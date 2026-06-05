Dług rośnie, mieszkania drożeją, prąd należy do najdroższych. KE oceniła Polskę
Semestr Europejski to coroczne podsumowanie rozwoju każdego z państw członkowskich UE, przy okazji którego Komisja Europejska daje zestaw zaleceń. „Rzeczpospolita” rozmawiała o rekomendacjach z ekspertami KE. Ponieważ są one „miękkie”, bez sankcji, rządy często prowadzą działania pozorowane, bo lista sugestii nie zmienia się od lat.
Choć rozmówcy „Rzeczpospolitej” z KE przyznają, że Polska jest w ostatnich latach jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek UE, to lista nie zawiera zaleceń małego kalibru. Jedno z najważniejszych dotyczy redukcji polskiego deficytu sektora finansów publicznych. – Wzrósł on z 6,4 proc. PKB w 2024 r. do 7,3 proc. w 2025 r. Gorzej jest tylko w Rumunii – mówią eksperci KE. Finanse publiczne wymagają ustabilizowania.
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Inne główne uwagi dotyczące Polski to: jedne z najwyższych cen prądu, podwojenie cen mieszkań w ciągu dekady, niska atrakcyjność poziomu życia we wschodniej części kraju, niska konkurencyjność gospodarki.
Dlatego wśród rekomendacji dla Polski jest: celowane wsparcie dla rynku energii, poprawa efektywności wydatków publicznych (m.in. dla zapewnienia pieniędzy na obronność), podniesienie dochodów rządu oraz zapewnienie godnych emerytur. – Tu wchodzi w grę zapewnienie w praktyce, a nie poprzez zmianę prawa, właściwego (wyższego – red.) minimalnego wieku emerytalnego, w którym ludzie faktycznie przechodzą na emerytury – mówi ekspert unijny.
W Polsce odzywają się głosy sceptyków co do skuteczności zaleceń KE. – Co roku rząd się spowiada z wdrażania czy raczej niewdrażania tych rekomendacji. Tam nie ma konsekwencji. Rekomendacje z ostatnich lat się powtarzają i nadal są aktualne, np. aktywizacja osób starszych. Widzę często działania pozorowane – komentuje Mariusz Zielonka, główny ekonomista Konfederacji Lewiatan. – Najlepszym przykładem jest nasz deficyt (finansów publicznych – red.). Jako że jesteśmy objęci procedurą nadmiernego deficytu, rząd zadeklarował, że go obniży do 2028 r. poniżej 3 proc., a właśnie deficyt skoczył do 7,3 proc. – zauważa Zielonka.
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Przyznaje, że redukcja deficytu nie jest łatwa. – Trzeba się przyjrzeć wydatkom społecznym, czy są uzasadnione w obecnej formie, jak np. 800+. Niestety, gdy 85 proc. budżetu to sztywne wydatki, nie ma miejsca na wielkie cięcia. Dlatego Ministerstwo Finansów wprost zaproponowało, że będzie zwiększać przychody. Tu może chodzić o VAT czy inne podatki. Problem w tym, że jeśli np. się nadmiernie podwyższy akcyzę na alkohol, to może ograniczyć jego sprzedaż, więc przychody budżetu nie wzrosną – zauważa Zielonka.
KE zbiera dane, bada, jak zostały wdrożone rekomendacje z poprzedniego roku, potem ma cykl spotkań z rządami i krajowymi ekspertami. – Gdybyśmy faktycznie działali w tych sprawach, to nie byłoby o czym rozmawiać – mówi Kamil Sobolewski, główny ekonomista Pracodawców RP, który brał kiedyś udział w rozmowach z KE o rekomendacjach. Ekspert przyznaje, że efektywność zaleceń nie zawsze jest duża, choćby ws. mieszkalnictwa, gdzie w 2023 r. oddano „rekordową” liczbę mieszkań komunalnych – 4 tys. na ponad 240 tys. wszystkich zbudowanych.
