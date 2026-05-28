Czwartkowa uroczysta gala finałowa w Muzeum POLIN w Warszawie zwieńczyła pierwszą edycję konkursu CFO Excellence Awards organizowanego przez „Rzeczpospolitą”. To kulminacyjny moment przedsięwzięcia, które przez ostatnie miesiące pokazywało zmieniającą się rolę dyrektorów finansowych i ich rosnące znaczenie w budowaniu wartości przedsiębiorstw.

Współczesny CFO to nie tylko osoba odpowiedzialna za budżet i raportowanie – to partner strategiczny zarządu, współtwórca kierunków rozwoju i inicjator zmian transformacyjnych.

Znamy laureatów

Kapituła konkursu przeanalizowała ponad 70 aplikacji i wyłoniła po cztery osoby nominowane w poszczególnych kategoriach, a spośród nich laureatów.

Nagrody zostały przyznane w kategoriach, które odzwierciedlają wielowymiarowość współczesnej roli CFO. Uhonorowani zostali ci, którzy nie tylko osiągają wybitne wyniki finansowe, ale także budują nowoczesne, odpowiedzialne i innowacyjne organizacje gotowe na wyzwania przyszłości.

Laureaci w kategoriach głównych to:

* CFO Roku – Transformacja cyfrowa – Katarzyna Matuszczyk – Polski Standard Płatności (BLIK) – to nagroda dla liderów wdrażających rozwiązania technologiczne w finansach;

* CFO Roku – Wzrost i ekspansja – Bartosz Bielak – Wielton – dla CFO ze spółek z dynamicznym rozwojem, ekspansją zagraniczną lub M&A;

* CFO Roku – Zrównoważony rozwój (ESG) – Marta Wrochna-Łastowska – Żabka Polska/Grupa Żabka – dla CFO integrujących ESG ze strategią finansową;

* CFO Roku – Retail & Consumer – Michał Ślawski – Castorama Polska, oraz Arkadiusz Szczepaniak – Kazar Group – nagroda dla CFO z sektora handlu, gastronomii, motoryzacji;

* CFO Roku – Produkcja i logistyka – Michał Rakowski – Amica – nagroda dla CFO z sektorów produkcyjnych i łańcucha dostaw.

Laureaci w kategoriach specjalnych:

* Rising Star CFO – Robert Stasik – cyber_Folks – nagroda dla młodych talentów;

* CFO International Excellence – Jacek Kunicki – Orange Polska, oraz Emiliano Zavagli – Novartis Poland – nagroda dla CFO ze spółek z kapitałem zagranicznym lub polskich firm z oddziałami za granicą;

* Nagroda Specjalna Kapituły – za całokształt drogi zawodowej: Marcin Węgłowski – Budimex; Michał Zasępa – KRUK; oraz Marta Wrochna-Łastowska – Żabka Polska/Grupa Żabka.

Paweł Czuryło, redaktor zarządzający Gremi Media

W skład kapituły CFO Excellence Awards wchodzili: Paweł Czuryło, przewodniczący kapituły, redaktor zarządzający w Gremi Media; Sławomir Grzelczak, wiceprezes zarządu BIK; Agnieszka Jarosz, dyrektor na Europę Północną i Wschodnią ACCA Polska; Mariusz Koczwara, sales director w ADP Polska; Radosław Krupa, partner w EY Polska; Joanna Makowiecka-Gatza, prezes zarządu Pracodawców RP; Anna Ogonowska-Rejer, dziennikarka i analityczka, odpowiedzialna za raporty i rankingi „Rzeczpospolitej”; Maciej Sadowski, współzałożyciel Fundacji Startup Hub Poland; Ewa Sowińska, biegła rewidentka, niezależna członkini rady nadzorczej Orlenu; Michał Szułdrzyński, redaktor naczelny „Rzeczpospolitej”; dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; oraz Anna Wnuk, dyrektor zarządzająca Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych (PSIK).

