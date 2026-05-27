W sumie Rada Ławnicza II kadencji przyjęła wczoraj cztery uchwały. Wszystkie zostały podjęte jednogłośnie, w obecności dziewięciorga członków Rady.

Ławnicy SN: stara KRS nielegalna, nowa legalna warunkowo

Pierwsza z uchwał dotyczy „legalności i działań tzw. Krajowej Rady Sądownictwa w latach 2018-2026”. Ławnicy SN przypominają w niej, że sędziowie wybrani do Krajowej Rady Sądownictwa w 2018 i 2022 r. wbrew procedurze określonej prawem „musiały pozostawać w świadomości nielegalnego postępowania sprzecznego z Konstytucją”, a mimo to „własnowolnie, nieprzymuszone przystąpiły do tak ukształtowanej procedury i musiały wiedzieć, że swoją zgodą na wybór i podjęcie czynności ujmą legalności samej instytucji KRS”. W związku z tym Rada Ławnicza SN II kadencji potępiła działania „tzw. KRS z lat 2018-2026” i wyraziła nadzieję, że zostaną one w przyszłości odpowiednio ukarane.

W drugiej z uchwał Rada Ławnicza SN uznała warunkowo, że dokonany 15 maja wybór członków KRS nowej kadencji jest ważny w duchu Konstytucji RP. Zdaniem łąwników, legalizm wyboru członków KRS nie może w przyszłości zależeć jedynie od woli odpowiedniej większości parlamentarnej. Teraz jednak nie było innej możliwości za co Rada wini prezydenta Karola Nawrockiego. To on bowiem zawetował ustawę przewidującą procedurę wyboru sędziów do KRS przez samo środowisko sędziowskie.

„Wątpliwości Rady budzi wyłącznie wskazanie do KRS kandydatów klubów poselskich, tj. Łukasza Piebiaka i Łukasza Zawadzkiego, co stoi w sprzeczności z przepisami Konstytucji, a nadto w odniesieniu do Łukasza Piebiaka, aktywnie działającego w przeszłości na rzecz zniszczenia polskiego sądownictwa, jest obrazą prawa i praworządności” - stwierdza uchwała.

Rada Ławnicza o Manowskiej i Kapińskim: uzurpatorzy

W kolejnej uchwale Rada Ławnicza SN stwierdza, że Małgorzata Manowska „nigdy nie została legalnie wybrana sędzią Sądu Najwyższego, a zatem w latach 2020-2026 jedynie uzurpowała sobie funkcję I prezesa SN, czerpiąc korzyści z układu politycznego, z którym była powiązana". Ławnicy zarzucają byłej I prezes, że m.in. „aktywnie przyczyniła się do destrukcji demokratycznego państwa prawnego w Polsce”, a także „prowadziła działania wrogie względem legalnych sędziów Sądu Najwyższego oraz legalnych ławników Sądu Najwyższego”. Rada twierdzi kategorycznie, że Manowska źle przysłużyła się Ojczyźnie i powinna za swe działania odpowiedzieć przed niezawisłym sądem.

Ostatnia z uchwał dotyczy powołania I prezesa Sądu Najwyższego Zbigniewa Kapińskiego przez prezydenta RP. „Sędzia Zbigniew Kapiński nie był i nie jest legalnym sędzią Sądu Najwyższego, został powołany do SN w wadliwej i nielegalnej procedurze z udziałem niekonstytucyjnej tzw. Krajowej Rady Sądownictwa, a zatem jedynie uzurpuje sobie miano sędziego SN” - czytamy w uchwale. Już samo to powoduje zdaniem Rady, że nie można uznać, iż został obrany legalnie I prezesem SN.

Rada Ławnicza SN II kadencji wezwała „wszystkich praworządnych prawników oraz ludzi dobrej woli do obrony Sądu Najwyższego przed dalszym osuwaniem się w całkowitą nielegalność". Jej zdaniem, wszystkie osoby uzurpujące sobie miano sędziów Sądu Najwyższego powinny natychmiast zrezygnować z zajmowanych funkcji.