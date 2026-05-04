Kody określające ograniczenia w korzystaniu z uprawnień lub informacje dodatkowe określone zostały w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 sierpnia 2025 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

Czytaj więcej

Krajowa Administracja Skarbowa ostrzega przed fałszywymi mandatami
Prawo drogowe
Uważaj na to, co znajdziesz za szybą auta. Oszuści podszywają się pod KAS

Co oznaczają najpopularniejsze kody w prawie jazdy?

We wspomnianym załączniku przedstawiony został wzór prawa jazdy wydawanego na terytorium Polski wraz ze szczegółowym opisem jego awersu i rewersu. Kody, które określają ograniczenia w korzystaniu z uprawnień lub informacje dodatkowe, znajdują się na rewersie w polach kolumny oznaczonej liczbą 12.

Najpopularniejsze z nich to te oznaczone kodem 01, a dotyczące wymaganej u kierowcy korekty lub ochrony wzroku:

  • 01.01 – okulary,
  • 01.02 – soczewka kontaktowa (soczewki kontaktowe),
  • 01.05 – przepaska na oko,
  • 01.06 – okulary lub soczewki kontaktowe,
  • 01.07 – indywidualna korekta lub ochrona wzroku.

W przypadku nieprzestrzegania przez kierowcę ograniczeń wpisanych w prawie jazdy policja może nałożyć mandat w wysokości do 500 zł.

Czytaj więcej

W mObywatelu uzyskasz prawo jazdy, kupisz samochód i go zarejestrujesz
Prawo drogowe
W mObywatelu uzyskasz prawo jazdy, kupisz samochód i go zarejestrujesz

Inne kody w prawie jazdy. Co oznaczają?

Kody umieszczone na prawie jazdy, a związane z korektą lub ochroną wzroku, nie są jedynymi, które mogą się znaleźć we wspomnianej kolumnie oznaczonej liczbą 12.  Inne, nieco rzadziej spotykane, to na przykład:

  • 02 – wymagana korekta słuchu lub wspomaganie komunikacji;
  • 03 – wymagane protezy lub szyny ortopedyczne kończyn (03.01 – proteza lub szyna ortopedyczna kończyny górnej lub 03.02 – proteza lub szyna ortopedyczna kończyny dolnej);
  • 10 – wymagane modyfikacje w układzie zmiany biegów (10.02 – bez pedału sprzęgła albo dźwigni ręcznej dla prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 i A lub 10.04 – zmodyfikowana dźwignia zmiany biegów);
  • 15 – wymagana modyfikacja sprzęgła (m.in. 15.01 – zmodyfikowany pedał sprzęgła, 15.02 – sprzęgło sterowane ręcznie);
  • 20 – wymagane modyfikacje w układzie hamulcowym (m.in. 20.01 – zmodyfikowany pedał hamulca, 20.03 – pedał hamulca dostosowany do obsługi lewą stopą);
  • 61 – jazda w godzinach dziennych (od świtu do zmierzchu);
  • 63 – jazda bez pasażerów;
  • 65 – jazda tylko w towarzystwie osoby posiadającej prawo jazdy co najmniej tej samej kategorii;
  • 67 – bez prawa jazdy po autostradach.