Zgodnie z regulaminem konkursu ocenie podlegały: osiągnięcia zawodowe uczestnika; wpływ jego działań na wyniki finansowe oraz rozwój reprezentowanej spółki; skuteczność w zarządzaniu finansami, ryzykiem oraz procesami finansowymi; innowacyjność wdrażanych rozwiązań, w tym wykorzystanie nowych technologii; realizacja strategii rozwoju, w tym projektów wzrostowych, ekspansji lub transformacji; uwzględnianie zasad zrównoważonego rozwoju, w tym ESG; przywództwo, kompetencje menedżerskie oraz wpływ na rozwój zespołów finansowych, a także zgodność działalności uczestnika z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami etyki biznesowej.

Więcej niż konkurs

CFO Excellence Awards to nie tylko gala i wyróżnienia. Przez ostatnie miesiące „Rzeczpospolita” konsekwentnie promowała zmieniającą się rolę dyrektorów finansowych – m.in. poprzez specjalny cykl podcastów, w których eksperci i praktykujący CFO dzielili się doświadczeniami i wizją zawodu.

Dziś to właśnie dyrektorzy finansowi stoją na pierwszej linii najważniejszych wyzwań współczesnego biznesu – od zarządzania ryzykiem w niestabilnym otoczeniu makroekonomicznym, przez optymalizację struktury kapitałowej, po wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

Ich decyzje bezpośrednio przekładają się na konkurencyjność przedsiębiorstw, bezpieczeństwo inwestycji oraz zdolność firm do adaptacji w obliczu zmian.

Dla polskich przedsiębiorstw, które ambitnie rozwijają się zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym, kompetencje i wizja CFO stają się fundamentem sukcesu. To oni tworzą mosty między analizą finansową a strategią biznesową, łączą perspektywę krótkoterminową z długofalowym planowaniem, a wymagania regulacyjne z oczekiwaniami interesariuszy.

Równolegle z konkursem redakcja zainaugurowała nową inicjatywę – CFO Roundtable – cykl spotkań branżowych. Pierwsze z nich poświęcone było cyberbezpieczeństwu, a drugie – inwestycjom i logistyce. Format CFO Roundtable ma stanowić platformę wymiany doświadczeń między liderami finansów.

Planowana jest już kolejna – rozbudowana – odsłona konkursu, tak aby CFO Excellence Awards stał się coroczną okazją do doceniania najlepszych dyrektorów finansowych w Polsce.

Wszystkim, którzy zaufali nam i przysłali swoje zgłoszenia, bardzo dziękujemy.

Transformacja Cyfrowa

LAUREATKA

Katarzyna Matuszczyk, BLIK

Katarzyna Matuszczyk to CFO i członkini zarządu Polskiego Standardu Płatności – operatora systemu BLIK, jednego z największych fintechów w Europie. Absolwentka SGH, posiadaczka tytułu FCCA, z ponad 15-letnim doświadczeniem w controllingu, raportowaniu i audycie. Przed dołączeniem do BLIK-a pełniła funkcję dyrektorki finansowej na Europę Środkową w The Walt Disney Company i 21st Century Fox. W BLIK-u wdraża nowoczesny ERP, środowisko BI i kulturę data-driven, wspierając strategiczne projekty i rozwój europejskiej infrastruktury płatności natychmiastowych. Ceniona za analityczne podejście, skuteczność oraz nowoczesny styl przywództwa.

NOMINOWANI

Marta Wrochna-Łastowska, Żabka Polska/Grupa Żabka

Marta Wrochna-Łastowska jest doświadczoną liderką, członkinią zarządu Żabka Polska i CFO grupy, która z jej udziałem notuje dynamiczny wzrost skali działalności i rentowności m.in. poprzez skuteczne IPO, rozwój sieci i cyfryzację. Odpowiadała za emisję obligacji ESG o wartości 1 mld zł.

