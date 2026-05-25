Światowa gospodarka znalazła się dziś w momencie głębokiej zmiany. Geopolityka coraz mocniej wpływa na biznes, inwestycje, handel i strategie rozwoju firm. Rosnące napięcia między największymi gospodarkami świata, walka o bezpieczeństwo energetyczne i technologiczne oraz przebudowa globalnych łańcuchów dostaw sprawiają, że państwa i przedsiębiorstwa muszą na nowo definiować swoje priorytety.

To właśnie tym wyzwaniom poświęcone będzie Forum Gospodarcze „Rzeczpospolitej” – wydarzenie, które połączy debatę o gospodarce, bezpieczeństwie i przyszłości polskiego biznesu z prestiżowymi galami Listy 500 i Orłów Innowacji „Rzeczpospolitej”.

Andrzej Domański o przyszłości polskiej gospodarki i Europy

Forum otworzy rozmowa z Andrzejem Domańskim, ministrem finansów i gospodarki, poprzedzająca sesję inauguracyjną „Świat na nowo podzielony. Czy Europa i Polska zagrają o najwyższą stawkę?”. Dyskusja będzie dotyczyć miejsca Polski w nowym układzie gospodarczym, konkurencyjności europejskiej gospodarki oraz tego, jak prowadzić politykę gospodarczą w czasach permanentnej niepewności.

Wojciech Balczun o bezpieczeństwie gospodarczym i strategicznych inwestycjach

Kolejnym gościem specjalnym Forum będzie Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych. Rozmowa z ministrem poprzedzi debatę poświęconą bezpieczeństwu gospodarczemu i strategicznej roli największych polskich firm. Uczestnicy panelu będą rozmawiać m.in. o transformacji energetycznej, odporności gospodarki, inwestycjach infrastrukturalnych oraz znaczeniu państwowych i prywatnych firm dla stabilności kraju.

Radosław Sikorski o globalnej pozycji Polski i ekspansji firm

Ważnym punktem wydarzenia będzie także wystąpienie ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, który odniesie się do rosnącej pozycji Polski na świecie i wyzwań związanych z międzynarodową ekspansją polskich przedsiębiorstw. Jego wystąpienie otworzy debatę „G20. Polska wychodzi w świat. Czy jesteśmy gotowi grać globalnie?”, poświęconą konkurencyjności polskich firm, dyplomacji gospodarczej oraz nowym kierunkom rozwoju eksportu i inwestycji.

W debatach udział wezmą również liderzy największych polskich przedsiębiorstw i instytucji finansowych. A kulminacją Forum będą gale Listy 500 „Rzeczpospolitej” – wyróżniającej największe firmy działające w Polsce – oraz Orłów Innowacji „Rzeczpospolitej”, nagradzających przedsiębiorstwa wyznaczające nowe kierunki rozwoju i technologicznej transformacji gospodarki.

Forum Gospodarcze „Rzeczpospolitej" już 25 maja 2026 r. w Warszawie.