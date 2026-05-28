Czwartkowa uroczysta gala finałowa w Muzeum POLIN w Warszawie zwieńczyła pierwszą edycję konkursu CFO Excellence Awards organizowanego przez „Rzeczpospolitą”. To kulminacyjny moment przedsięwzięcia, które przez ostatnie miesiące pokazywało zmieniającą się rolę dyrektorów finansowych i ich rosnące znaczenie w budowaniu wartości przedsiębiorstw.

– Ten wieczór poświęcony jest ludziom odpowiadającym za bezpieczeństwo i strategiczny rozwój organizacji. Dyrektorzy i dyrektorki finansowe odgrywają dziś większą rolę niż jeszcze kilka lat temu. W czasach dynamicznych zmian, rosnącej presji rynkowej – są partnerami dla zarządów w podejmowaniu kluczowych decyzji. Dzisiejsza gala jest po to, by docenić osoby zarządzające finansami, budujące odporność firm – mówił Wojciech Kuśpik, prezes PTWP.

Dla polskich przedsiębiorstw, które ambitnie rozwijają się zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym, kompetencje i wizja CFO stają się fundamentem sukcesu. To oni tworzą mosty między analizą finansową a strategią biznesową, łączą perspektywę krótkoterminową z długofalowym planowaniem, a wymagania regulacyjne z oczekiwaniami interesariuszy.

Pozycja i rola dyrektorów finansowych na przestrzeni ostatnich lat zasadniczo się zmieniła. – Dobry dyrektor finansowy pracuje po obu stronach bilansu, odchodzi od tradycyjnej roli CFO. Od niego zależy poziom marżowości, polityka cenowa firmy – mówił podczas debaty „Architekci wartości. CFO w czasach permanentnej niepewności”, która odbyła się w trakcie gali, Krzysztof Telega, wiceprezes ARP.

Dobry dyrektor finansowy musi sprawnie poszukiwać finansowania na nowe projekty i wdrażanie zmian technologicznych. Powinien brać pod uwagę wszystkie dostępne źródła finansowania, poczynając od tych o zerowym koszcie. – CFO zaczyna więc od przeglądania programów dotacyjnych, potem bierze pod uwagę faktoring czy leasing, a na koniec tradycyjne finansowanie i dodatkowo rozgląda się za ulgami podatkowymi. Szeroka wiedza pomaga w podejmowaniu dobrych decyzji – mówił Krzysztof Telega.

Współczesny dyrektor finansowy musi też wykorzystywać najnowsze dostępne narzędzia, w tym sztuczną inteligencję. Bo jest ona używana nie tylko w działach marketingu i IT, ale też w obszarze finansów. – Mamy dużo zastosowań AI w obszarze analiz dużych wolumenów danych, ich integracji, wstępnej analizy przepisów prawnych czy anomalii. Tam sztuczna inteligencja już funkcjonuje – informowała Anna Zaremba, partnerka EY Polska. – Przy czym wdrożenia obnażyły, jak ważna jest jakość danych. To, co włożymy do modelu gwarantuje jakość tego, co z niego wyjmiemy – dodała.

Mariusz Koczwara, sales director z ADP Polska, podkreślał, że nie należy odchodzić w finansach od polityki małych kroków. – Robienie pewnych rzeczy krok po kroku: analiza danych, przygotowanie danych i potem implementacja nowoczesnych narzędzi to jest właściwa droga – zaznaczał.

Zdaniem Sławomira Grzelczaka, wiceprezesa BIK, idealny CFO powinien mieć wiele źródeł informacji. Musi podejmować właściwe decyzje w wielu kwestiach, m.in., z kim warto robić biznes, z którymi kontrahentami współpracować, a z którymi nie. – Taki człowiek potrafi zrobić mapę ryzyk, wie, gdzie za chwilę może być dobrze, a gdzie może być gorzej, bo widać sygnały wczesnego ostrzegania – informował Grzelczak.

Szkoła Główna Handlowa kształtuje liderów w różnych dziedzinach, również przyszłych CFO. Jak mówił rektor SGH, prof. Piotr Wachowiak, twarda wiedza jest niezwykle ważna. – Ale istotne są również kompetencje miękkie, czyli współpraca z ludźmi, negocjacje, asertywność, doświadczenie i wartości. Chcę zwrócić szczególnie uwagę na uczciwość. Odpowiedzialność dyrektora finansowego jest niezwykle ważna – podkreślał.

Znamy laureatów

Kapituła konkursu przeanalizowała ponad 70 aplikacji i wyłoniła po cztery osoby nominowane w poszczególnych kategoriach, a spośród nich laureatów.

Nagrody zostały przyznane w kategoriach, które odzwierciedlają wielowymiarowość współczesnej roli CFO. Uhonorowani zostali ci, którzy nie tylko osiągają wybitne wyniki finansowe, ale także budują nowoczesne, odpowiedzialne i innowacyjne organizacje gotowe na wyzwania przyszłości.