Beata Zborowska, P4 (Play)

Beata Zborowska jest członkiem zarządu P4 (Play) i CFO grupy, która generuje ponad 10 mld zł przychodów rocznie. Odpowiada za finanse, kwestie prawne, zakupy i M&A. Kluczowe osiągnięcia to integracja dużych przejęć (m.in. UPC), rozwój FiberCo JV oraz pozyskanie ponad 11 mld zł finansowania.

Tomasz Zakrzewski, Baltic Towers

Tomasz Zakrzewski pełni funkcję dyrektora finansowego w Baltic Towers sp. z o.o. Odpowiada za stworzenie struktur finansowych dla największej w Europie fabryki wież dla morskich turbin wiatrowych. Projekt jest jedną z kluczowych inwestycji wspierających transformację energetyczną Polski i Europy.

Wzrost i Ekspansja

LAUREAT

Bartosz Bielak, Wielton

Jako CFO Wielton SA odpowiada za finanse i IT jednej z największych europejskich firm produkujących naczepy i przyczepy. Koncentruje się na stabilizacji finansowej, poprawie rentowności, optymalizacji kapitału obrotowego oraz przebudowie modelu operacyjnego. Prowadzi projekty refinansowania zadłużenia, emisji obligacji oraz dywersyfikacji źródeł finansowania. Wdraża narzędzia analityczne, w tym autorski Wielton Index, wspierający decyzje rynkowe. Jest doświadczonym menedżerem finansowym z ponad 20-letnim stażem zawodowym, absolwent SGH w Warszawie oraz London Business School.

NOMINOWANI

Michał Rakowski, Amica

Michał Rakowski pełni funkcję wiceprezesa i CFO Amica SA – jednego z największych producentów urządzeń AGD w Europie. Karierę w spółce budował konsekwentnie od stanowisk menedżerskich w pionie księgowości. Współtworzył strategię „Back to Profitability”, której celem jest dynamiczny wzrost rentowności i sprzedaży.

Katarzyna Pindral, Impact Clean Power Technology

Katarzyna Pindral to wiceprezes ds. finansowych w Impact Clean Power Technology SA, spółce produkującej baterie i akumulatory. Odpowiada m.in. za transformację spółki, analitykę danych, automatyzację procesów, ESG, przygotowanie do CSRD oraz rozwój europejskiego łańcucha dostaw w elektromobilności.

Michał Zasępa, KRUK

Michał Zasępa to CFO i członek zarządu KRUK SA. Absolwent SGH, stypendysta Stockholm School of Economics. Odpowiada za finanse, ryzyko, IR i M&A, wspiera wielomiliardowe inwestycje w portfele NPL. Brał udział w transformacji grupy z lokalnego podmiotu do lidera obecnego na wielu rynkach.

Zrównoważony Rozwój (ESG)

LAUREATKA

Marta Wrochna-Łastowska, Żabka Polska/Grupa Żabka

Marta Wrochna-Łastowska jest doświadczoną liderką, absolwentką SGH, uzupełniała kompetencje w programach Harvard Business School, Stanford University i INSEAD, posiada kwalifikacje ACCA. Od 2018 r. związana z Grupą Żabka, gdzie jako CFO i członkini zarządu odpowiada za finanse, strategię oraz rozwój. Z jej udziałem grupa osiągnęła dynamiczny wzrost skali działalności i rentowności m.in. poprzez IPO, rozwój sieci i cyfryzację. Odpowiadała za emisję obligacji ESG o wartości 1 mld zł. Łączy rolę lidera transformacji i architekta wartości, wzmacnia integrację finansów z biznesem w skali międzynarodowej.

NOMINOWANI

Jakub Tatak, Lux Med

Jakub Tatak jako CFO Grupy Lux Med odpowiada za finanse jednego z największych prywatnych operatorów medycznych w Polsce (ponad 3 mln pacjentów). Kluczowym obszarem jego działań jest m.in. zarządzanie płynnością, rentownością i efektywną alokacją kapitału w ramach międzynarodowej grupy Bupa.

