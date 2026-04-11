Z dofinansowania mogą skorzystać zarówno pracodawcy działający na otwartym rynku, jak i zakłady pracy chronionej.

Ile wynosi podstawowe dofinansowanie z PFRON?

Wysokość miesięcznego dofinansowania zależy przede wszystkim od stopnia niepełnosprawności pracownika. W 2026 r. podstawowa kwota wynosi:

2760 zł w przypadku pracownika ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

1550 zł przy stopniu umiarkowanym,

575 zł przy stopniu lekkim.

Są to maksymalne kwoty, jakie można otrzymać na osobę zatrudnioną w pełnym wymiarze czasu pracy. W przypadku zatrudnienia na część etatu dofinansowanie jest naliczane proporcjonalnie.

Dofinansowanie z PFRON przy schorzeniach szczególnych

Jeśli pracownik ma wskazane w orzeczeniu o niepełnosprawności tzw. schorzenie szczególne, pracodawca może liczyć na wyższe dofinansowanie. Do tych schorzeń zalicza się chorobę psychiczną (02-P), upośledzenie umysłowe (01-U), całościowe zaburzenia rozwojowe (12-C) lub epilepsję (06-E) oraz niewidomych w stopniu znacznym i umiarkowanym (04-O). W takich przypadkach podstawowe kwoty zwiększają się o:

1380 zł przy stopniu znacznym,

1035 zł przy umiarkowanym

690 zł przy lekkim.

Oznacza to, że łączne dofinansowanie może wynieść odpowiednio 4140 zł, 2585 zł i 1265 zł. Wyższa kwota dofinansowania należy się wyłącznie w przypadku, gdy stwierdzenie dotyczące schorzenia szczególnego wynika z sentencji, symbolu przyczyny niepełnosprawności, wskazań lub uzasadnienia podanego na orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności.

Oprócz tego obowiązują limity odnoszące się do kosztów płacy. Dofinansowanie nie może przekroczyć 75 proc. poniesionych kosztów płacy u pracodawcy prowadzącego działalność gospodarczą lub 90 proc. w przypadku podmiotu, który takiej działalności nie prowadzi.