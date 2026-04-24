- 24 kwietnia 2026 r. umorzony został wątek dotyczący podejrzenia wywierania nieuprawnionych nacisków na członków Państwowej Komisji Wyborczej w czasie ich prac nad sprawozdaniem finansowym Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość z kampanii wyborczej w wyborach parlamentarnych z 2023 r. - przekazał prokurator Piotr Antoni Skiba, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Zawiadomienie które złożył prezes Trybunału Konstytucyjnego dotyczyło rzekomych działań „zorganizowanej grupie przestępczej”, która – jego zdaniem - dokonała „zamachu stanu” w celu rzekomej zmiany konstytucyjnego ustroju Polski. Święczkowski twierdził, że od 13 grudnia 2023 roku do dnia złożenia zawiadomienia dochodziło do próby ograniczenia działalności Trybunału Konstytucyjnego, Krajowej Rady Sądownictwa oraz Sądu Najwyższego. Cel ten miał być realizowany „przemocą, groźbą bezprawną”.

Wątek uchwały PKW ws. dotacji dla PiS

Bogdan Święczkowski został w tej sprawie przesłuchany. Zeznał, że uważa działania członków rządu, w szczególności podjętą przez Radę Ministrów 18 grudnia 2024 r. uchwałę w sprawie przeciwdziałania negatywnym skutkom kryzysu konstytucyjnego w obszarze sądownictwa, za podżeganie do nieprzestrzegania wyroków wydanych przez Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Według zawiadamiającego przejawem podporządkowania się temu „podżeganiu” była uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z 30 grudnia 2024 r. Uchwałą tą PKW przyjęła sprawozdanie Komitetu Wyborczego PiS, jednak w treści uchwały PKW zastrzegła wprost, że czyni to jedynie z powodu orzeczenia Sądu Najwyższego z 11 grudnia 2024 r., uznającego za zasadną skargę na wcześniejszą uchwałę PKW odrzucającą to sprawozdanie. PKW podkreśliła w uchwale, że nie przesądza ani o tym, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego jest sądem w rozumieniu Konstytucji, ani o skuteczności wydanego przez nią orzeczenia.

- Prokurator prowadząca sprawę stwierdziła, że do żadnych nacisków na członków Państwowej Komisji Wyborczej nie doszło. Oceniając uchwałę Rady Ministrów z 18 grudnia 2024 r. prokurator uznała, że – niezależnie od jej treści – członkowie rządu byli uprawnieni do jej podjęcia, nie wiązała ona Państwowej Komisji Wyborczej, a celem jej przyjęcia nie było wywołanie nacisków na członków Państwowej Komisji Wyborczej.

Postanowienie prokuratury nie jest prawomocne. Rzecznik Okręgowej w Warszawie poinformował, że zostanie ono doręczone Trybunałowi Konstytucyjnemu, który może wnieść na nie zażalenie.

Zostały cztery z sześciu wątków śledztwa ws. „zamachu stanu”

13 kwietnia umorzono inny wątek sprawy „zamachu stanu”, dotyczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Chodziło o wniosek grupy posłów o postawienie Macieja Świrskiego przed Trybunałem Stanu za blokowanie ok. 300 milionów złotych z abonamentu dla publicznego radia i telewizji, blokowanie koncesji dla nadawców prywatnych (TVN, TVN24, Radia TOK FM, Radia ZET), a także niewykonywanie badań statystycznych dotyczących oglądalności stacji telewizyjnych w Polsce.

Śledczy zajmują się natomiast czterema innymi wątkami. Pierwszy dotyczy niepublikowania orzeczeń TK w Dzienniku Ustaw oraz nieobsadzania wakatów na stanowiskach sędziów TK, drugi - uchwały Sejmu z grudnia 2023 roku, w której wskazano, że trzy uchwały Sejmu z 2018, 2021 i 2022 roku w sprawie wyboru sędziów – członków KRS zostały podjęte z rażącym naruszeniem Konstytucji RP. W trzecim wątku badane jest o rzekome "nawoływanie do usunięcia tzw. neosędziów z Sądu Najwyższego", a w czwartym – niedopuszczenie Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego do udziału w pracach Sejmu w grudniu 2023 r.