Michał Binkiewicz, rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Katowicach, która prowadzi śledztwo w sprawie giełdy kryptowalut Zondacrypto, przekazał w poniedziałek, że trwają czynności przeszukań oraz zabezpieczeń danych. Są one realizowane na terenie Śląska oraz w innych częściach Polski. Przesłuchiwani są również świadkowie. Jak zaznaczył rzecznik, nie są to wyłącznie osoby pokrzywdzone w tej sprawie.

Binkiewicz poinformował, iż w chwili obecnej w sprawie Zondacrypto zarejestrowanych jest ponad 700 pokrzywdzonych. – Mówię wyłącznie o tych, którzy zgłosili się bezpośrednio do Prokuratury Regionalnej w Katowicach, natomiast szacunkowe dane, które wynikają z zabezpieczonego do chwili obecnej materiału dowodowego, wskazują na to, że takich osób może być nawet kilkanaście tysięcy – dodał rzecznik prokuratury.

Ujawniono działania, które zmierzają do wtórnego oszustwa

Podczas konferencji Binkiewicz zaapelował do wszystkich pokrzywdzonych, aby sięgnęli do strony internetowej Prokuratury Regionalnej w Katowicach. – Tam zostało stworzone coś na kształt tutoriala dla pokrzywdzonych, gdzie w punktach wskazane są wszystkie dowody oraz sposoby ich pozyskania, z których winni skorzystać pokrzywdzeni. Jeżeli z opcji tej skorzystają, to w sposób jednoznaczny przyspieszy to procedurę i co najistotniejsze, pozwoli na zabezpieczenie niezbędnego materiału dowodowego, co w sprawie Zondacrypto jest szczególnie istotne, albowiem od jakiegoś czasu przestała funkcjonować również strona Zondacrypto – wyjaśnił.

Rzecznik prokuratury przestrzegł też przed wtórnymi oszustwami. – Otóż Prokuratura Regionalna w Katowicach jest w ścisłym kontakcie z Centralnym Biurem Zwalczania Cyberprzestępczości i wspólnie ujawniliśmy działania, które zmierzają do wtórnego oszustwa. Mam tutaj na myśli pojawiające się strony internetowe stworzone z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, które rzekomo odwołują się do fachowców z dziedziny finansów. Na stronach tych są informacje, że specjalnie do tego utworzone podmioty lub kancelarie są w stanie pomóc w odzyskaniu pieniędzy straconych w ramach Zondacrypto – wyjaśnił prokurator Binkiewicz. Jak przy tym zaznaczył, dotychczasowe ustalenia w sprawie wskazują na to, że środki te nie mogą być odzyskane przez „inne podmioty”.