W piątkowym komunikacie bieżącym (24 kwietnia 2026 r.) Bank Ochrony Środowiska poinformował, iż Rada Nadzorcza powołała Bartosza Krzysztofa Kublika na stanowisko prezesa zarządu, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Komisję Nadzoru Finansowego. Do tego czasu Kublik będzie pełnił funkcję wiceprezesa BOŚ kierującego pracami zarządu.

Reklama Reklama

Zmiany kadrowe w zarządzie Banku Ochrony Środowiska

Bank podał też, że w piątek zakończone zostało postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa, a Bartosz Kublik formalnie obejmie swoje obowiązki 27 kwietnia.. W związku z tym Artur Stefański, członek Rady Nadzorczej oddelegowany wcześniej do pełnienia obowiązków szefa BOŚ, będzie pełnić tę funkcję jeszcze do 26 kwietnia.

Jednocześnie Rada Nadzorcza delegowała Marcina Liberadzkiego, również swojego członka, do pełnienia funkcji wiceprezesa do czasu wyłonienia nowej osoby na to stanowisko w drodze postępowania kwalifikacyjnego. Jest to z kolei efekt rezygnacji Kamila Kuźmińskiego, która została złożona 24 kwietnia. bez podania konkretnych przyczyn.

Kulisy konfliktu: audyt wydatków i interwencja polityczna

Potężne zamieszanie w kierownictwie Banku Ochrony Środowiska zaczęło się kilka tygodni temu. Ówczesny prezes Bartosz Kublik został odwołany 13 marca ze skutkiem natychmiastowym (a na jego miejsce oddelegowano właśnie Artura Stefańskiego).

Oficjalnie nie podano przyczyn tego nagłego odwołania (podobnie jak i teraz nie podaje się oficjalnych powodów ponownego powołania), niemniej według nieoficjalnych źródeł było to efektem konfliktu Kublika z Radą Nadzorczą. Według doniesień medialnych (m.in. Radia Zet), Kublik miał przeprowadzić audyt wydatków realizowanych przez władze banku i wykazać duże nieprawidłowości w tym obszarze, w tym w zakresie wydatków dokonywanych kartami służbowymi.

Natychmiastowe odwołanie Kublika przez Radę miało wstrzymać publikację audytu, ale jednocześnie – według mediów – wywołało „konsternację” w Kancelarii Premiera i sprzeciw środowiska PSL, z którym Kublik ma być związany.

Kim jest Bartosz Kublik? Sylwetka prezesa BOŚ

Bartosz Kublik, jak wynika z jego oficjalnej noty biograficznej, nie jest związany z żadną partią. To doświadczony menedżer bankowy, który przez lata budował swoją pozycję w sektorze finansowym. Przed dołączeniem do BOŚ, przez blisko dekadę (2011-2021) stał na czele Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej, czyniąc z niego jedną z najnowocześniejszych placówek w sektorze spółdzielczym. Na czele BOŚ po raz pierwszy stanął w kwietniu 2024 r.

Ukończył Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia MBA w Akademii Leona Koźmińskiego. Specjalizuje się w zarządzaniu strategicznym oraz finansowaniu projektów proekologicznych. W swojej karierze zasiadał również w radach nadzorczych wielu instytucji finansowych i był aktywnie zaangażowany w prace Związku Banków Polskich, gdzie reprezentował interesy banków lokalnych. Jego powrót do BOŚ jest interpretowany przez rynek jako próba przywrócenia stabilności i transparentności w zarządzaniu bankiem.