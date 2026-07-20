Materiał powstał we współpracy z firmą Alchem Grupa

Odbudowa Ukrainy będzie wymagała nie tylko finansowania, ale również szerokiego zaplecza technologicznego i produkcyjnego. Dlatego podczas Ukraine Recovery Conference (URC) tak ważny był udział biznesu – w tym firmy Alchem Grupa – oferującego konkretne rozwiązania, które mogą wspierać ten proces.

Ważna obecność polskiego biznesu na URC

Jednym z kluczowych tematów dyskusji podczas konferencji było to, w jaki sposób polskie przedsiębiorstwa mogą pomóc w odbudowie Ukrainy. Konkretnym odpowiedziom na to pytanie sprzyjała szeroka obecność polskich firm na URC.

Wśród polskich przedsiębiorstw, których realne kompetencje mogą znaleźć zastosowanie w odbudowie Ukrainy, znalazła się wspomniana Alchem Grupa. Firma podczas URC aktywnie uczestniczyła w dialogu na temat przyszłości odbudowy, rozwoju infrastruktury, bezpieczeństwa oraz innowacyjnych rozwiązań wspierających transformację Ukrainy.

– Ukraine Recovery Conference stała się dla nas ważną przestrzenią do budowania relacji międzynarodowych, wymiany doświadczeń oraz prezentacji rozwiązań, które mogą realnie wspierać proces odbudowy i modernizacji Ukrainy. Wierzymy, że współpraca, technologia i długofalowe partnerstwa są fundamentem skutecznej odbudowy kraju – mówi Jarosław Szpak, prezes firmy Alchem Grupa.

Wyspecjalizowane rozwiązania

5. edycja URC – największego na świecie wydarzenia poświęconego tematowi odbudowy Ukrainy po wojnie – zgromadziła szerokie grono interesariuszy najwyższego szczebla, w tym kilkadziesiąt delegacji narodowych z szefami państw i rządów na czele, parlamentarzystów, reprezentantów instytucji międzynarodowych, w tym finansowych, liderów biznesu, przedstawicieli władz lokalnych oraz organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Konferencja skupiała się na kluczowych obszarach odbudowy i modernizacji Ukrainy, takich jak odporność infrastruktury krytycznej oraz środowiskowa odbudowa kraju. To właśnie w tych segmentach Alchem Grupa posiada w swoim portfolio specjalistyczne narzędzia, które mogą zostać wykorzystane u naszego wschodniego sąsiada.

Firma dysponuje rozwiązaniami wykorzystywanymi w monitoringu środowiska oraz produkuje wyposażenie laboratoriów medycznych, mikrobiologicznych, farmaceutycznych i szpitalnych, odpowiadając na potrzeby związane zarówno z odbudową infrastruktury środowiskowej, jak i zaplecza laboratoryjnego.

Narzędzia monitoringu środowiskowego

W obszarze monitoringu środowiskowego portfolio Alchem Grupa obejmuje aparaturę i akcesoria do analizy śladowej. Są to m.in. systemy GC (chromatografia gazowa) do rozdzielania substancji lotnych, HPLC (wysokosprawna chromatografia cieczowa) do analizy cieczy i związków nielotnych oraz AAS (atomowa spektroskopia absorpcyjna) służące do wykrywania konkretnych pierwiastków (np. metali), urządzenia do poboru próbek stałych, ciekłych i gazowych oraz rozwiązania spektrofotometryczne.

Sprzęt tego typu może być wykorzystywany do monitorowania jakości wody, gleby i powietrza, co ma znaczenie w procesie odbudowy infrastruktury środowiskowej.

Wsparcie dla ochrony zdrowia

Innym obszarem działalności Alchem Grupy jest produkcja komór laminarnych stanowiących wyposażenie laboratoriów medycznych, mikrobiologicznych, farmaceutycznych oraz szpitali. Tego typu urządzenia wpisują się w potrzeby odbudowy infrastruktury medycznej i laboratoryjnej Ukrainy.

Co istotne, Alchem Grupa, obok działalności dystrybucyjnej, dysponuje również własnymi zdolnościami produkcyjnymi, co pozwala oferować rozwiązania wytwarzane w Polsce.

Szansa dla polskiego biznesu

5. edycja Ukraine Recovery Conference, współorganizowana przez Polskę i Ukrainę, koncentrowała się przede wszystkim na zagadnieniach związanych z odpornością infrastruktury krytycznej, energetyką, logistyką oraz odbudową kraju po zniszczeniach wojennych. Celem wydarzenia było dalsze wzmacnianie międzynarodowego wsparcia dla Ukrainy oraz pobudzanie inwestycji. Efektem konferencji było podpisanie niemal 200 porozumień, listów intencyjnych i memorandów.

Podczas wydarzenia zaprezentowano również instrumenty finansowe wspierające proces odbudowy Ukrainy. Banki rozwoju podpisały z Komisją Europejską umowy dotyczące utworzenia Europejskiego Funduszu Flagowego dla Rekonstrukcji Ukrainy. Przedstawiono także dalsze działania realizowane w ramach programu Ukraine Facility oraz kolejne unijne mechanizmy finansowania, które mają wspierać zarówno odbudowę kraju, jak i inwestycje europejskich przedsiębiorstw na rynku ukraińskim.

Jako platforma o wysokim potencjale inwestycyjnym, URC przyciągnęła przedstawicieli kapitału międzynarodowego, publicznego i prywatnego w celu przyspieszenia zawierania umów oraz budowy fundamentów długoterminowej transformacji gospodarczej. Polska kładła w Gdańsku szczególny nacisk na udział naszych przedsiębiorstw w realizacji kontraktów w Ukrainie.

Dla firm takich jak Alchem Grupa konferencja była okazją do zaprezentowania rozwiązań odpowiadających na konkretne potrzeby związane z odbudową Ukrainy w obszarze infrastruktury środowiskowej, medycznej i laboratoryjnej oraz do nawiązania międzynarodowych kontaktów w związku z przyszłymi projektami odbudowy kraju.

Materiał powstał we współpracy z firmą Alchem Grupa