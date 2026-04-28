Księga kondolencyjna posła Lewicy Łukasza Litewki w Sejmie
Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian przekazał Polskiej Agencji Prasowej, że w imieniu podejrzanego wpłacono poręczenie majątkowe i opuścił on dzisiaj areszt.
36-letni poseł Lewicy Łukasz Litewka poniósł śmierć w wypadku, do jakiego doszło w ubiegły czwartek na drodze między Dąbrową Górniczą a Sosnowcem. Z informacji przekazanych przez prokuraturę wynika, że nadjeżdżający z drugiej strony samochód miał zjechać na przeciwległy pas i zderzyć się z jadącym na rowerze Litewką. Kierowca samochodu marki Mitsubishi, 57-letni mieszkaniec Sosnowca, usłyszał zarzut spowodowania wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym. Przestępstwo to zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Mężczyzna przyznał się do popełnienia zarzucanego czynu i złożył obszerne wyjaśnienia dotyczące przebiegu zdarzenia. Szerzej na ten temat pisaliśmy na łamach rp.pl.
Czytaj więcej
W sobotę Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej zdecydował, że podejrzany trafi na trzy miesiące do aresztu. Sąd zastrzegł równocześnie, że mężczyzna będzie mógł opuścić areszt, jeżeli w terminie 14 dni wpłaci poręczenie majątkowe w wysokości 40 tys. zł.
Postanowienie w części dotyczącej poręczenia majątkowego zaskarżyła w poniedziałek prokuratura. – Zaskarżymy to postanowienie w części, w której sąd nałożył warunek umożliwiający zwolnienie podejrzanego w przypadku wpłaty poręczenia. Będziemy dokładać wszelkich starań, by zażalenie jeszcze dzisiaj wpłynęło do sądu – powiedział PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu prok. Bartosz Kilian. Jak dodał, w ocenie prokuratury jedynie bezwzględne aresztowanie podejrzanego pozwoli należycie zabezpieczyć postępowanie.
Czytaj więcej
Prezydent Karol Nawrocki pośmiertnie odznaczył posła Łukasza Litewkę Orderem Odrodzenia Polski.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas