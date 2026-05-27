Tomasz Kassel, partner zarządzający działem podatkowo-prawnym PwC

Od ponad dwóch dekad jest związany z PwC Polska, a od czterech lat – jako partner zarządzający działu podatkowo-prawnego – rozwija jego kompetencje w obszarze technologii i sztucznej inteligencji. Łączy doświadczenie doradcy podatkowego z podejściem nastawionym na praktyczne wdrażanie innowacji, co przekłada się na realne zmiany w pracy zespołów oraz obsłudze klientów.

Reklama Reklama

W kierowanym przez niego dziale powstają rozwiązania, które przenoszą wykorzystanie AI z poziomu koncepcji do codziennej praktyki. Przykładem jest platforma Client Connector – narzędzie online zapewniające klientom dostęp do szerokiej, codziennie aktualizowanej bazy wiedzy podatkowej, obejmującej interpretacje, orzecznictwo oraz komentarze ekspertów PwC. Zintegrowany z platformą asystent AI umożliwia analizę dokumentów przy wykorzystaniu tych samych zasobów, z których korzystają doradcy PwC, w tym w ramach wewnętrznych narzędzi wspierających pracę ekspercką.

Zespół Tomasza Kassela skutecznie wykorzystuje technologię do zwiększenia efektywności wewnętrznej i do budowania wartości dla klientów. AI wspiera analizę danych, przyspiesza przygotowanie rekomendacji oraz umożliwia bieżący kontakt z doradcami poprzez zintegrowane kanały komunikacji i moduł eksperckich aktualności. Rozwiązania te są stosowane w codziennej pracy i wspierają klientów w podejmowaniu decyzji biznesowych.

Tomasz Kassel dostaje wyróżnienie w naszym rankingu za konsekwentne budowanie rozwiązań łączących wiedzę ekspercką z technologią w sposób użyteczny i wdrażalny, zarówno dla zespołów PwC, jak i dla klientów.

Czytaj też: