Z tego artykułu dowiesz się: Kim jest nowy prezes ARP.

Za co będzie odpowiadał nowy prezes Agencji.

Jaką międzynarodową funkcję objął poprzedni prezes ARP.

– Rada nadzorcza Agencji Rozwoju Przemysłu w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego, wyłoniła nowego prezesa zarządu ARP – poinformowała w środę w komunikacie Agencja Rozwoju Przemysłu.

ARP przypomniała, że postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa zarządu wspólnej VII kadencji zostało ogłoszone przez radę nadzorczą 18 maja 2026 r.

– W wyniku postępowania kwalifikacyjnego wyłoniono i powołano z dniem 27 maja 2026 r. nowego prezesa zarządu ARP, którym został Daniel Ryczek – poinformowała ARP.

Dodała, że prezes ARP odpowiada za całościowe zarządzanie spółką, nadzoruje kluczowe obszary działalności Grupy Kapitałowej ARP, koncentrując się na wzmacnianiu jej pozycji rynkowej, realizacji strategicznych inicjatyw rozwojowych oraz dalszej profesjonalizacji procesów korporacyjnych.

Przypomnijmy, że w połowie maja z funkcji prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu zrezygnował Bartłomiej Babuśka, a oficjalnym powodem miały być nowe wyzwania zawodowe. Jego tymczasowym następcą został wtedy Daniel Ryczek, teraz powołany na stanowisko prezesa ARP.

Kim jest Daniel Ryczek?

Jak informuje ARP, Daniel Ryczek to menedżer z ponad 20-letnim doświadczeniem w zarządzaniu, rozwoju biznesu i usług logistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem przewozów kolejowych i intermodalnych. – Łączy wiedzę z zakresu ładu korporacyjnego, restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz negocjacji kluczowych kontraktów z praktyką budowania nowych produktów logistycznych i rozpoczynania działalności europejskich firm na polskim rynku – wskazuje Agencja.

ARP przypomina, że jako członek zarządu PKP Cargo, Daniel Ryczek współuczestniczył w przeprowadzeniu procesu głębokiej restrukturyzacji firmy. – Skuteczna restrukturyzacja pozwoliła poprawić parametry firmy we wszystkich obszarach działalności. Inicjował międzynarodowe projekty transportowe, w szczególności dotyczące segmentu intermodalnego. Kierował zespołem przygotowującym memorandum informacyjne oraz VDR w ramach działań poprzedzających prywatyzację firmy – czytamy na stronie ARP.

Agencja pisze też, że pełniąc funkcję członka zarządu ds. handlowych w OT Logistics, Daniel Ryczek nadzorował obszar handlu w całej grupie kapitałowej, przeprowadził kontraktację z kluczowymi klientami (PGE, ArcelorMittal, Glencore) oraz skutecznie wdrażał program naprawczy w obszarze handlu GK OTL, renegocjując warunki cenowe, poszerzając pole współpracy i optymalizując marże. W ostatnich latach był związany z Rail Force One Poland, prywatnym przewoźnikiem kolejowym – podmiotem wchodzącym w skład holenderskiej grupy Rail Innovators Holding.

Daniel Ryczek jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, podyplomowych studiów menedżerskich w SGH oraz „Integracji z UE w transporcie” na Politechnice Warszawskiej. Ma państwowy egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Biegle posługuje się językiem angielskim oraz niemieckim i rosyjskim w stopniu komunikatywnym.

Nowa funkcja Bartłomieja Babuśki

Przypomnijmy, że poprzednik nowego prezesa ARP Bartłomiej Babuśka, objął tę funkcję po tym, jak zrezygnował z niej Wojciech Balczun, powołany na stanowisko ministra aktywów państwowych.

Babuśka to ekonomista, przedsiębiorca, doświadczony menedżer, działacz społeczny i samorządowy. W lutym 2023 r. został powołany na stanowisko prezesa zarządu Funduszu Górnośląskiego, a w 2015 r. na stanowisko Konsula Honorowego Ukrainy w Tarnowie. Po tym, jak odszedł z ARP Rada ds. Współpracy z Ukrainą poinformowała na platformie X, że Polska zgłosiła go „na członka Business Advisory Council, kluczowego ciała doradczego Ukraine Donor Platform skupiającej największych darczyńców Ukrainy”.