UOKiK skierował do banków wystąpienia, wskazując oczekiwane standardy postępowania wobec spadkobierców – podał w środę Urząd. Wskazał, że banki muszą m.in. uprościć procedury, zapewnić jasne i jednolite informacje spadkobiercom oraz właściwie przygotować pracowników banków do prowadzenia spraw spadkowych.

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„Śmierć bliskiej osoby nie może oznaczać dla rodziny wciągnięcia w wir niejednoznacznych i niejednolitych procedur. Z sygnałów kierowanych do Urzędu wynika, że część spadkobierców przez wiele miesięcy pozostaje bez dostępu do środków należnych w ramach spadku, mimo że wcześniej przekazali bankowi wszystkie wymagane dokumenty. Takie sytuacje nie powinny mieć miejsca, dlatego liczymy na to, że banki przeanalizują swoje procedury i wprowadzą rozwiązania ułatwiające klientom uporządkowanie spraw finansowych po bliskich zmarłych” – powiedział cytowany w komunikacie prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Problemy z wypłatą pieniędzy po śmierci bliskiej osoby

Z komunikatu wynika, że UOKiK przeprowadził postępowania wyjaśniające wobec największych banków działających w Polsce. Zbadał sposób realizowania przez instytucje finansowe obowiązków informacyjnych związanych z dyspozycją wkładem na wypadek śmierci czy działania wobec spadkobierców po śmierci kredytobiorców.

„Do UOKiK systematycznie wpływały sygnały od konsumentów, którzy po śmierci bliskiej osoby mieli problemy ze strony banków w uzyskaniu dostępu do środków zgromadzonych na rachunkach, a także w uzyskaniu informacji o zobowiązaniach kredytowych zmarłego” – czytamy w komunikacie.

„Skargi konsumentów miały powtarzalny charakter. Skarżyli się oni m.in. na opóźnienia banków w przekazywaniu informacji o środkach lub zadłużeniu zmarłego, przewlekłość wypłat mimo przedstawienia dokumentów potwierdzających nabycie spadku, żądanie kolejnych dokumentów, odmowę dostępu do historii rachunku lub dokumentacji kredytowej. Zgłaszali również przypadki natychmiastowego stawiania kredytów w stan wymagalności po uzyskaniu informacji o śmierci klienta wraz z naliczaniem dodatkowych kosztów – nie dając spadkobiercom czasu na reakcję” – podkreślono.

UOKiK podał, że sygnały konsumenckie dotyczyły także przekazywania rozbieżnych i nieprecyzyjnych informacji podczas kolejnych kontaktów z bankiem. Poza tym banki wymagają osobistego stawiennictwa wszystkich spadkobierców w jednym miejscu i czasie oraz wydłużają procedury.

UOKiK: wiele potencjalnych nieprawidłowości

Urząd przeanalizował procedury stosowane wobec spadkobierców przez największe bankowe instytucje działające w Polsce, czyli przez Alior Bank, Bank Millennium, Bank Pekao, BNP Paribas Bank Polska, Credit Agricole Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski, Santander Bank Polska (obecnie Erste), Santander Consumer Bank oraz VeloBank. Z analizy wynika, że źródłem problemów mogą być nieprecyzyjne procedury banków, zwłaszcza brak jasnych i jednolitych standardów obsługi spraw spadkowych oraz brak odpowiedniego przygotowania pracowników do ich realizacji.

„Analiza materiału zgromadzonego w postępowaniach wskazała na wiele potencjalnych nieprawidłowości, dotyczących zarówno sposobu obsługi spadkobierców, jak i wypełniania obowiązków wynikających z Prawa bankowego. Zastrzeżenia Prezesa UOKiK odnosiły się m.in. do przewlekłości procedur, niejasnych wymagań dokumentacyjnych, niewystarczającego informowania konsumentów o możliwości złożenia dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz stosowania niekorzystnych zasad dziedziczenia długów kredytowych” – podał UOKiK.