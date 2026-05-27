Na GPW jest 401 spółek wycenianych łącznie na 2,6 bln zł. Co roku sprawdzamy, które kancelarie obsługują największą liczbę emitentów. Od lat obserwujemy dominację i zaciętą walkę dwóch firm – PwC i KPMG. W zeszłym roku o włos wygrało PwC, a teraz pałeczkę lidera przejęło KPMG.

– Standard naszego doradztwa jest jednakowy. Nie zależy od tego, czy klient jest notowany, czy nie. Różnica leży gdzie indziej: spółki publiczne działają pod stałą presją transparentności i krótkich terminów sprawozdawczych, a ich decyzje podatkowe podlegają ocenie ze strony inwestorów i analityków – mówi Paweł Barański, szef działu doradztwa podatkowego i prawnego w KPMG. Dodaje, że to wymaga nie tylko precyzji merytorycznej, ale też rozumienia szerszego kontekstu rynkowego.

Czego od doradcy oczekują spółki giełdowe

KPMG w 2025 r. doradzało 98 spółkom (rok wcześniej 93). Tuż za nim uplasowało się PwC z 97 firmami wobec 99 rok wcześniej.

– Spółki giełdowe oczekują od doradcy zrozumienia specyfiki branży i wąskiej specjalizacji podatkowej, ale też odpowiednio dużych zasobów, wykorzystania dostępnych narzędzi informatycznych oraz umiejętności konstruowania multidyscyplinarnych zespołów – mówi Tomasz Kassel, partner zarządzający działem podatkowo-prawnym PwC.

​​​Na podium utrzymało się EY, ale liczba obsługiwanych przez tę kancelarię spółek giełdowych spadła do 60 z 76. W zeszłorocznej edycji tuż za EY było Crido z różnicą zaledwie dwóch klientów. W tym roku ta różnica się utrzymała – Crido doradzało 58 giełdowym spółkom wobec 74 rok temu.

– W 2025 r. największy popyt ze strony spółek giełdowych obserwowaliśmy w kilku obszarach. Nadal bardzo istotne pozostają kwestie związane z VAT i podatkami pośrednimi — zarówno w bieżących rozliczeniach, transakcjach międzynarodowych, jak i projektach związanych z kontrolami podatkowymi, odzyskiwaniem nadpłat czy automatyzacją procesów rozliczeniowych, do czego przyczyniły się również przygotowania do KSeF – wylicza Roman Namysłowski, partner zarządzający odpowiedzialny za doradztwo podatkowe w Crido. Wskazuje też na duże znaczenie doradztwa w zakresie podatku u źródła, cen transferowych, raportowania podatkowego oraz szeroko rozumianego tax governance.

Na styku podatków, księgowości, kontrolingu i IT

W tegorocznym zestawieniu na piątym miejscu utrzymał się Paczuski Taudul, a na szóstym MDDP. Na uwagę zasługuje również mocna siódma pozycja firmy Rymarz, Zdort, Maruta, która jako jedna z nielicznych zwiększyła znacząco (o ponad jedną trzecią) liczbę obsługiwanych giełdowych klientów. W pierwszej dziesiątce znalazły się również: GWW (miejsce ósme), Gessel, Koziorowski (dziewiąte) oraz ex aequo Grant Thornton, LTCA i SSW.

– W zapotrzebowaniu zgłaszanym przez spółki giełdowe widać wyraźne przesunięcie od jednorazowych opinii w stronę stałego, operacyjnego doradztwa, porządkującego funkcję podatkową na styku podatków, księgowości, kontrolingu i IT – ocenia Krzysztof Rembierz, partner w kancelarii Rymarz Zdort Maruta. Wtóruje mu Artur Cmoch, partner GWW.

– Rola doradcy podatkowego już dawno nie sprowadza się wyłącznie do interpretacji przepisów. Musi „poczuć” DNA klienta, aby doradzając, mógł uwzględnić złożoność procesów i charakter danej spółki, rozumiany nie tylko jako ład korporacyjny, ale także oczekiwania inwestorów i zarządu – mówi.

Doradcy zwracają też uwagę na coraz większą aktywność spółek giełdowych w prowadzeniu inwestycji poza Polską.

– To obszar, w którym zadbanie o właściwe określenie konsekwencji podatkowych zarówno w kraju, jak i w państwie, w którym inwestycja jest dokonywana, jest szczególnie istotne – mówi Tomasz Michalik, partner MDDP.

Niejasność przepisów, ich niespójność z regulacjami unijnymi oraz rozbieżności interpretacyjne sprawiają, że realizacja projektów dla spółek giełdowych wymaga bardzo ostrożnego podejścia.

– Wymaga nie tylko technicznej wiedzy podatkowej, lecz także dużego doświadczenia i zdolności poruszania się w realiach niepewności regulacyjnej – podsumowuje Dominika Ramirez-Wołkiewicz, partner w Gessel, Koziorowski Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów.