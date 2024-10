Zapytam wprost, czy będziecie orzekać z tzw. neosędziami?

Nie, jest to dla nas niewyobrażalne. Nie możemy zmienić naszego postępowania, a decyzja Senatu utwierdza nas w tym, że mamy rację.

Dlaczego właściwie nie chcecie orzekać z nowymi sędziami SN?

To prawda, że wiedzieliśmy w jakich warunkach zostajemy ławnikami. Oczekiwaliśmy jednak, że nasze prawa do współrozstrzygania spraw obywateli w klinicznie legalnych warunkach będą respektowane. Wszyscy ławnicy powtarzają, że są gotowi poświęcić czas i wysiłek na orzekanie w legalnych składach i legalnych izbach SN. Nikt nie może jednak od nas oczekiwać, że będziemy włączać się do działań niezgodnych z prawem i orzekać z neosędziami.

Zatrzymajmy się na chwilę przy tzw. neosędziach. Spór o to, czy są czy nie są sędziami trwa od lat. Niektórzy wybitni prawnicy uważają, że nie są oni sędziami, inni jak prof. Ryszard Piotrowski uważają z kolei, że nie ma żadnych neosędziów. Skąd czerpiecie przekonanie o słuszności swojego stanowiska?

Ubolewam nad ostatnimi opiniami prof. Piotrowskiego, które nie współgrają z jego wcześniejszymi wypowiedziami. Był wszak jedną z osób, które podpisały przygotowaną dla Rady Ławniczej ekspertyzę prof. Agnieszki Bień-Kacały. A to ta analiza, i druga, autorstwa prof. Wojciecha Sadurskiego, wskazała ławnikom SN drogę postępowania. Dostrzegam i to, że niektórzy neosędziowie są teraz trochę wystraszeni i zaczynają kreować się na rzekome ofiary niesprawiedliwego traktowania. To nieprawda. Konstytucja jest w tej sprawie jednoznaczna. Żaden wykształcony prawnik, który czyta ją ze zrozumieniem, nie powinien własnowolnie brać udziału w procedurze awansowej z udziałem nielegalnej KRS, ukonstytuowanej niezgodnie z ustawą zasadniczą. Taka procedura jest po prostu nieważna i nie powoduje powołania sędziego. Wyjątek należy zrobić tylko dla najmłodszych sędziów, dopiero rozpoczynających pracę, bo tym państwo polskie nie zapewniło legalnych sposobów wejścia na ścieżkę zawodową. Natomiast szczególnego napiętnowania wymaga kategoria neosędziów w SN.