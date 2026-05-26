Materiał powstał we współpracy z ENEĄ

Ubiegły rok pokazał, że transformacja energetyczna w Polsce przestała być strategią na papierze: dziś jest widoczna w konkretnych inwestycjach, projektach i decyzjach biznesowych – komentuje działania Enei Grzegorz Kinelski, prezes firmy. – Grupa Enea aktywnie uczestniczy w tym przełomie, realizując największy program inwestycyjny w swojej historii. Budujemy solidne fundamenty nowego systemu energetycznego. Jednocześnie jego stabilność i efektywność będą zależeć od skali i tempa kolejnych inwestycji – zarówno w źródła wytwórcze, jak i sieci oraz magazyny energii – dodaje.

W zeszłym roku Grupa Enea zwiększyła swój potencjał wytwórczy w OZE o 400 MW, zarówno w instalacjach już eksploatowanych, jak i tych w fazie projektu. Działania te objęły trzy akwizycje farm wiatrowych o łącznej mocy wytwórczej blisko 200 MW oraz zakończenie budowy Farmy Wiatrowej Bejsce w województwie świętokrzyskim – z sześcioma turbinami wiatrowymi o łącznej mocy 20 MW.

Oczywiście, energetyka wiatrowa to nie wszystko. Drugim filarem OZE w Grupie jest fotowoltaika: w całej Polsce Enea kupiła projekty i spółki projektowe dysponujące łączną mocą ponad 190 MW. Warto przy tym pamiętać, że OZE powszechnie nazywane bywają źródłami niestabilnymi – jednak dzięki magazynom energii można je w olbrzymiej mierze ustabilizować. Enea doskonale o tym wie: w 2025 roku uzyskała techniczne warunki przyłączenia magazynów o łącznej mocy blisko 1 GW. I można spodziewać się niebawem dalszych działań: program inwestycyjny zapisany w Strategii Grupy do 2035 roku ma wartość około 108 mld złotych, a rok 2026 ma stać pod znakiem rozwoju projektów magazynów energii.

Budowanie portfela OZE

Niespełna dwa tygodnie temu w Grupie Enea sfinalizowana została transakcja zakupu Farmy Wiatrowej Zaklików. Zlokalizowana w województwie podkarpackim, dysponująca mocą 10 MW farma, została sprzedana przez dewelopera wielkoskalowych projektów OZE Greenvolt Power już jako projekt w pełni operacyjny. Warunkiem zamknięcia transakcji było m.in. uzyskanie przez Greenvolt Power pozwolenia na użytkowania i koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej, co sprzedający zapewnił przed końcem lutego br.

Zaklików to pięć turbin o łącznej mocy zainstalowanej 10 MW. Farma staje się częścią szerszego portfela takich projektów – w sumie o mocy 33,2 MW – którego sprzedaż na rzecz Enei Nowa Energia, spółki zarządzającej portfelem OZE w Grupie, została ogłoszona niemal dokładnie rok temu. Obejmuje on także trzy inne farmy: Skibno w województwie zachodniopomorskim (10 MW), Jabłonowo Pomorskie w województwie kujawsko-pomorskim (6,6 MW) i Nowe Miasto Lubawskie w województwie warmińsko-mazurskim (6,6 MW). Łącznie to 16 turbin wiatrowych o mocy od 2 do 2,2 MW. Całkowita wartość transakcji wyniosła 83,3 mln euro.

I można zakładać, że nie jest to ostatnie słowo Enei. – Farma Wiatrowa Zaklików to kolejny ważny projekt w naszym portfelu odnawialnych źródeł energii, wspierający transformację energetyczną Grupy Enea, która w 2025 roku wyraźnie przyspieszyła – podsumował Tomasz Szamocki, wiceprezes ds. operacyjnych spółki Enea Nowa Energia. – Transakcja ta potwierdza silne i dobrze rozwinięte partnerstwo pomiędzy naszymi spółkami oraz stanowi pozytywny sygnał dla realizacji kolejnych wspólnych inicjatyw w sektorze OZE w Polsce. To także kolejne potwierdzenie, że Enea Nowa Energia skutecznie realizuje Strategię Grupy Enea – dodał.

Koncern nie zapomina przy tym o transformacji dużych instalacji wytwórczych. Wraz z początkiem bieżącego roku w Elektrowni Kozienice ruszyła budowa dwóch bloków gazowo-parowych w technologii CCGT (Combined Cycle Gas Turbine), jednostek o łącznej mocy zainstalowanej brutto ok. 1336 MWe. Po przekazaniu terenu budowy generalnemu wykonawcy, zrealizowano już badania geotechniczne, co otwiera drogę do dalszych prac. Energia z wspomnianych bloków ma wesprzeć polski system energetyczny już w marcu 2029 roku.

