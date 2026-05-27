W dynamicznie zmieniającym się otoczeniu prawnym rola doradcy podatkowego wykracza daleko poza standardowe rozliczanie podatków. Doradca reprezentuje interesy podatnika w sporach z fiskusem i występuje w imieniu klienta przed sądem. Działania podejmowane przez doradcę podatkowego pozwalają zminimalizować ryzyko prawno-finansowe i zoptymalizować procesy. W gąszczu niejasnych przepisów doradca potrafi bowiem dostrzec zagrożenia, zanim staną się one przedmiotem kontroli fiskusa. Takich właśnie najlepszych doradców w dziesięciu poszczególnych dziedzinach prawa podatkowego wyróżniamy co roku w naszym rankingu.

Zwycięzcy zostali wyłonieni w głosowaniu, które miało dwuetapowy przebieg. Aby zgłosić osobę z własnej firmy lub kancelarii, trzeba było wskazać także doradców pracujących dla konkurencji. Na podstawie wskazań zawartych w przesłanych ankietach stworzona została lista kilkudziesięciu finalistów, którzy uzyskali najwięcej głosów. Osoby te musiały następnie przesłać nam opis własnych osiągnięć w 2025 roku. Trzeba było wymienić przeprowadzone prestiżowe sprawy i zrealizowane transakcje, wskazać wygrane przed sądami w przełomowych sprawach oraz pochwalić się otrzymanymi nagrodami.

Niekwestionowani liderzy w swoich kategoriach prawa podatkowego

Spośród licznej grupy finalistów najlepszych specjalistów w poszczególnych dziedzinach prawa podatkowego wybrała redakcyjna kapituła, w skład której weszli: Ewa Szadkowska (szefowa działu prawo i z-ca redaktora naczelnego), Marek Kutarba (dyrektor wydawniczy) oraz redaktorzy i dziennikarze zajmujący się podatkami: Aleksandra Tarka, Paweł Rochowicz, Przemysław Wojtasik i Julita Karaś-Gasparska. Nad wyborem – jako audytor – czuwała prof. dr hab. Joanna Wielgórska-Leszczyńska (dziekan Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, biegły rewident i dyplomowany księgowy). W każdej kategorii wybraliśmy jako zwycięzców po trzy osoby, które zdobyły najwięcej głosów członków kapituły. Kapituła rankingu miała w tym roku bardzo trudne zadanie, ponieważ wszystkie zgłoszone osoby reprezentowały bardzo wysoki poziom i osiągnęły bardzo dużo na rynku doradztwa.

Wśród rekomendowanych i wśród samych finalistów większość to osoby nagradzane już w poprzednich edycjach rankingu. Część osób pojawia się tam stale – każdego roku. Te osoby mają już niekwestionowaną pozycje liderów w swoich kategoriach prawa podatkowego.

Pod względem ilościowym najwięcej rekomendacji otrzymali doradcy z: