To właśnie wokół tych pytań koncentrowała się sesja inauguracyjna Forum Gospodarczego „Rzeczpospolitej”, które otworzyła rozmowa z ministrem finansów i gospodarki Andrzejem Domańskim.

- W ciąg najbliższych pięciu lat Polska będzie rosła w tempie dwukrotnie wyższym niż średnia dla Unii Europejskiej. Nasz głos, dzięki temu, że jesteśmy w gronie największych gospodarek świata, już jest słyszany w Brukseli znacznie lepiej - przekonywał minister Andrzej Domański.

Tematem debaty, która rozpoczęła się tuż po rozmowie z ministrem był nowy układ sił w globalnej gospodarce oraz miejsce Polski i Europy w świecie coraz silniej definiowanym przez geopolitykę, bezpieczeństwo i walkę o konkurencyjność.

Prezesi największych firm i minister finansów o nowym porządku gospodarczym

W sesji pod hasłem „Świat na nowo podzielony. Czy Europa i Polska zagrają o najwyższą stawkę?” udział wzięli liderzy największych polskich firm i instytucji finansowych:

Szymon Midera – prezes PKO BP

– prezes PKO BP Anna Rulkiewicz – prezes LuxMed

– prezes LuxMed Remigiusz Paszkiewicz – prezes KGHM

Katarzyna Rozenfeld – wiceprezes PGE

– wiceprezes PGE Władysław Grochowski – założyciel i prezes Arche

– założyciel i prezes Arche Mirosław Czekaj – prezes BGK

Punktem wyjścia do dyskusji było przekonanie, że świat wszedł w epokę końca „tanich przewidywalności”. Geopolityka coraz mocniej wpływa dziś na decyzje inwestycyjne, strategie firm, bezpieczeństwo energetyczne, dostęp do technologii i kapitału. Coraz częściej to nie efektywność kosztowa, ale odporność gospodarki i bezpieczeństwo dostaw stają się kluczowymi elementami strategii państw i przedsiębiorstw.

Uczestnicy debaty rozmawiali m.in. o tym, czy globalizacja rzeczywiście się kończy, czy raczej zmienia swoje zasady. Ważnym tematem była również rywalizacja USA, Chin i Europy o gospodarczą oraz technologiczną dominację, a także pytanie, czy Europa potrafi jeszcze budować konkurencyjność bez nadmiernych regulacji i kosztów.

Polska i Europa Środkowa mogą skorzystać na globalnych zmianach

Jednym z głównych wątków sesji była także pozycja Polski. Czy nasz kraj może stać się jednym z największych beneficjentów globalnych zmian? Czy Europa Środkowa ma szansę przejąć część inwestycji i produkcji przenoszonych z Azji? I jaką rolę w budowaniu odporności gospodarczej powinny odgrywać największe polskie firmy oraz krajowe instytucje finansowe?

Debata otwierająca Forum Gospodarcze „Rzeczpospolitej” była próbą odpowiedzi na pytanie, jak prowadzić biznes i politykę gospodarczą w świecie permanentnej niepewności i czy Polska potrafi wykorzystać historyczny moment globalnej przebudowy gospodarki.