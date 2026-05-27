Szanowni Czytelnicy, już po raz 20. mamy przyjemność przedstawić Państwu zestawienie najlepszych firm i kancelarii zajmujących się doradztwem podatkowym.

Kolejne edycje rankingu wyraźnie pokazują, jak bardzo zmienia się ten zawód i warunki jego wykonywania. W codziennej pracy doradcy coraz większą rolę zaczynają odgrywać nowe technologie oraz sztuczna inteligencja. AI stała się realnym narzędziem pracy doradców podatkowych. Nasze tegoroczne zestawienie udowodniło, że nowoczesny doradca podatkowy nie może poprzestać na znajomości przepisów. Musi sprawnie poruszać się w świecie technologii związanych z podatkami, bo rośnie zapotrzebowanie od klientów na usługi związane z szeroko rozumianą cyfryzacją podatków. Korzystanie z KSeF, przygotowanie i wysyłka JPK, elektronizacja kontaktów z fiskusem – wszystko to sprawia, że przyszłość należy do tych, którzy potrafią korzystać z technologii i zaprzęgnąć sztuczną inteligencję do optymalizacji procesów i szybkiego reagowania na zmiany w przepisach. Coraz więcej kancelarii stawia więc na technologię, a niektórzy – zamiast wdrażać gotowe rozwiązania – budują własne bazy danych i tworzą narzędzia szyte na miarę.

Wyniki tegorocznego rankingu pokazały przy tym, że przychody kancelarii i firm doradztwa podatkowego wzrosły, mimo iż zatrudnienie doradców pozostało na niezmienionym poziomie, a w niektórych firmach nawet się zmniejszyło. Być może przyczyną tej wyższej wydajności jest właśnie wykonywanie części zadań przez sztuczną inteligencję.

W tegorocznej edycji rankingu postanowiliśmy przyznać trzy dodatkowe nagrody specjalne. Za działalność edukacyjną, popularyzację wiedzy podatkowej oraz bycie „tłumaczem” przepisów w mediach. Za orzecznictwo, które w gąszczu niejasnych przepisów zawsze stawia na logikę, konstytucyjną zasadę zaufania obywatela do państwa oraz zdrowy rozsądek. Za budowanie rozwiązań łączących wiedzę ekspercką z technologią w sposób użyteczny i wdrażalny, zarówno dla firmy, jak i dla jej klientów.

Dziękuję Państwu za udział w 20. rankingu, gratuluję dotychczasowych osiągnięć i życzę sukcesów i prestiżowych wygranych w 2026 roku.