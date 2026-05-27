Czołówka ogólnego zestawienia naszego rankingu – zarówno pod względem przychodów kancelarii, jak i ich liczebności – to firmy doradcze z Warszawy. Wynika to z naturalnych przyczyn – stolica jako największe miasto i centrum gospodarcze kraju wytwarza największy popyt na różne usługi związane z biznesem, w tym doradztwo podatkowe.

Jednak wiele silnych kancelarii powstało poza Warszawą i tam się rozwinęło. Wynika to z różnych przyczyn, czasem z geograficznej bliskości do klientów, czasem z tradycji.

Poznań, Wrocław, Katowice i Kraków na topie

W naszym rankingu już od wielu edycji pozytywnie wyróżnia się Poznań. Tu mają siedziby aż cztery kancelarie z pierwszej dwudziestki rankingu w kategorii liczebności doradców. Największa z nich to TPA, która jest ósma w kraju pod względem wielkości, a poza tym odnotowała 13-proc. wzrost przychodów w 2025 roku. Silne pozycje utrzymały także kancelarie Grant Thornton, WTS & SAJA oraz RSM. Wśród poznańskich kancelarii wyróżnia się też Pragmatiq, która powiększyła fachowy personel do 23 osób z uprawnieniami do doradztwa podatkowego i odnotowała spory, bo niemal 37-proc. wzrost przychodów.

Podobnie jak w poprzednich latach pozytywnie wyróżnia się też Wrocław. Są tu cztery firmy, w których jest ponad dziesięć osób z uprawnieniami do doradztwa podatkowego. Takim właśnie firmom można już zlecać bardziej złożone zlecenia, wymagające obsługi przez zespół doradców złożony ze specjalistów z różnych obszarów podatków. Liderem pozostaje kancelaria Olesiński i Wspólnicy, w której są aż 24 osoby z uprawnieniami do doradztwa podatkowego.

Na Górnym Śląsku, tak jak w ubiegłych latach, głównymi graczami są trzy kancelarie: Subteno Tax, JGA i GLC Advisory. Spośród nich ta ostatnia odnotowała w ubiegłym roku największy procentowo wzrost przychodów – ponad 38 proc. w stosunku do roku 2024.

W Małopolsce pozycję lidera na rynku zachowała kancelaria Taxpoint. Natomiast na Podkarpaciu prym wiedzie AXELO, która jest też regionalnym liderem w doradztwie prawnym.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Silne kancelarie w Łodzi

Poza regionami wymienionymi w tabelach poniżej działają też inne kancelarie biorące udział w rankingu. W Łodzi silną pozycję ma kancelaria Gardens Tax & Legal z sześcioma doradcami podatkowymi i pięcioma innymi osobami uprawnionymi do takiego doradztwa. W Toruniu działa debiutant w naszym rankingu – kancelaria DBZ 77 Tax & Legal (odpowiednio dziesięciu doradców i siedmiu innych osób). Z Białegostoku do rankingu zgłosił się inny debiutant – DBO Polska (dwóch doradców i cztery inne osoby).

W poszczególnych regionach działa też wiele indywidualnych kancelarii doradztwa podatkowego, które nie biorą udziału w naszym rankingu.