Laureaci w kategoriach głównych to:

CFO Roku – Transformacja Cyfrowa – Katarzyna Matuszczyk – Polski Standard Płatności (BLIK) – to nagroda dla liderów wdrażających rozwiązania technologiczne w finansach.

CFO Roku – Wzrost i Ekspansja – Bartosz Bielak – Wielton – dla CFO ze spółek z dynamicznym rozwojem, ekspansją zagraniczną lub M&A.

CFO Roku – Zrównoważony Rozwój (ESG) – Marta Wrochna-Łastowska – Żabka Polska/Grupa Żabka – dla CFO integrujących ESG ze strategią finansową.

CFO Roku – Retail i Consumer – Michał Ślawski – Castorama Polska oraz Arkadiusz Szczepaniak – Kazar Group – nagroda dla CFO z sektora handlu, gastronomii, motoryzacji.

CFO Roku – Produkcja i Logistyka – Michał Rakowski – Amica – nagroda dla CFO z sektorów produkcyjnych i łańcucha dostaw.

Laureaci w kategoriach specjalnych:

Rising Star CFO – Robert Stasik – cyber_Folks – nagroda dla młodych talentów.

CFO International Excellence – Jacek Kunicki – Orange Polska oraz Emiliano Zavagli – Novartis Poland – nagroda dla CFO ze spółek z kapitałem zagranicznym lub polskich firm z oddziałami za granicą.

Nagroda Specjalna Kapituły – za całokształt drogi zawodowej: Marcin Węgłowski – Budimex; Michał Zasępa – KRUK oraz Marta Wrochna-Łastowska – Żabka Polska/Grupa Żabka.

Kto przyznawał nagrody

W skład kapituły CFO Excellence Awards wchodzili: Paweł Czuryło, przewodniczący kapituły, redaktor zarządzający w Gremi Media; Sławomir Grzelczak, wiceprezes zarządu BIK; Agnieszka Jarosz, dyrektor na Europę Północną i Wschodnią ACCA Polska; Mariusz Koczwara, sales director w ADP Polska; Radosław Krupa, partner w EY Polska; Joanna Makowiecka-Gatza, prezes zarządu Pracodawców RP; Anna Ogonowska-Rejer, dziennikarka i analityczka, odpowiedzialna za raporty i rankingi „Rzeczpospolitej”; Maciej Sadowski, współzałożyciel Fundacji Startup Hub Poland; Ewa Sowińska, biegła rewidentka, niezależna członkini rady nadzorczej Orlenu; Michał Szułdrzyński, redaktor naczelny „Rzeczpospolitej”; dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Anna Wnuk, dyrektor zarządzająca Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych (PSIK).

Zgodnie z regulaminem konkursu ocenie podlegały: osiągnięcia zawodowe uczestnika; wpływ jego działań na wyniki finansowe oraz rozwój reprezentowanej spółki; skuteczność w zarządzaniu finansami, ryzykiem oraz procesami finansowymi; innowacyjność wdrażanych rozwiązań, w tym wykorzystanie nowych technologii; realizacja strategii rozwoju, w tym projektów wzrostowych, ekspansji lub transformacji; uwzględnianie zasad zrównoważonego rozwoju, w tym ESG; przywództwo, kompetencje menedżerskie oraz wpływ na rozwój zespołów finansowych, a także zgodność działalności uczestnika z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami etyki biznesowej.

Więcej niż konkurs

CFO Excellence Awards to nie tylko gala i wyróżnienia. Przez ostatnie miesiące „Rzeczpospolita” konsekwentnie promowała zmieniającą się rolę dyrektorów finansowych – m.in. poprzez specjalny cykl podcastów, w których eksperci i praktykujący CFO dzielili się doświadczeniami i wizją zawodu.

Dziś to właśnie dyrektorzy finansowi stoją na pierwszej linii najważniejszych wyzwań współczesnego biznesu – od zarządzania ryzykiem w niestabilnym otoczeniu makroekonomicznym, przez optymalizację struktury kapitałowej, po wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

Ich decyzje bezpośrednio przekładają się na konkurencyjność przedsiębiorstw, bezpieczeństwo inwestycji oraz zdolność firm do adaptacji w obliczu zmian.

Równolegle z konkursem redakcja zainaugurowała nową inicjatywę – CFO Roundtable – cykl spotkań branżowych. Pierwsze z nich, poświęcone było cyberbezpieczeństwu, a drugie inwestycjom i logistyce. Format CFO Roundtable ma stanowić platformę wymiany doświadczeń między liderami finansów.

Planowana jest już kolejna – rozbudowana – odsłona konkursu, tak aby CFO Excellence Awards stał się coroczną okazją do doceniania najlepszych dyrektorów finansowych w Polsce.

Wszystkim, którzy zaufali nam i przysłali swoje zgłoszenia – bardzo dziękujemy.