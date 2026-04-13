W Polsce działa już ponad 100 uczelni prowadzących studia pielęgniarskie I i II stopnia. Od 2020 do 2026 r. zgodę na uruchomienie kierunku otrzymało 56 nowych szkół, w tym 36 niepublicznych – donosi Rynek Zdrowia. Okazuje się jednak, że część placówek traktuje kształcenie przede wszystkim jako źródło dochodu. Lista nieprawidłowości jest długa. Zarzuty dotyczą m.in. prowadzenia zajęć głównie online, tylko w weekendy, zbyt licznych grup, braków kadrowych i słabego zaplecza dydaktycznego. Tymczasem w prywatnych szkołach czesne sięga nawet 9 tys. zł za semestr.

Nieprawidłowości są znane, ale resort reaguje z opóźnieniem

Resort nauki przyznaje, że w ostatnich latach otrzymywał sygnały o nieprawidłowościach i analizował je pod kątem działań nadzorczych. Obecnie, zanim ministerstwo wyda uczelni zgodę na uruchomienie studiów na kierunku pielęgniarstwo, placówka musi uzyskać akredytację ministra zdrowia, wydawaną na podstawie rekomendacji Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych. KRASzPiP ocenia z kolei, czy szkoła spełnia standardy kształcenia na kierunku określone w przepisach.

Ponadto Rada weryfikuje wyniki nauczania w toku kształcenia i w razie potrzeby może wnioskować o cofnięcie akredytacji. Takie sytuacje zdarzają się jednak bardzo rzadko. W latach 2020–2025 tylko raz wszczęto postępowanie w sprawie cofnięcia pozwolenia, a ostatecznie zostało ono umorzone.

Rząd chce zaostrzyć przepisy

Planowana nowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej ma ukrócić niektóre praktyki. Projekt zakłada, że zarówno studia licencjackie, jak i magisterskie będą mogły być prowadzone wyłącznie stacjonarnie. Dodatkowo studia II stopnia mają oferować tylko te uczelnie, które wcześniej przeprowadziły pełny cykl kształcenia na poziomie licencjata. Zmienić mają się też terminy składania wniosków akredytacyjnych oraz uprawnienia rady oceniającej uczelnie.

