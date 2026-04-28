Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian przekazał Polskiej Agencji Prasowej, że w imieniu podejrzanego wpłacono poręczenie majątkowe i opuścił on dzisiaj areszt.

36-letni poseł Lewicy Łukasz Litewka poniósł śmierć w wypadku, do jakiego doszło w ubiegły czwartek na drodze między Dąbrową Górniczą a Sosnowcem. Z informacji przekazanych przez prokuraturę wynika, że nadjeżdżający z drugiej strony samochód miał zjechać na przeciwległy pas i zderzyć się z jadącym na rowerze Litewką. Kierowca samochodu marki Mitsubishi, 57-letni mieszkaniec Sosnowca, usłyszał zarzut spowodowania wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym. Przestępstwo to zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Mężczyzna przyznał się do popełnienia zarzucanego czynu i złożył obszerne wyjaśnienia dotyczące przebiegu zdarzenia. Szerzej na ten temat pisaliśmy na łamach rp.pl.

Prokuratura nie zgadza się z decyzją sądu

W sobotę Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej zdecydował, że podejrzany trafi na trzy miesiące do aresztu. Sąd zastrzegł równocześnie, że mężczyzna będzie mógł opuścić areszt, jeżeli w terminie 14 dni wpłaci poręczenie majątkowe w wysokości 40 tys. zł.

Postanowienie w części dotyczącej poręczenia majątkowego zaskarżyła w poniedziałek prokuratura. – Zaskarżymy to postanowienie w części, w której sąd nałożył warunek umożliwiający zwolnienie podejrzanego w przypadku wpłaty poręczenia. Będziemy dokładać wszelkich starań, by zażalenie jeszcze dzisiaj wpłynęło do sądu – powiedział PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu prok. Bartosz Kilian. Jak dodał, w ocenie prokuratury jedynie bezwzględne aresztowanie podejrzanego pozwoli należycie zabezpieczyć postępowanie.