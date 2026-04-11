Dopłaty do pensji z orzeczeniem o niepełnosprawności
Z dofinansowania mogą skorzystać zarówno pracodawcy działający na otwartym rynku, jak i zakłady pracy chronionej.
Wysokość miesięcznego dofinansowania zależy przede wszystkim od stopnia niepełnosprawności pracownika. W 2026 r. podstawowa kwota wynosi:
Są to maksymalne kwoty, jakie można otrzymać na osobę zatrudnioną w pełnym wymiarze czasu pracy. W przypadku zatrudnienia na część etatu dofinansowanie jest naliczane proporcjonalnie.
Od 1 czerwca 2026 roku wzrośnie kwota zasiłku dla bezrobotnych. To wynik corocznej waloryzacji. Wyższa kwota jest jednak wypłacana tylko przez pier...
Jeśli pracownik ma wskazane w orzeczeniu o niepełnosprawności tzw. schorzenie szczególne, pracodawca może liczyć na wyższe dofinansowanie. Do tych schorzeń zalicza się chorobę psychiczną (02-P), upośledzenie umysłowe (01-U), całościowe zaburzenia rozwojowe (12-C) lub epilepsję (06-E) oraz niewidomych w stopniu znacznym i umiarkowanym (04-O). W takich przypadkach podstawowe kwoty zwiększają się o:
Oznacza to, że łączne dofinansowanie może wynieść odpowiednio 4140 zł, 2585 zł i 1265 zł. Wyższa kwota dofinansowania należy się wyłącznie w przypadku, gdy stwierdzenie dotyczące schorzenia szczególnego wynika z sentencji, symbolu przyczyny niepełnosprawności, wskazań lub uzasadnienia podanego na orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności.
Oprócz tego obowiązują limity odnoszące się do kosztów płacy. Dofinansowanie nie może przekroczyć 75 proc. poniesionych kosztów płacy u pracodawcy prowadzącego działalność gospodarczą lub 90 proc. w przypadku podmiotu, który takiej działalności nie prowadzi.
Osoby z niepełnosprawnościami mogą ubiegać się o dopłaty do zakupu mieszkania. Możliwość taką daje im jeden z programów realizowanych przez PFRON....
