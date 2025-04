Ewa Szadkowska, zastępca redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej”

Od sztucznej inteligencji nie ma ucieczki i wszyscy się z tym pogodzili, łącznie z… kapitułą. W tym roku po raz pierwszy wykorzystaliśmy AI do uporządkowania, wstępnej selekcji i oceny zgłoszeń, co wydatnie skróciło cały proces. Ułatwiło też szybkie odsianie podmiotów, które po prostu korzystają z powszechnie dostępnych na rynku komercyjnych rozwiązań (co też warto zauważyć), od tych, które inwestują w autorskie narzędzia na bazie AI. Bo to one mają szansę sprawić, że dana firma wyjdzie z najlepszą – zarówno pod względem merytorycznym, jak i tempa pracy - ofertą dla klientów. A to zasługuje na szczególne docenienie.