Pożar wybuchł w lesie w okolicach miejscowości Międzyleś w powiecie wołomińskim
Według informacji przekazanych przez wójta gminy Poświętne, po godzinie 19 powierzchnia pożaru przekroczyła już 30 hektarów. Początkowo informowano o około 10 hektarach objętych ogniem.
Jak poinformowały Lasy Państwowe, pożar rozpoczął się na terenach prywatnych, jednak szybko przeniósł się również na obszary należące do Nadleśnictwa Mińsk Mazowiecki i Nadleśnictwa Łochów.
„Palą się lasy prywatne, do których od razu zadysponowaliśmy nasze siły powietrzne. Na miejscu działają też pracownicy Lasów Państwowych” – przekazały służby leśne w mediach społecznościowych.
Ogień występuje obecnie w pobliżu terenów trzech nadleśnictw: Drewnicy, Łochowa i Mińska. Strażacy podkreślają, że pożar ma charakter wierzchołkowy. To jeden z najtrudniejszych do opanowania typów pożarów lasów.
- Mamy niestety pożar wierzchołkowy, czyli ogień przenosi się z wierzchołków drzew. To niezwykle trudny pożar do ugaszenia, dlatego najłatwiej będzie gasić go z powietrza – mówił w TVN24 wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański.
W akcji bierze udział ponad 60 zastępów straży pożarnej z kilku powiatów Mazowsza. Działania wspierają także dwa samoloty gaśnicze Dromader, policyjne śmigłowce Black Hawk oraz maszyny Lasów Państwowych.
– Na miejscu działa 65 zastępów straży pożarnej. Sytuacja nie jest opanowana, pożar się rozprzestrzenia. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych – przekazał brygadier Łukasz Darmofalski z Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie.
Strażacy podkreślają, że akcję utrudniają bardzo trudne warunki pogodowe. Silne podmuchy wiatru powodują szybkie przemieszczanie się ognia nawet na znaczne odległości.
– Pożaru wierzchołkowego właściwie nie da się zgasić. Można go zatrzymać naturalną albo sztucznie stworzoną przeszkodą – powiedział generał w programie „Tak jest” w TVN24.
W związku z akcją gaśniczą oraz silnym zadymieniem zablokowano drogę krajową nr 50 na odcinku Stanisławów – Łochów, w rejonie 226. kilometra trasy.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że wyznaczono objazdy drogą wojewódzką nr 637 oraz lokalnymi trasami. Straż pożarna apeluje do kierowców o omijanie okolic Międzylesia i nieutrudnianie działań ratowniczych.
Trzy tygodnie temu służby walczyły z potężnym pożarem w Puszczy Solskiej.