Marcin Węgłowski, Budimex

Marcin Węgłowski pełni funkcję członka zarządu i CFO Budimexu. Absolwent SGH i IESE Business School. Zarządza finansami, treasury, IR i IT w strukturze ponad 40 spółek w 7 krajach. Pod jego nadzorem firma utrzymuje ponad 2 mld zł gotówki netto i realizuje 17 lat polityki dywidendowej.

Paweł Turyk, Veolia Energia Warszawa

Paweł Turyk jest dyrektorem finansowym i członkiem zarządu Veolia Energia Warszawa SA. Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego, posiada CIMA Advanced Diploma. Jako Purpose Officer Veolia Polska wspiera strategię ESG „The Purpose” – łączy finanse z transformacją energetyczną i budowaniem długoterminowej wartości.

Retail & Consumer

LAUREAT

Michał Ślawski, Castorama Polska

Michał Ślawski jest dyrektorem administracyjno-finansowym oraz członkiem zarządu Castorama Polska sp. z o.o. Z Grupą Kingfisher związany jest od początku kariery – dołączył do Castoramy w 2003 r. Doświadczenie zdobywał w Polsce oraz w strukturach grupy w Londynie, Mediolanie i Rumunii. Odpowiadał m.in. za konsolidację finansową, controlling, planowanie strategiczne oraz transformację przejętych biznesów.

NOMINOWANI

Arkadiusz Szczepaniak, Kazar Group

Arkadiusz Szczepaniak to wiceprezes i CFO w Kazar Group SA. Doświadczony menedżer finansowy z ponad 20-letnią praktyką w bankowości, controllingu i zarządzaniu grupami kapitałowymi. Wspiera transformację biznesu w kierunku rentowności, omnichannelu i skalowalności. Odpowiada za rozwój sprzedaży na 27 rynkach, wdrożenia e-commerce, marketplace oraz nowe modele sprzedaży (B2B, franczyza, dropshipping).

Marcin Bójko, LPP

Marcin Bójko to wiceprezes i CFO LPP SA, absolwent Politechniki Białostockiej (zarządzanie), ma certyfikat CIMA. W LPP odpowiada za finanse, controlling, księgowość i sprawozdawczość grupy. Wspiera realizację strategii ekspansji międzynarodowej, rozwój marki Sinsay oraz optymalizację rentowności sieci sprzedaży.

Piotr Kozina, Grupa PSB Handel

Piotr Kozina łączy funkcje CFO i CEO Grupy PSB Handel SA, zarządzając federacją blisko 800 centrów budowlanych i sklepów Mrówka. Skutecznie prowadzi organizację w wymagającym otoczeniu, rozwijając cyfryzację, analitykę danych i nowoczesne modele zarządzania. Ceniony za zdolność łączenia biznesowej wizji z rygorem finansowym.

Produkcja & Logistyka

LAUREAT

Michał Rakowski, Amica

Michał Rakowski to doświadczony menedżer, od 2003 r. związany z Grupą Amica. Pełni funkcję wiceprezesa i CFO Amica SA – jednego z największych producentów urządzeń AGD w Europie. Karierę w spółce budował konsekwentnie od stanowisk menedżerskich w pionie księgowości, przez funkcję głównego księgowego. Współtworzył strategię „Back to Profitability”, której celem jest dynamiczny wzrost rentowności i sprzedaży. Aktywnie uczestniczy w procesach akwizycyjnych i ekspansji, nadzoruje spółki zależne we Francji, Wielkiej Brytanii i Azji Centralnej. Jest także współtwórcą strategii ESG 2025–2040. Ceniony za łączenie finansów z praktyką operacyjną.

NOMINOWANI

Piotr Jaworski, Kross

Piotr Jaworski to CFO Kross SA, polskiej marki rowerowej. Wprowadził zaawansowane modele rentowności, rachunek kosztów działań (ABC), który umożliwia analizę marży produktów, kanałów i procesów. Koncentruje się na eliminacji nieefektywności, poprawie struktury kosztów i zwiększaniu świadomości finansowej.

