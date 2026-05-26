Od końca lat 90. po współczesność polscy przedsiębiorcy nieustannie muszą dostosowywać się do dynamicznych zmian gospodarczych, rosnącej konkurencji i nowych wyzwań rynku. Odzwierciedleniem sytuacji gospodarczej w Polsce oraz zmian zachodzących na rynku jest Lista 500 największych przedsiębiorstw publikowana przez „Rzeczpospolitą” od 1999 roku.

W latach 1998–1999 przedsiębiorcy w Polsce musieli mierzyć się z trudnymi skutkami transformacji gospodarczej. Firmy dostosowywały się do nowych przepisów, reform podatkowych oraz rosnącej konkurencji zagranicznej. Problemami były wysokie koszty prowadzenia działalności, bezrobocie i niestabilność rynku. Był to okres szybkich zmian gospodarczych związanych z przygotowaniami Polski do wejścia do NATO i Unii Europejskiej.

W latach 2025–2026 przedsiębiorcy nadal mierzą się z wieloma wyzwaniami, choć mają one inny charakter. Największymi problemami są rosnące koszty działalności, wysokie ceny energii oraz niestabilna sytuacja gospodarcza w Europie. Firmy muszą nadążać za szybkim rozwojem technologii, cyfryzacją i sztuczną inteligencją, a także konkurować z międzynarodowymi korporacjami i handlem internetowym. Ważnym wyzwaniem pozostają inflacja, zmieniające się przepisy oraz zmiany w zachowaniach konsumentów.

1999 kontra 2026

Pierwsza edycja rankingu została opublikowana w 1999 r. i obejmowała dane za 1998 rok. Przychody całej listy wyniosły wówczas 423 mld zł. To mniej, niż na obecnej liście wypracowały firmy z podium. Przychody firm z pierwszej setki opublikowanej 28 lat temu były niższe niż obecnie przychody Grupy Orlen i wynosiły 228,9 mld zł.

Lista 500 ustawiona jest pod względem przychodów ze sprzedaży. W 1999 roku na listę można było się dostać już z przychodami przekraczającymi 121 mln zł. Obecnie jest to niemal 742 mln zł. Przychody na podobnym poziomie w 1998 r. wypracowały Zakłady Piwowarskie w Żywcu – obecnie Grupa Żywiec, której po 28 latach przychody oscylują w granicach 4 mld zł.

Na czele listy w 1999 r. znalazły się Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Drugie miejsce przypadło Petrochemii Płock (obecnie Orlen), a trzecie Telekomunikacji Polskiej (obecnie Orange Polska).

Od 2000 r. Grupa Orlen jest niekwestionowanym liderem listy 500. W 1998 r. jej przychody wynosiły 12 mld zł i stanowiły niespełna 5 proc. przychodów z 2025 r. Polskie Sieci Elektroenergetyczne zajmują obecnie 16. miejsce, a Orange Polska – dopiero 50. Oprócz Orlenu na podium w tym roku znajduje się Jeronimo Martins Polska (Biedronka) oraz Totalizator Sportowy.

Znikające państwowe spółki

Między latami 1998 a 2025 w strukturze własności firm z Listy 500 zaszły duże zmiany. W 1998 r. w gospodarce dominowały przedsiębiorstwa państwowe, natomiast mniejszą rolę odgrywały firmy prywatne i zagraniczne. Był to okres transformacji gospodarczej, w którym wiele firm dopiero przechodziło proces prywatyzacji.

W kolejnych latach sytuacja stopniowo się zmieniała. W 2025 r. zdecydowanie wzrosła liczba firm prywatnych polskich oraz zagranicznych, które stały się główną siłą w gospodarce. Jednocześnie znacząco zmalała liczba przedsiębiorstw państwowych, które straciły swoją wcześniejszą dominującą pozycję.

W latach 1998–1999 jednym z największych problemów gospodarczych w Polsce było wysokie bezrobocie 10–13 proc., które szybko rosło wraz z przemianami rynkowymi i restrukturyzacją gospodarki. Obecnie przedsiębiorcy w Polsce mierzą się z innymi problemami niż pod koniec lat 90. Dziś bezrobocie jest znacznie niższe, dlatego wiele firm zmaga się raczej z brakiem pracowników niż ich nadmiarem. Przedsiębiorcy muszą również dostosowywać się do szybkiego rozwoju technologii, cyfryzacji i rosnącej konkurencji ze strony międzynarodowych korporacji oraz handlu internetowego.

Obecnie jednymi z największych pracodawców są sieci handlowe: Biedronka, Dino, Lidl i Lewiatan. 28 lat temu największym pracodawcą była Telekomunikacja Polska, która zatrudniała około 73 tys. pracowników, ponieważ była państwowym monopolistą i samodzielnie obsługiwała całą infrastrukturę telekomunikacyjną w Polsce. Obecnie Orange Polska zatrudnia niespełna 8 tys. osób. Spadek zatrudnienia wynika głównie z postępu technologicznego, automatyzacji oraz cyfryzacji usług. Na drugim miejscu znajdował się Bank PKO BP, gdzie pracowało 40,8 tys. osób (obecnie 26,3 tys. osób.). Kolejne trzy miejsca należały już do spółek węglowych, w których zatrudnienie przekraczało 30 tys. osób.

Handel

W latach 1998–1999 handel w Polsce szybko się rozwijał. Coraz większą rolę zaczęły odgrywać zagraniczne sieci handlowe, takie jak Auchan, Carrefour i Tesco. Powstawały pierwsze supermarkety, hipermarkety oraz galerie handlowe. Nie było to jeszcze widoczne na liście opublikowanej w 1999 r. Pierwsza spółka zajmująca się handlem znajduje się dopiero na 10. pozycji i jest to Makro Cash and Carry SA, którego przychody wyniosły wtedy 5,5 mld zł (obecnie zajmuje 88. pozycję).

Teraz handel w Polsce jest zdominowany przez dyskonty, głównie Biedronka i Lidl. Hipermarkety takie jak Auchan nadal działają, ale mają mniejsze znaczenie niż dawniej. Z rynku zniknęły sieci, takie jak Tesco, Real czy Alma Market. Coraz większą rolę odgrywają też zakupy internetowe, a klienci częściej wybierają szybkie zakupy w dyskontach i sklepach osiedlowych. Widać to wyrazie na obecnej Liście 500, gdzie w pierwszej dziesiątce są trzy spółki handlowe (Biedronka, Lidl i Dino).