„Postanowieniem z 27 kwietnia 2026 r. Prezydent RP Karol Nawrocki odznaczył pośmiertnie tragicznie zmarłego posła na Sejm Łukasza Karola Litewkę Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski” – poinformował w serwisie X rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz.

W piątek szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz mówił w Radiu Zet, że Karol Nawrocki „znał posła Litewkę bardzo dobrze, »gdyż ten w duchu odwagi przychodził do Pałacu Prezydenckiego szukać porozumienia w wielu sprawach, mimo że nie zawsze jego szefowie polityczni byli z tego zadowoleni«”

Pogrzeb Łukasza Litewki

Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński, powołując się na komunikat Kancelarii Sejmu, napisał, że pogrzeb, który rozpocznie się w środę 25 kwietnia o godzinie 13:30 w kościele parafialnym pw. św. Joachima przy ul. Popiełuszki 46 w Sosnowcu, będzie miał charakter państwowy.

Kancelaria Sejmu również przekazała tę informację, dodając, że państwowy charakter uroczystości związany jest ze sprawowaniem przez zmarłego mandatu poselskiego.

Niespodziewana śmierć posła Łukasza Litewki

Łukasz Litewka, 36-letni poseł Lewicy z Sosnowca, zginął tragicznie w ubiegły czwartek po południu podczas jazdy na rowerze. Potrącił go samochód na ul. Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej.

Według wstępnych ustaleń policji 57-letni Sosnowiczanin kierujący Mitsubishi Colt najprawdopodobniej zasnął lub zasłabł za kierownicą i zjechał na przeciwny pas ruchu, gdzie zderzył się z posłem jadącym z naprzeciwka na rowerze. Łukasz Litewka zmarł mimo reanimacji. Kierowca Mitsubishi został zatrzymany.

Litewka był znany z działalności charytatywnej i społecznej. Jego fundacja #TeamLitewka m.in. poprzez portale społecznościowe nagłaśniała i wspierała leczenie dzieci czy ratowanie zwierząt; reagowała na trudne sytuacje w lokalnej społeczności, zbierała środki na sprzęt rehabilitacyjny czy pomoc poszkodowanym w wypadkach.

Łukasz Litewka został też pośmiertnie uhonorowany złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego, najwyższym regionalnym wyróżnieniem, nadawanym osobom i instytucjom, które w sposób szczególny przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego lub społecznego rozwoju województwa.

Order Odrodzenia Polski

Order Odrodzenia Polski to drugie polskie państwowe odznaczenie cywilne (po Orderze Orła Białego), nadawane za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami. Ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej ustawą z 4 lutego 1921 r.

Na straży honoru Orderu stoi Kapituła Orderu.