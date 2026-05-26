Jeronimo Martins Polska (JMP), właściciel sieci Biedronka, paliwowy gigant Orlen i Dino Polska, giełdowy właściciel sieci supermarketów Dino, otwierają tegoroczne zestawienie największych pracodawców w Polsce. W 2025 r. średnie zatrudnienie w tych firmach, w przeliczeniu na etaty, przekroczyło 207,6 tys., rosnąc o ponad 4,3 proc. w ujęciu rocznym, czyli o ponad 8,6 tys.

Wzrost zatrudnienia widać również wśród 50 i 100 największych pracodawców w Polsce, choć był on już nieco wolniejszy. Pierwsza pięćdziesiątka zwiększyła średnioroczną liczbę etatów o 2,7 proc., przekraczając już milion. Jeszcze szybciej, bo o ponad 3,2 proc. (do 1,25 mln), wzrosło łączne zatrudnienie u 100 największych pracodawców. Setka firm z największą liczbą pracowników odpowiada prawie za jedną piątą zatrudnienia w monitorowanym przez GUS sektorze przedsiębiorstw, który w ubiegłym roku odnotował tu kolejny już, choć niewielki (0,7-proc.) spadek, licząc rok do roku.

Świat dla dużych graczy

– Nasz świat staje się światem dla dużych firm – ocenia Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej, zwracając uwagę, że to duże spółki osiągają największe korzyści z globalizacji i efektu skali. Ten efekt ma coraz większe znaczenie w czasach niepewności oraz rosnącej liczby regulacji i skomplikowanych obowiązków sprawozdawczych.

W dużych przedsiębiorstwach koszty związane z tymi obowiązkami, a także ze wzrostem wynagrodzeń nie są tak dużym obciążeniem jak w małych firmach, którym jest również trudniej o dotarcie do różnych kanałów dystrybucji.

Również Kamil Sobolewski, główny ekonomista Pracodawców RP, ocenia, że widoczna dziś w większości branż silna konkurencja cenowa sprzyja dużym firm, które nie tylko lepiej sobie radzą ze wzrostem kosztów, ale też mając więcej nóg biznesowych, są bardziej odporne na kryzysy. Stać je na inwestycje (w tym rozwój automatyzacji) i wyższe płace. Świadomie dbają też o employer branding, więc mają większy potencjał, by wygrywać w konkurencji o pracowników, a także o udziały w rynku, z którego wypychają mniej efektywne biznesy o mniejszej wartości dodanej.

Widać to np. w handlu detalicznym, gdzie duże sieci dyskontów i sklepów convenience rosną kosztem słabszych rywali. Potwierdzają to także wyniki Listy 500; obecni na niej najwięksi gracze w handlu detalicznym w ciągu ostatnich pięciu lat zwiększyli średnioroczne zatrudnienie prawie o 17 proc., otwierając setki nowych dyskontów.

Właściciel Biedronki, wicelider Listy 500 i największy pracodawca w Polsce, odnotował w tym czasie prawie 15-proc. wzrost średniej liczby pracowników, do 85,2 tys. Liderem wzrostu w handlu detalicznym jest rodzima sieć Dino, która ma o ponad 72 proc. więcej pracowników niż pięć lat wcześniej. W samym 2025 r. zwiększyła zatrudnienie o 12 proc., najwięcej spośród dziesięciu czołowych pracodawców z Listy 500. Zapewniło to Dino miejsce na podium, które straciła Poczta Polska (PP), przechodząca głęboką restrukturyzację połączoną z dużą redukcją zatrudnienia.

W 2025 r. PP ponownie była rekordzistką jego spadku wśród dziesięciu największych pracodawców (minus 14 proc.). PP odnotowała też największy w tej grupie spadek zatrudnienia na przestrzeni ostatnich pięciu latach – o 26 proc. Liderem wzrostu była tu natomiast największa firma w Polsce – Orlen. Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty było tam na koniec ub.r. o 88 proc. większe niż pięć lat wcześniej, do czego przyczyniły się sfinalizowane w 2022 r. przejęcia Lotosu i PGNiG.

Branżowe różnice

Lista 500 potwierdza też rosnące zróżnicowanie kondycji różnych branż, a także kondycji działających w tych branżach firm, co widać również po zmianach zatrudnienia. Liderem wzrostu zatrudnienia w ujęciu rocznym okazały się media (5,7 proc.), co było jednak efektem szybkiego rozwoju Wirtualnej Polski, która skonsolidowała Invia Group. Na drugim miejscu znalazł się handel detaliczny (4,2 proc.) m.in. dzięki rodzimym firmom Dino Polska i Terg (sieć Media Expert i Avans.pl).

Z kolei w ciągu ostatnich pięciu lat liderem wzrostu zatrudnienia okazały się duże spółki z branży usług zdrowotnych i rekreacji, m.in. za sprawą firm działających na rynku turystyki. Ponaddwukrotnie zwiększyła je grupa eTravel, a prawie 63-proc. wzrost odnotowała Itaka Holdings. Wśród firm z rynku zdrowia wyróżnia się giełdowa grupa Diagnostyka, która w ciągu pięciu lat zwiększyła średnie zatrudnienie o ponad 80 proc. Jednocześnie ponad jedna trzecia branż z Listy 500 ograniczyła w tym czasie liczbę pracowników. Najbardziej górnictwo (-13 proc.), transport (-8,5 proc.), a także branża drzewno-papierniczo-meblarska (-6,6 proc.), głównie za sprawą problemów producentów mebli.