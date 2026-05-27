Dr Krzysztof Winiarski, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego

Jest sędzią NSA od wielu lat, ale także wykładowcą i autorem wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego. W swojej karierze orzeczniczej wielokrotnie mierzył się ze złożonymi problemami dotyczącymi zwłaszcza podatku od nieruchomości, a podejmowane z jego udziałem rozstrzygnięcia – nierzadko w precedensowych sporach – przekładały się realnie na zmiany w przepisach. Z sukcesem łączy aktywność orzeczniczą z funkcją przewodniczącego III Wydziału Izby Finansowej NSA, który – pomimo dużego obciążenia, często bardzo skomplikowanymi sprawami dotyczącymi różnorodnych zagadnień podatkowych i ograniczeń kadrowych – wiedzie prym w sprawności orzekania.

Reklama Reklama

Od lat związany jest z Uniwersytetem Jana Długosza w Częstochowie, gdzie silnie angażował się nie tylko w budowanie struktur i rozwój uczelni, ale brał też czynny udział w kształceniu studentów oraz miał wpływ na organizację struktur akademickich. Jest także członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw Doradztwa Podatkowego. To sędzia z ogromną wiedzą, doświadczeniem i pasją, z indywidualnym podejściem do każdej sprawy, który umie znaleźć optymalne rozwiązanie nawet tam, gdzie zawiódł ustawodawca. Jego uzasadnienia wyroków mogą być wzorem dla innych i mają istotny wpływ na praktykę stosowania prawa podatkowego. To człowiek wielu talentów, z pięknym umysłem i ogromnym sercem. Po wybuchu wojny w Ukrainie osobiście zaangażował się w organizację pomocy humanitarnej dla ukraińskich sędziów i urzędników sądów administracyjnych.

Czytaj też: