Podstawową kategorią naszego rankingu jest zestawienie kancelarii według liczby pracujących w nich doradców podatkowych i innych osób uprawnionych do doradztwa podatkowego. O pozycji w rankingu decyduje przede wszystkim liczba tych pierwszych.

W czołówce zestawienia w tej kategorii nie zaszły w ciągu ubiegłego roku większe zmiany. Wciąż jedyną firmą zatrudniającą ponad 200 doradców podatkowych pozostaje Deloitte. Widoczna jest wyraźnie różnica pomiędzy tzw. Wielką Czwórką a resztą firm. Każda z czterech wiodących firm zatrudnia powyżej 120 doradców podatkowych, a piąta pod tym względem Crido Taxand – „zaledwie” 55.

W pierwszej dwudziestce tego zestawienia widać tylko dwie bardziej znaczące zmiany. Awans o pięć pozycji na 12. miejsce odnotowała kancelaria LTCA. Natomiast kancelaria Tomczykowski Tomczykowska wspięła się o trzy pozycje – z miejsca 20. na 17.

Zatrudnienie przestało rosnąć

Dało się jednak zauważyć zupełnie inne znaczące zjawisko. Czołowe firmy, choć na ogół dobrze zarabiają i powiększają swoje przychody, przestały powiększać zatrudnienie doradców podatkowych. Do roku 2024 obserwowaliśmy bowiem stały wzrost liczby doradców i innych osób uprawionych do doradztwa podatkowego w największych kancelariach. W 2025 roku ten trend się odwrócił. Najwięksi, jeśli zwiększali zatrudnienie, to tylko o pojedyncze osoby, a niektórzy nawet redukowali liczebność załogi.

W każdej firmie oczywiście wygląda to inaczej, ale to zjawisko można miarodajnie wykazać, licząc wszystkie osoby z uprawnieniami do doradztwa w pierwszej dwudziestce rankingu w ostatnich latach. W 2023 roku było ich 1283, a rok później liczba ta skoczyła do 1345. Jednak w 2025 roku nastąpił spadek aż o 102 osoby – do 1243.

Co istotne, zdecydowana większość, bo około trzech czwartych firm biorących udział w rankingu, wykazała wzrost przychodów. W pierwszej dwudziestce zwyżki odnotowało 17 kancelarii. Można zatem spekulować, że firmy doradcze z czołówki osiągnęły wyższą wydajność. Czy przyczyniła się do tego koniunktura na rynku, czy może powierzenie części zadań sztucznej inteligencji – zapewne odpowiedź jest inna w przypadku każdej kancelarii.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Silna druga liga

Stagnacja czy wręcz redukcja zatrudnienia nie zmieniła faktu istnienia silnej „drugiej ligi” doradztwa. To firmy mniejsze niż Wielka Czwórka, ale zatrudniające co najmniej dziesięciu doradców podatkowych plus inne osoby z takimi uprawnieniami. Takich kancelarii jest w kraju około 20. Najczęściej w ogóle nie ustępują jakością usług Wielkiej Czwórce, są tańsze, a co najważniejsze – gotowe wystawić zespoły ekspertów zdolne zająć się kompleksowymi zadaniami. Większość z nich to kancelarie o czysto polskim rodowodzie.

Segment mniejszych kancelarii, zatrudniających po kilku doradców podatkowych, też ma swoje atuty. Niektóre z nich to tzw. butiki podatkowe, specjalizujące się w wąskich dziedzinach, np. w podatku akcyzowym czy podatku od nieruchomości.

W zestawieniu tym, choć nie w ścisłej czołówce, pojawiają się też nazwy takich kancelarii, jak Dentons, DZP czy Rymarz Zdort Maruta. To jedne z największych kancelarii prawnych w Polsce, które mają także swoje działy podatkowe. Na potrzeby tego rankingu braliśmy pod uwagę jedynie przychody z doradztwa podatkowego.

Nie trzeba być dużym, by dobrze zarabiać

Kolejność kancelarii w rankingu przychodowym nie pokrywa się z kolejnością w zestawieniu pod względem liczby doradców podatkowych. Oczywiście wielkie firmy są w obu zestawieniach na czele, to jednak wśród tych mniejszych da się zauważyć poważne różnice miedzy obiema klasyfikacjami. Na przykład Vialto Partners w kategorii przychodów zajęło dość wysoką, 12. pozycję, choć jest dopiero na miejscu 40. pod względem liczby doradców. Podobnie kancelaria Parulski i Wspólnicy – ma tylko trzech doradców podatkowych, co daje jej 66. miejsce w kategorii ilościowej. Za to jej przychody uplasowały ją znacznie wyżej, bo na miejscu 41. w kategorii przychodów.

W obu przypadkach mamy do czynienia z kancelariami specjalistycznymi. Vialto zajmuje się m.in. obsługą opodatkowania osób pracujących w międzynarodowych korporacjach i w różnych jurysdykcjach. Kancelaria Szymona Parulskiego specjalizuje się w podatku akcyzowym. Może to świadczyć o tym, że nawet mała kancelaria może przynosić dobre zarobki, a tajemnicą sukcesu jest specjalizacja.

Warto zauważyć, że nasz ranking, choć niewątpliwie obrazuje sytuację na rynku doradztwa podatkowego, nie ujmuje wszystkich doradców podatkowych w Polsce. W kancelariach biorących udział w rankingu pracuje łącznie 1295 doradców podatkowych. To tylko 14 proc. spośród wszystkich ponad 9 tys. osób mogących się pochwalić wpisem na listę doradców. Większość z nich działa jednak w indywidualnych kancelariach, często będących po prostu biurami rachunkowymi.