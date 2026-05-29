Podczas Forum Gospodarczego „Rzeczpospolitej” odbyła się gala 28. edycji Listy 500 największych firm działających w Polsce, połączona z wręczeniem Orłów Rzeczpospolitej. Poznaliśmy największe polskie firmy pod względem przychodów w 2025 roku oraz te, które dzięki swojej innowacyjności, inwestycjom i podejściu do pracowników zostały wyróżnione specjalnymi nagrodami przyznawanymi przez kapitułę.

Galę otworzyli Marcin Piasecki oraz Cezary Szymanek, którzy podkreślali, że Lista 500 od dawna przestała być wyłącznie zestawieniem największych firm pod względem przychodów. Dziś to rozbudowany obraz polskiej gospodarki, pokazujący jej siłę, odporność i kierunki rozwoju.

– To przede wszystkim opowieść o kondycji polskiej gospodarki, o kierunkach rozwoju i firmach, które w coraz bardziej wymagającym świecie potrafią utrzymywać skalę, dynamikę i konkurencyjność – mówił Cezary Szymanek, zastępca redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej”.

Marcin Piasecki, redaktor zarządzający „Rzeczpospolitej”, przypominał z kolei, że gala jest okazją do nagrodzenia nie tylko największych przedsiębiorstw w kraju, ale również firm wyróżniających się innowacyjnością, inwestycjami, ekspansją zagraniczną czy wpływem na rozwój gospodarki.

Głos zabrał również redaktor naczelny „Rzeczpospolitej” Michał Szułdrzyński. Jak zaznaczał, Lista 500 pozostaje jednym z najważniejszych gospodarczych projektów redakcji.

– „Rzeczpospolita” stara się dostarczać nie tylko informacji, ale przede wszystkim rzetelnej wiedzy. Lista 500 to ogromna dawka wiedzy o tym, jak wygląda polska gospodarka. To nie tylko zestawienie przychodów, ale analiza największych przedsiębiorstw pracujących na rzecz polskiego PKB – podkreślił.

Zarówno Orły Rzeczpospolitej, jak i wyróżnienia przyznawane są przez Kapitułę Listy 500.

Nagroda dla debiutanta

Pierwszym wyróżnieniem gali była nagroda dla najlepszego debiutanta tegorocznej Listy 500. Trafiła ona do cyber_Folks, jednej z najdynamiczniej rozwijających się polskich firm technologicznych specjalizujących się w hostingu, domenach internetowych oraz rozwiązaniach wspierających biznes online.

Nagrodę odebrał Robert Stasik, wiceprezes zarządu spółki, który przypomniał początki firmy.

– Gdy w 1999 roku Jakub Dwernicki zakładał naszą firmę, internet w Polsce dopiero raczkował. Przez te wszystkie lata udało nam się zbudować lidera technologii e-commerce nie tylko w Polsce, ale także w Europie – mówił.

Jak podkreślał, cyber_Folks obsługuje dziś ponad 700 tys. klientów na całym świecie, a wyróżnienie od „Rzeczpospolitej” firma traktuje jako impuls do dalszego rozwoju.

– Ta nagroda to nie jest nasze ostatnie słowo. Dla nas to dopiero początek dalszej drogi – zaznaczył.

Podium bez zmian

Podobnie jak w ubiegłym roku nie zmieniło się podium Listy 500 największych firm.

Trzecie miejsce zajął Totalizator Sportowy, którego przychody w 2025 roku wyniosły niemal 70 mld zł. Nagrodę odebrała prezes zarządu Beata Stelmach, która podkreślała rolę firmy w finansowaniu sportu i kultury oraz zwróciła uwagę na społeczną rolę marki Lotto.

– W ubiegłym roku przekazaliśmy do Skarbu Państwa 5 miliardów 700 milionów złotych, z czego 1 miliard 400 milionów trafiło na sport, a 400 milionów na kulturę. Kupując produkty Lotto, stajecie się mecenasami sportu i kultury, ponieważ od każdej wydanej złotówki 19 groszy trafia właśnie na te cele – mówiła.

Beata Stelmach odniosła się także do wyzwań stojących przed branżą.

– Chciałabym, żebyście państwo trzymali kciuki za kontynuację działania w obecnym modelu, bo są potężne zakusy na to, by rozmontować ten system i pozbawić państwo monopolu w świecie cyfrowym. Nie damy się – podkreśliła.

Drugą co do wielkości firmą w Polsce jest Jeronimo Martins Polska, właściciel marki Biedronka, która wypracowała w 2025 roku przychody na poziomie 107,8 mld zł. Nagrodę odebrał Arkadiusz Mierzwa, dyrektor ds. korporacyjnych.

– Odbieram tę nagrodę w imieniu 84 tysięcy naszych pracowników i traktuję ją jako zobowiązanie wobec sześciu milionów klientów, którzy każdego dnia odwiedzają sklepy Biedronki – mówił.

Przedstawiciel Jeronimo Martins Polska podkreślał również znaczenie konkurencyjności sektora handlowego.

– Gdyby każdy sektor był tak konkurencyjny jak handel detaliczny w Polsce, sytuacja gospodarcza wyglądałaby jeszcze lepiej. Z niezależnych badań wynika, że działalność Biedronki mogła ograniczać inflację nawet o około 0,6–1 proc. rocznie – zaznaczył.