– Po spełnieniu wszystkich warunków rozpoczęliśmy budowę inwestycji, która stanowi istotny wkład w bezpieczeństwo energetyczne kraju, stabilizację Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz stopniową redukcję emisji gazów cieplarnianych w systemie elektroenergetycznym – podkreślił po sfinalizowaniu tego pierwszego etapu prac prezes Grzegorz Kinelski.

Wśród czystych technologii, na które stawia Enea, znajduje się też fotowoltaika Foto: mat. pras.

Wsparcie polskich przedsiębiorców

Nie jest to jednak jedyny aspekt przedsięwzięcia, na który warto zwrócić uwagę. – Realizacja projektu da również mocny impuls rozwojowy dla regionu oraz konkretne miejsca pracy – zaznaczył prezes Kinelski. – Zaangażowanie polskich firm w realizację inwestycji szacujemy na poziomie około 75 proc. Część kluczowych komponentów zostanie wyprodukowanych w Polsce, a formuła realizacji inwestycji zapewni istotny udział polskich firm projektowych, budowlanych, montażowych i instalacyjnych oraz polskich dostawców urządzeń i instalacji technologicznych – tłumaczył.

To właśnie zapewnienie local content – udziału polskich firm w realizacji prowadzonych na terytorium Polski inwestycji – jest narzędziem rozwoju i elementem zarządzania programem inwestycyjnym Grupy Enea. W przypadku Elektrowni Kozienice główny dostawca technologii, GE Vernova, wyprodukuje turbiny parowe w fabryce w Elblągu, natomiast generatory – we Wrocławiu. Bloki zaprojektuje polska firma Energoprojekt-Katowice. Rodzimym firmom powierzone zostaną także inne prace składające się na realizację projektu. – Zapewniamy szeroki dostęp do informacji o planowanych zamówieniach i harmonogramach poszczególnych zadań w tym projekcie. Wspieramy przygotowanie do udziału w postępowaniach oraz rozwijamy współpracę z przedsiębiorcami, również na poziomie lokalnym – podkreślił Jarosław Tokarczuk, pełnomocnik ds. local content w Enei.

To strategiczne podejście, które definiuje całokształt działań koncernu. Rozwój krajowego łańcucha dostaw jest bowiem kluczowym elementem zarządzania inwestycjami oraz transformacji energetycznej, ujętym także w programie „Enea. Z energią dla polskiego biznesu”. W praktyce oznacza to np. że w projektach prowadzonych przez spółkę Enea Operator udział polskich firm sięga około 90 proc. Ma to również formę pogłębionego dialogu z wykonawcami, wcześniejszej komunikacji planów inwestycyjnych oraz rozwoju narzędzi wspierających współpracę z dostawcami. – Traktujemy local content jako strategiczny kierunek rozwoju i element skutecznej realizacji naszych inwestycji. Jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo energetyczne, ale też za rozwój gospodarczy, zwłaszcza na poziomie lokalnym i regionalnym. Local content daje w tym zakresie bardzo konkretne impulsy rozwojowe – mówił Marek Lelątko, wiceprezes Enei ds. finansowych.

Działania Enei wpisują się także w ogłoszony w kwietniu rządowy projekt „Local content. Z korzyścią dla Polski”. – W ciągu najbliższej dekady inwestycje w energetykę wyniosą bilion złotych, w infrastrukturę kolejową, drogową i morską – kilkaset miliardów złotych – opisywał kontekst projektu minister aktywów państwowych Wojciech Balczun. – Podobne nakłady planowane są w obszarach obronności, cyfryzacji i IT. Naszym celem jest, aby jak najwięcej z tej kwoty trafiło do rodzimych firm. To będzie koło zamachowe, które zmieni naszą gospodarkę na wiele lat – tłumaczył. Enea – ze swoim, wspomnianym już, programem inwestycyjnym o wartości 108 mld złotych – będzie tu miała istotny wkład.

Działania Grupy udowadniają, że transformacja energetyczna to nie tylko budowa zrównoważonego i bezpiecznego miksu: ten kosztowny proces może również być jednym z kół zamachowych polskiej gospodarki, wspierającym całe szeroko rozumiane otoczenie firm energetycznych.

Materiał powstał we współpracy z ENEĄ