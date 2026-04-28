- Uwolnienie Andrzeja Poczobuta, pisarza, bojownika o prawa człowieka o wolność Białorusinów to długa, skomplikowana i momentami wręcz sensacyjna historia – mówił premier. - Podejmowaliśmy wielokrotnie próby przekonania władz Białorusi, aby uwolnili Andrzeja Poczobuta, a w razie potrzeby doszło do jakiejś wymiany, aby Andrzej Poczobut mógł się znaleźć na wolności – mówił premier.

Reklama Reklama

- Bardzo trudno było liczyć na rzetelność i solidność ze strony Białoruskiej. Wystarczy wspomnieć, że przy jednej z ostatnich prób doprowadzenia do wymiany, w ostatniej chwili, 24 godziny przed wymianą, Białorusini zmienili zdanie – opowiadał premier Donald Tusk. - Tym razem wreszcie uzyskaliśmy to, do czego zmierzaliśmy przez oatatnie dwa lata z okładem. Było to możliwe dzięki temu, że w naszych więzieniach przebywali ważni z punktu widzenia Białorusi i Rosji, zatrzymani w Polsce obywatele – powiedział premier.

Podczas wtorkowej konferencji Donald Tusk mówiąc o kulisach uwolnienia Andrzeja Poczobuta wskazał m.in. na rolę polskich dyplomatów, w tym wicepremiera szefa MSZ Radosława Sikorskiego. Premier podkreślał też wsparcie ze strony sojuszników. - Słowa uznania należą się także naszym rumuńskim i mołdawskim przyjaciołom, bo dzięki ich decyzjom możliwe było skomponowanie tej piątki do wymiany. Kluczową rolę odegrały Stany Zjednoczone. Tutaj wsparcie Amerykanów, nasza współpraca z amerykańskimi służbami, aktywne działanie specjalnego wysłannika do spraw Białorusi, którego prezydent Donald Trump desygnował do tej roli. To wszystko umożliwiło sfinalizowanie tego trudnego procesu - powiedział Donald Tusk.

Tak przebiegło spotkanie na granicy. „Moment był bardzo wzruszający”

Donald Tusk zrelacjonował, jak wyglądał moment, w którym Andrzej Poczobut odzyskał wolność już po przekroczeniu polskiej granicy. - Moment był bardzo wzruszający. Było tam paru naprawdę twardych facetów i wszyscy mieli łzy w oczach – powiedział Tusk. - Ja byłem bardzo poruszony tymi pierwszymi słowami Andrzeja Poczobuta, kiedy go uściskałem, a on zapytał wprost: „powiedz, będę mógł wrócić, jak będę chciał”?

Wymiana więźniów na granicy Polski i Białorusi

We wtorek na granicy Polski i Białorusi doszło do wymiany więźniów na zasadzie „pięciu za pięciu”, w ramach której władze w Mińsku zwolniły - jak wcześniej informowano - trzech Polaków i dwóch obywateli Mołdawii. Jednym z uwolnionych jest Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białoruś, który przebywał w więzieniu od 2021 r.

Premier Tusk poinformował, że drugim uwolnionym Polakiem jest duchowny Grzegorz Gaweł. Trzecią przekazaną na polską stronę osobą jest jeden z obywateli białoruskich, którzy współpracowali z polskimi służbami - podał szef rządu. - Jego nazwisko pojawiło się w mediach, ale na jego prośbę nie będę go wymieniał - dodał premier.