Pierwsze miejsce w Polsce po raz 27. zdobył Orlen. Nagrodę odebrał Sławomir Radoń, dyrektor wykonawczy ds. strategii i innowacji.

– Jak wyjeżdżałem z Polski wiele lat temu, wartość Orlenu wynosiła kilka procent wartości BP. Dziś to około 40 procent wartości BP. To pokazuje drogę, jaką przeszły polskie firmy – mówił.

Przedstawiciel Orlenu podkreślał, że polskie przedsiębiorstwa powinny myśleć jeszcze bardziej ambitnie.

– Nie zatrzymujmy się na tym. Miejmy ambicje, aby być najlepszymi firmami europejskimi – przyznał.

Wyróżnienia specjalne

Podczas gali wręczono także wyróżnienia specjalne przyznawane przez kapitułę Listy 500.

W kategorii Eksport i ekspansja międzynarodowa nagrodzona została Asseco Poland. Nagrodę odebrał wiceprezes zarządu Artur Wiza.

– Od startupu tworzonego przez dwie–trzy osoby w Rzeszowie ponad 30 lat temu staliśmy się jedną z największych firm informatycznych w Europie – mówił.

Jak podkreślał, dziś Asseco działa w 60 krajach i zatrudnia 30 tys. pracowników, a aż 90 proc. przychodów generuje za granicą.

– Bez polskich klientów na początku i bez polskiej giełdy nigdy nie udałoby nam się osiągnąć tego poziomu. Dzięki temu jesteśmy ambasadorem Polski na całym świecie – zaznaczył.

Nagrodę za inwestycje otrzymał KGHM Polska Miedź. Prezes Remigiusz Paszkiewicz podkreślał znaczenie długofalowej strategii i odwagi biznesowej.

– Inwestycje KGHM, szczególnie te zagraniczne, były efektem odwagi ludzi, którzy kilkanaście lat temu zdecydowali się uczynić z firmy globalnego gracza – mówił.

Prezes przypomniał, że decyzje inwestycyjne były wówczas szeroko krytykowane.

– Dziś połowa EBITDA KGHM pochodzi właśnie z inwestycji zagranicznych. To pokazuje, jak ważne jest długoterminowe myślenie – zaznaczył.

Orły „Rzeczpospolitej” 2026

Kulminacyjnym momentem wieczoru było wręczenie Orłów Rzeczpospolitej dla najlepszych firm obecnych na Liście 500.

W kategorii Przemysł zwyciężyła Grenevia. Nagrodę odebrał Michał Ciszek, wiceprezes zarządu TDJ.

– Ta nagroda należy do zespołów spółek tworzących Grenevię, które transformują obszary związane z energią zarówno w Polsce, jak i na świecie – podkreślał.

Jak zaznaczył, grupa rozwija działalność w sektorach związanych z energetyką wiatrową, fotowoltaiką, magazynowaniem energii i nowoczesnymi rozwiązaniami przemysłowymi.

W kategorii Handel i usługi niefinansowe zwyciężyła Grupa OLX. Nagrodę odebrał Kamil Szabłowski, PR & Communication Manager firmy.

– Ciężka jest waga tej nagrody i ciężar zobowiązania, które na nas spoczywa. Z serwisów grupy OLX korzysta co miesiąc ponad 16 milionów Polaków. Podejrzewam, że większość z państwa miała już kontakt z naszą grupą. To dla nas ogromna odpowiedzialność również dlatego, że towarzyszymy Polakom w najtrudniejszych i najbardziej emocjonujących momentach życia. Gdy zmieniamy pracę, kupujemy dom czy samochód. Traktujemy to jako zobowiązanie – mówił.

W kategorii Usługi finansowe nagrodzone zostały Polskie ePłatności. Prezes Maciej Nowosielski dziękował pracownikom firmy za wspólne budowanie marki przez ostatnie 16 lat.

– Dziś przetwarzamy od 8 do 11 milionów transakcji dziennie. Ta nagroda nie jest kropką nad i. To przecinek, bo ciąg dalszy nastąpi – mówił.

Wręczono także specjalne wyróżnienie – Orła Ćwierćwiecza. Nagroda trafiła do Murapolu. Orła odebrała Małgorzata Gaborek, dyrektor ds. Public Relations, która przypomniała, że firma rozpoczęła działalność 25 lat temu w Bielsku-Białej.

– Dziś w naszych osiedlach mieszka już ponad 100 tysięcy mieszkańców. Takie zaufanie zobowiązuje nas do dalszego rozwoju i tworzenia kolejnych przyjaznych miejsc do życia – podkreślała.

Tegoroczna gala Orłów Rzeczpospolitej była nie tylko podsumowaniem sukcesów największych polskich przedsiębiorstw, ale również dowodem na rosnącą siłę rodzimego biznesu. Wypowiedzi laureatów pokazywały, że polskie firmy coraz śmielej konkurują na rynkach międzynarodowych, inwestują w nowe technologie i budują swoją pozycję w strategicznych sektorach gospodarki. Lista 500 „Rzeczpospolitej” po raz kolejny stała się ważnym barometrem kondycji polskiego rynku oraz kierunków jego dalszego rozwoju.