Marcin Węgłowski, Budimex

Marcin Węgłowski to członek zarządu i CFO Budimex SA. Odpowiada za finanse, controlling, podatki, IR oraz IT, zarządzając strukturą ponad 40 spółek w 7 krajach. Pod jego nadzorem firma utrzymuje ponad 2 mld zł dodatniej gotówki netto, realizuje 17 lat nieprzerwanej polityki dywidendowej.

Beata Żaczek, Pekabex

Beata Żaczek jest prezesem i CFO Grupy Pekabex SA. Od 2009 r. współtworzy rozwój Pekabexu z firmy o przychodach 80 mln zł do grupy generującej ok. 2 mld zł. Kierowała IPO na GPW, przejęciami w Polsce i Niemczech oraz finansowaniem inwestycji prefabrykacyjnych. Absolwentka Akademii Leona Koźmińskiego i UCLA.

Rising Star

LAUREAT

Robert Stasik, cyber_Folks SA

Robert Stasik to wiceprezes i CFO Grupy cyber_Folks SA. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu posiada międzynarodowe kwalifikacje ACMA i CGMA. Odpowiada za finanse, controlling, relacje inwestorskie i procesy M&A. Odegrał kluczową rolę w przejęciach MailerLite, Shoper i PrestaShop, które przekształciły cyber_Folks z lokalnego dostawcy hostingu w paneuropejski ekosystem technologiczny wspierający e-commerce. Jest promotorem modelu wzrostu opartego na przychodach rekurencyjnych, wysokiej automatyzacji i dyscyplinie kosztowej. Wdraża kulturę data-driven, controlling oraz nowoczesne narzędzia analityczne.

NOMINOWANI

Marcelina Szuksztul, Erste Leasing Polska

Marta Szuksztul to CFO Erste Leasing Polska. Odpowiada za strategię finansową spółek o portfelu ok. 16 mld zł: księgowość, raportowanie, płynność i ryzyko. Zarządza 50-osobowym zespołem, prowadzi cyfrową transformację, automatyzację, rozwijając model Finance Business Partneringu.

Piotr Jaworski, Kross

Piotr Jaworski to CFO Kross SA, polskiej marki rowerowej – tam przeszedł drogę od dyrektora controllingu do CFO i członka zarządu. Odpowiada m.in. za strategię finansową oraz wsparcie ekspansji i transformacji biznesu. Wprowadził zaawansowane modele rentowności biznesu.

Adrian Suski, Cersanit

Adrian Suski jest CFO Grupy Cersanit. Odpowiada za finanse, controlling, treasury, audyt, transformację technologiczną i IT. Zarządza międzynarodową strukturą ponad 100 osób, koncentrując się na budowie nowoczesnej organizacji wspierającej strategiczne decyzje i wzrost konkurencyjności.

International Excellence

LAUREACI

Jacek Kunicki, Orange Polska SA

Jacek Kunicki to CFO Orange Polska SA, odpowiedzialny za strategię finansową, alokację kapitału i transformację spółki. Absolwent Oxford Brookes University (MBA). W Orange Polska rozwija karierę od wielu lat – wcześniej dyrektor kontrolingu i relacji inwestorskich. Współtworzy strategię „Lead the Future” – to rozwój sieci światłowodowej i 5G, wykorzystanie AI, wyższa efektywność kosztowa oraz stabilna polityka dywidendowa.

Emiliano Zavagli, Novartis Poland

Emiliano Zavagli to Country CFO Novartis Poland z ponad 9-letnim doświadczeniem w Grupie Novartis. Absolwent Università Bocconi i programu Peking University. Pełnił role regionalne i globalne, w tym CFO Europe Central Cluster – odpowiadał za standardy finansowe w 22 krajach i portfel o wartości miliardów dolarów. W Polsce pilnuje finansów, wspiera strategię wzrostu, innowacji i efektywności. Specjalizuje się w optymalizacji kapitału i zarządzaniu ryzykiem.

