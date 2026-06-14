Jeden klient może kupić maksymalnie 20 litrów benzyny dziennie, do 40 litrów oleju napędowego w przypadku samochodów osobowych oraz do 200 litrów dla ciężarówek. Jak podaje portal Ulpressa, podobne ograniczenia obowiązują również na stacjach Tatnieft w Uljanowsku.

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Limity na stacjach benzynowych w Rosji

Jak wcześniej informowała stacja telewizyjna „78”, limity sprzedaży paliwa wprowadzono także w Petersburgu, gdzie jednorazowo można kupić maksymalnie 20 litrów benzyny. Czytelnicy serwisu „Ostrożnie, Wiadomości” zauważyli identyczne ogłoszenia na stacji Tatnieft w podmoskiewskim Łytkarinie. Od 12 czerwca ograniczenia zaczęły obowiązywać również na stacjach największych sieci paliwowych w Moskwie.

Na stacjach Tatnieft kierowcy mogą kupić maksymalnie 20 litrów benzyny i 40 litrów oleju napędowego. Rosnieft wprowadził łączny limit wynoszący 90 litrów paliwa do baku lub kanistra, natomiast Łukoil sprzedaje nie więcej niż 100 litrów benzyny lub oleju napędowego na jeden paragon.

Problemy z dostępnością paliwa w obwodzie moskiewskim zaczęły się pod koniec maja. Od 30 maja sieć ORTK ograniczyła sprzedaż do maksymalnie 60 litrów benzyny oraz 100 litrów oleju napędowego na jednego klienta. Na stacjach Gazpromu obowiązywały limity od 100 do 150 litrów.

Następnie Łukoil ograniczył sprzedaż benzyny do 100 litrów, podczas gdy Rosnieft i Tatnieft utrzymywały, że nie wprowadziły ogólnokrajowych ograniczeń, zastrzegając jednocześnie, że poszczególne stacje mogą czasowo stosować własne limity.

Ukraińskie ataki przyczyną niedoborów benzyny w Rosji

Na niedobory benzyny i oleju napędowego skarżyli się wcześniej mieszkańcy obwodów biełgorodzkiego, riazańskiego, kraju Krasnodarskiego oraz wielu innych regionów Rosji. Według obliczeń niezależnego projektu „7×7”, do 10 czerwca problemy z zaopatrzeniem w paliwo lub zakłócenia w dostawach występowały w co najmniej 25 regionach Federacji Rosyjskiej, nie licząc okupowanych terytoriów Ukrainy. Po uwzględnieniu sześciu okupowanych regionów – Krymu, Sewastopola, obwodów ługańskiego, donieckiego, chersońskiego i zaporoskiego – liczba obszarów dotkniętych problemami wzrasta do 31.

Według mediów przyczyną niedoborów są systematyczne ataki Sił Zbrojnych Ukrainy na rosyjską infrastrukturę naftową. Najtrudniejsza sytuacja ma obecnie panować na Krymie, gdzie dostawy benzyny są utrudnione z powodu ataków dronów na trasę transportową łączącą zaanektowany półwysep z obwodem rostowskim.