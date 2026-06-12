11 czerwca Karol Nawrocki zawetował ustawę, mającą uregulować rynek kryptoaktywów. Od poprzedniej – także odrzuconej przez prezydenta – różniła się ona zaledwie jednym przepisem.

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Przedstawiciele rządu Donalda Tuska zadeklarowali, że – już po raz czwarty – podejmą prace nad ustawą o kryptowalutach. Co na to Pałac Prezydencki?

Rząd Tuska walczy o ustawę o kryptowalutach. W Pałacu Prezydenckim nie robi to wrażenia

O rozwój sytuacji „Rzeczpospolita” zapytała w Pałacu Prezydenckim, gdzie – jak wynika z naszych ustaleń – zapowiedź przedstawicieli rządu Tuska nie robi większego wrażenia.

Nasi rozmówcy podkreślają, że ze strony koalicji rządzącej – konkretnie Polski 2050 – złożony został już projekt ustawy, który prezydent byłby gotów zaakceptować.

Nasze rozmowy wskazują, że celem prezydenta jest uszczelnienie legislacji wobec tego, co proponuje rząd – a projekt Polski 2050 te zamysły ma realizować. Nasi rozmówcy – podobnie jak sam prezydent – podkreślają, że zawetowana ustawa była identyczna w treści z dwiema poprzednimi, dlatego weto było przesądzone.

Rozmówcy z Pałacu Prezydenckiego podkreślają także, że prezydent złożył własną ustawę, którą rząd zignorował. Celem – jak słyszymy – jest doprowadzenie do sytuacji, w której legislacja zostanie naprawiona.

Zdaniem Pałacu rząd próbuje rozgrywać całą sprawę politycznie i nie zależy mu na rozwiązaniu sytuacji.

Ustawa o kryptoaktywach zawetowana. To już kolejna taka decyzja Nawrockiego

Po kolejnym zawetowaniu ustawy, mającej uregulować rynek kryptoaktywów prezydent Karol Nawrocki stwierdził, że jest zwolennikiem uregulowań prawnych w sektorze kryptoaktywów, jednak w dostarczonym mu projekcie rząd nie uwzględnił większości propozycji przygotowanych przez jego kancelarię.

– Jestem zwolennikiem regulacji tego rynku. Jestem zwolennikiem ochrony konsumentów, tylko trzeba to robić skutecznie – podkreślił Nawrocki. Zapowiedział jednocześnie, że „ustawa uzyska podpis, jeśli zostanie poprawiona”.

To już trzecie weto Karola Nawrockiego pod projektem ustawy, mającej uregulować rynek kryptoaktywów. Dwa poprzednie projekty zostały odrzucone, gdyż – jak argumentował prezydent – stanowiły nadregulację, która mogłaby wypchnąć polskie branże za granicę. Ustawa, której podpisania odmówił dziś Nawrocki, różniła się zaledwie jednym przepisem od poprzedniego, odrzuconego projektu.

Premier Donald Tusk stwierdził, że odrzucenie projektu po raz trzeci przez prezydenta brzmi „niewiarygodnie”.