NOMINOWANI

Marcin Onopiuk, PayU SA

Marcin Onopiuk to CFO PayU SA – odpowiada za finanse, ryzyko, compliance i obszar prawny, zarządza zespołem ponad 60 osób. Z PayU związany od 2017 r. – rozwijał obszary od Commercial Finance w CEE, przez rynki w Afryce i Ameryce Łacińskiej. Koncentruje się na transformacji finansów, automatyzacji oraz wdrożeniach ERP i BI.

Anna Błażejowska, Porsche Inter Auto Polska

Anna Błażejowska to CFO i członek zarządu Porsche Inter Auto Polska – jednej z największych grup dealerskich automotive w Polsce. Od 2015 r. współtworzy strategię, która zwiększyła przychody z 0,35 do ponad 1,1 mld euro. Koncentruje się na transformacji data-driven, automatyzacji procesów i optymalizacji kapitału obrotowego.

Nagroda Specjalna Kapituły (Kariera)

LAUREACI

Marcin Węgłowski, Budimex

Marcin Węgłowski to jeden z najbardziej doświadczonych menedżerów finansowych polskiego rynku kapitałowego. Od 2001 r. członek zarządu i CFO Budimexu. Absolwent SGH i IESE Business School. Zarządza finansami, treasury, podatkami, IR i IT w strukturze ponad 40 spółek w 7 krajach. Pod jego nadzorem firma utrzymuje ponad 2 mld zł gotówki netto i realizuje 17 lat nieprzerwanej polityki dywidendowej.

Michał Zasępa, KRUK

Michał Zasępa to CFO i członek zarządu KRUK SA – międzynarodowego lidera zarządzania wierzytelnościami. Absolwent SGH, stypendysta Stockholm School of Economics i University of Wisconsin. Odpowiada za finanse, ryzyko, relacje inwestorskie, finansowanie i M&A, wspierając wielomiliardowe inwestycje w portfele NPL. Współtworzył transformację grupy z lokalnego podmiotu do lidera obecnego na wielu rynkach Europy.

Marta Wrochna-Łastowska Żabka Polska/Grupa Żabka

Marta Wrochna-Łastowska jest doświadczoną liderką, absolwentką SGH, uzupełniała kompetencje m.in. w Harvard Business School. Od 2018 r. związana z Grupą Żabka, gdzie jako CFO/członkini zarządu odpowiada za finanse, strategię oraz rozwój. Z jej udziałem grupa osiągnęła dynamiczny wzrost skali działalności i rentowności m.in. poprzez skuteczne IPO, rozwój sieci i cyfryzację. Odpowiadała za emisję obligacji ESG o wartości 1 mld zł.

PODSUMOWANIE PIERWSZEJ EDYCJI KONKURSU „RZECZPOSPOLITEJ”

Członkowie kapituły o CFO Excellence Awards

* Sławomir Grzelczak wiceprezes zarządu BIK

Dzisiejszy CFO to architekt przewagi konkurencyjnej, strateg i lider, dla którego liczy się przede wszystkim skuteczność. Kandydaci CFO Excellence Awards udowadniają to na każdym kroku. Analizując ich dokonania, widzimy menedżerów, którzy nie czekają biernie na rozwój wydarzeń – oni te wydarzenia kreują. Konkurs pokazuje czarno na białym, kto potrafi generować ponadprzeciętne wyniki w realiach, gdy otoczenie rynkowe i geopolityczne zmienia się w tempie błyskawicy.

* Agnieszka Jarosz dyrektorka ACCA na Europę Północną i Wschodnią

Jestem pod ogromnym wrażeniem jakości kandydatur! Konkurs doskonale pokazuje, jak dynamicznie ewoluuje rola CFO: od „strażnika finansów” do partnera biznesowego i Chief Value Officera. Szczególnie cieszy silna reprezentacja członków ACCA wśród nominowanych, co potwierdza, że kompleksowe kompetencje i międzynarodowa perspektywa są dziś kluczowe w nowoczesnym przywództwie finansowym.

