Amerykański demokratyczny senator Richard Blumenthal przedstawił nową wersję ustawy o zaostrzeniu amerykańskich sankcji wobec Rosji. Obszerny dokument został opublikowany na stronie internetowej senatora. Projekt ustawy został opracowany przy udziale senatora Lindsey Grahama, który zmarł nagle w minionym tygodniu.

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Oligarchowie, Putin, kraje wspierające Rosję

Senatorska ustawa przewiduje obowiązkowe sankcje wobec Władimira Putina, rosyjskich wysokiej rangi urzędników i wojskowych, kremlowskich oligarchów, przedsiębiorstw państwowych oraz zagranicznych firm, które według autorów dokumentu wspierają rosyjski kompleks obronno-przemysłowy.

Osobna sekcja poświęcona jest cłom importowym w odniesieniu do krajów, które kupują rosyjskie nośniki energii. Ich towary zostaną na amerykańskim rynku obłożone cłami w wysokości do 100 proc. Dotyczyć to ma pięciu największych nabywców rosyjskiej ropy i gazu ziemnego oraz pięciu krajów, które według szacunków Stanów Zjednoczonych najbardziej aktywnie przyczyniają się do obchodzenia sankcji na rosyjską ropę, czyli pomagają flocie cieni. Sankcje dotkną też kolejne tankowce samej floty cieni, a także osoby (np. armatorów i ich firmy) i jednostki zagraniczne, które według autorów inicjatywy są wykorzystywane do obchodzenia sankcji.

Rosyjskie banki, zakłady LNG, dług publiczny i inwestycje

Ograniczenia mają zostać rozszerzone na rosyjskie instytucje finansowe, w tym Bank Rosji, Sbierbank i Gazprombank, a także na duże projekty energetyczne, w tym Jamał LNG, Arctic LNG 1, Arctic LNG 2 i Arctic LNG 3, ich właścicieli i dyrektorów.

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Oznacza to, że podmioty i osoby z Rosji i objęte sankcjami trzecie firmy i osoby nie będą mogły prowadzić biznesów w USA, a ich aktywa w amerykańskiej jurysdykcji zostaną zamrożone. Ustawa zabrania również obywatelom i firmom amerykańskim nabywania rosyjskiego długu publicznego, dokonywania nowych inwestycji w Rosji i jej sektorze energetycznym, dokonywania przekazów pieniężnych na rzecz rządu rosyjskiego oraz eksportowania, reeksportowania lub przekazywania amerykańskich towarów i technologii energetycznych do Rosji lub kraju, który Rosję wspomaga i znalazł się na sankcyjnej liście.

Dokument zastrzega prawo prezydenta Stanów Zjednoczonych do tymczasowego niestosowania sankcji, ograniczeń czy ceł, pod warunkiem, że decyzja ta zostanie uzasadniona jako odpowiadająca interesowi narodowemu kraju i zostanie przekazana do rozpatrzenia przez Kongres.

Przypomnijmy, że 10 lipca grupa senatorów USA ogłosiła, że Biały Dom jest gotowy poprzeć projekt ustawy. Oprócz Grahama i Blumenthala, wśród autorów projektu znajdują się demokratka Jeanne Shaheen i republikanin Roger Wicker.

Sam Graham zmarł następnego dnia po tym, jak ogłosił w Kijowie wsparcie prezydenta USA dla nowych sankcji. Według wstępnych doniesień przyczyną śmierci było rozwarstwienie aorty spowodowane miażdżycową chorobą układu sercowo-naczyniowego. Na początku tego tygodnia Donald Trump oświadczył, że projekt ustawy Grahama ma „duże szanse” na uchwalenie.