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– Jeśli czegoś mi brakuje, to nacisku na inwestycje przedsiębiorstw. Polska pod tym względem odstaje. My przedstawiliśmy rekomendacje, jak zachęcić firmy do inwestycji i jak obniżyć przeszkody i w tym zakresie dobrze oceniam współpracę z rządem – mówi Sobolewski.
Według zaleceń Brukseli, Polska powinna precyzyjniej wydawać pieniądze na politykę społeczną, struktura dochodów rządowych powinna być poprawiona, także przez lepsze przestrzeganie przepisów podatkowych. – Polska musi przeciwdziałać ubóstwu emerytalnemu kobiet i osób samozatrudnionych – słyszymy od ekspertów Komisji.
Nasz kraj ma dobry wynik inwestycji z funduszy unijnych. – Polska finalizuje wprowadzenie KPO, wszystkie działania muszą zostać dokończone do sierpnia, kluczowe jest, by reformy wspierały efektywność inwestycji – mówią eksperci.
W tym roku szczególnym punktem są rekomendacje dla wschodnich regionów UE, dotkniętych konsekwencjami wojny w Ukrainie. – Trzeba podjąć wyzwania związane z gospodarką i bezpieczeństwem regionu, by ludzie mogli tam utrzymać odpowiednią jakość życia – mówi rozmówca „Rzeczpospolitej”.
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Wreszcie – polityka mieszkaniowa. Polska wprawdzie podjęła próby uproszczenia przepisów, ale prawo w tej dziedzinie jest nadal skomplikowane. Bruksela wytknęła nam, że ceny mieszkań podwoiły się w ciągu dekady, podobnie rosły ceny wynajmu, przez co dostępność mieszkań jest niska. – By spowolnić wzrost cen mieszkań i czynszów, Polska potrzebuje lepszej koordynacji polityki mieszkaniowej, która jest rozrzucona między resortami. Trzeba przyspieszyć wprowadzanie programów lokali dostępnych cenowo, także komunalnych i socjalnych dla wrażliwych grup. A także poprawić opodatkowanie, by unikać spekulacji – mówił ekspert. Ceny mieszkań są powyżej średniej unijnej.
Nie lepiej mają się innowacje. Polska jest średnim innowatorem, co może osłabiać wzrost i konkurencyjność gospodarki. – Rekomendujemy poprawę związków biznesu z nauką, podniesienie atrakcyjności pracy naukowców oraz utrzymanie zrównoważonego finansowania nauki – mówi ekspert KE.
Rekomendacje dla energetyki odsłaniają efekt uzależnienia od węgla. „Polski system energetyczny musi adaptować się do OZE, by odczuć zalety transformacji energetycznej. Polska ma jedne z najwyższych cen energii elektrycznej w UE, głównie dzięki uzależnieniu od surowców kopalnych. Utrzymujące się uzależnienie od węgla sprawia, że koszty energii pozostają wysokie, a ograniczona elastyczność systemu energetycznego i zbyt mała liczba interkonektorów utrudniają wykorzystanie tańszych odnawialnych źródeł energii i import energii elektrycznej. Zwiększenie zdolności magazynowania, przepustowości sieci oraz handlu transgranicznego przyczyniłoby się do obniżenia cen i wzrostu bezpieczeństwa energetycznego” – czytamy w rekomendacjach. Polska ma najwyższy odsetek mieszkań podłączonych do ogrzewania centralnego opartego na węglu, w efekcie jakość powietrza należy do najniższych w UE. Dodatkowo, emisje z transportu drogowego podwoiły się w ciągu 20 lat.
Wreszcie edukacja – tu też nie jest dobrze. Efekty widać na rynku pracy. – Polska pozostaje jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek UE, ale niedobory pracowników i umiejętności oraz wyzwania związane z systemem edukacji osłabiają konkurencyjność – mówi ekspertka KE i wskazuje na potrzebę wysokiej jakości edukacji włączającej, promowania dziedzin STEM (Science – nauki przyrodnicze, technologia, Engineering – inżynieria i matematyka).
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