* Mariusz Koczwara sales director ADP

To pierwsza edycja konkursu, niemniej poziom kandydatów przerósł moje najśmielsze oczekiwania. CFO jest dziś kluczowym architektem strategii biznesowej i partnerem zarządu. W czasach gigantycznej niepewności rynkowej liczy się nie tylko skrupulatność, ale i umiejętność myślenia „outside of the box”. Najbardziej zaskoczyła mnie elastyczność i odwaga nominowanych – niezależnie od branży potrafili oni przekształcić działy finansowe w silniki innowacji i odporności całej organizacji. Dlaczego to wydarzenie jest tak ważne? Ponieważ wyznacza nowe, najwyższe standardy zarządzania w Polsce i udowadnia, że za sukcesem każdej silnej marki stoi precyzyjny i wnikliwy, a zarazem wizjonerski CFO.

* Radosław Krupa partner EY Polska w Dziale Doradztwa Podatkowego

Należy szczególnie docenić wyjątkową rangę i niezwykły prestiż konkursu. Ma on ogromne znaczenie dla branży CFO. Opiera się na wiarygodności najbardziej opiniotwórczego dziennika ekonomicznego w Polsce. Dzięki temu kształtuje standardy i wyznacza przyszłe trendy. Obrady kapituły ukazały różnorodność wyzwań, z jakimi mierzą się liderzy finansowi, a także podkreśliły ich kluczową rolę w transformacji i rozwoju firm.

* Maciej Sadowski współzałożyciel Fundacji Startup Hub Poland

Współcześni CFO to coraz częściej wizjonerzy, którzy wykraczają poza tradycyjne zarządzanie budżetem w stronę innowacji i technologii. Poznaliśmy liderów i liderki budujących odporność biznesu przy niepewności związanej z zaburzonymi łańcuchami dostaw i rewolucją AI. Jeśli dzięki konkursowi przebije się idea, że rola CFO wymaga bycia strategicznym partnerem dla start-upów, który zadba o dyscyplinę finansową i „smart” transformację cyfrową, to pozostanie po nim znacznie więcej niż nagrody!

* Ewa Sowińska biegła rewidentka, niezależna członkini rady nadzorczej Orlenu

Konkurs CFO Excellence Awards pokazuje, jak bardzo zmieniła się dziś rola CFO – od odpowiedzialności za finanse po realny wpływ na strategię, transformację, zrównoważony rozwój i odporność organizacji. Najbardziej zaskoczyło mnie to, jak szeroko kandydaci rozumieją swoją rolę nie tylko przez pryzmat wyników, ale i wpływu na kulturę organizacji, odpowiedzialność biznesu, innowacje i długofalową odporność firm. To ważna inicjatywa, bo pokazuje CFO jako jedną z kluczowych osób współtworzących przyszłość firm i gospodarki.

* dr hab. Piotr Wachowiak rektor SGH w Warszawie

Konkurs pokazał, jak kluczową rolę odgrywają CFO w zarządzaniu firmą – mają istotny wpływ na jej stabilność i rozwój. Osoby zgłoszone do konkursu mają bardzo wysokie kompetencje, są bardzo innowacyjne i wykorzystują najnowsze metody zarządzania. Konkurs ma bardzo duże znacznie z uwagi na odkrywanie talentów w obszarze firmowych finansów i możliwość ich publicznej prezentacji, co stanowi dobry przykład i doskonałą motywację dla innych CFO.

* Anna Wnuk dyrektor zarządzająca Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych

CFO nie jest już wyłącznie strażnikiem finansów, ale strategicznym partnerem zarządu, inwestorów i właścicieli w budowaniu wartości firmy, realizacji strategii oraz skalowaniu biznesu. Wśród kandydatów szczególnie wybrzmiewa umiejętność łączenia dyscypliny finansowej z odwagą rozwojową – a to właśnie ta kombinacja coraz częściej przesądza o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstw.