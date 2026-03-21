Prezydent USA Donald Trump
Prezydent USA Donald Trump umieścił w serwisie Truth Social wpis, w którym przekonywał, że Stany Zjednoczone „są bardzo blisko osiągnięcia celów”. „Rozważamy zakończenie naszych szeroko zakrojonych działań militarnych na Bliskim Wschodzie w związku z terrorystycznym reżimem Iranu” – napisał
Trump oświadczył, że inne kraje będą musiały strzec Cieśniny Ormuz, blokowanej przez Iran w związku z trwającym od 28 lutego amerykańsko-izraelskim atakiem, zaś Amerykanie będą mogli pomóc, „jeśli zostaną o to poproszeni”. „Cieśnina Ormuz będzie musiała być strzeżona i kontrolowana, w razie potrzeby, przez inne kraje, które z niej korzystają. USA nie korzystają z niej!” – napisał Trump.
Zatoka Perska i cieśnina Ormuz
Dodał, że to nie powinno być konieczne, gdy „zagrożenie ze strony Iranu będzie wykorzenione”. Przekonywał, że wówczas zapewnienie kontroli nad Cieśniną Ormuz będzie „łatwą operacją”.
Przywódcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Włoch, Holandii, Japonii i Kanady zadeklarowali gotowość do wsparcia działań mających na celu zapewn...
Wcześniej Donald Trump nazwał państwa NATO „tchórzami” w związku z odmową pomocy Stanom Zjednoczonym w otwarciu Cieśniny Ormuz. Donald Trump przekonywał, że taka operacja wiązałaby się z niskim ryzykiem, a Sojusz Północnoatlantycki bez USA jest „papierowym tygrysem”.
Później w rozmowie z dziennikarzami ponownie wezwał sojuszników – a także Chiny – do pomocy w otwarciu Cieśniny Ormuz, twierdząc, że „będą musieli się trochę zaangażować”, bo Ameryka „nie korzysta” z cieśniny, a operacja jej odblokowania byłaby łatwa. – Nie potrzebujemy jej. Europa jej potrzebuje, Korea, Japonia, Chiny, wiele innych krajów. Więc będą musieli się trochę zaangażować – ocenił Donald Trump.
„Tchórze, zapamiętamy to” - pisze Donald Trump kierując te słowa do sojuszników USA z NATO.
W czwartek pięć państw Sojuszu – Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Holandia i Włochy – oraz Japonia zadeklarowały gotowość do podjęcia „odpowiednich” działań, by odblokować ruch statków przez cieśninę.
Obecność wojskowa USA na Bliskim Wschodzie
Najwyższy przywódca duchowo-polityczny Iranu Modżtaba Chamenei w orędziu w związku z perskim Nowym Rokiem ogłosił, że dzięki „szczególnej jedności”, jaka jego zdaniem pojawiła się wśród Irańczyków, „wróg został pokonany”.
W przemówieniu, którego treść została opublikowana na kanale Modżtaby Chameneiego w komunikatorze Telegram, podkreślono, że Izrael i USA, które 28 lutego zaczęły wojnę przeciw Iranowi, uległy „złudzeniu”, że jeśli zabiją poprzedniego najwyższego przywódcę kraju, Alego Chameneiego i innych liderów irańskich, Irańczycy ulegną „strachowi i rozpaczy”. Zarzucił izraelskim i amerykańskim władzom chęć „zdominowania, a następnie podzielenia Iranu”.
„Niech przeciwnicy islamu wiedzą, że przelanie krwi takich ludzi u stóp potężnego drzewa systemu islamskiego jedynie uczyni go silniejszym. I z pew...
Chamenei wyraził przekonanie, że w nowym roku jedność Iranu „stanie się trwalsza i silniejsza”, a wrogowie kraju „osłabną i spokornieją”.
Modżtaba Chamenei, który na stanowisku najwyższego przywódcy Iranu zastąpił swego ojca Alego, zabitego 28 lutego w izraelsko-amerykańskim ataku, zadeklarował, że celem władz w Teheranie są jak najlepsze relacje ze wszystkimi państwami regionu.
Od 28 lutego, kiedy Izrael i USA rozpoczęły wojnę przeciw Iranowi, irańska armia kontynuuje ostrzał ważnych obiektów strategicznych, infrastruktury wojskowej i przemysłowej w niemal wszystkich krajach Bliskiego Wschodu. Ponadto regularnie atakuje z powietrza wybrane obiekty w Izraelu.
Ewentualne zakończenie operacji w Iranie wymagałoby podjęcia decyzji dotyczącej uranu. Według danych Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) z lata 2025 r. roku, Iran zgromadził około 440 kg uranu wzbogaconego do 60 proc., w większości ukrytego pod obiektami nuklearnymi, które USA atakowały w 2025 r.
Jak poddała stacja CBS News – administracja Donalda Trumpa obmyśla sposoby zabezpieczenia lub przejęcia tych materiałów. Przedstawiciele administracji twierdzą, że Trump nie wyklucza próby wydostania wysoko wzbogaconego uranu w ramach obecnej operacji wojskowej. Jedno ze źródeł CBS News twierdzi jednak, że prezydent jeszcze nie podjął ostatecznej decyzji.
W sobotę rano Irańska Organizacja Energii Atomowej poinformowała o ataku Stanów Zjednoczonych i Izraela na kompleks nuklearny w Natanz. Z kolei izr...
W sobotę rano Irańska Organizacja Energii Atomowej poinformowała o ataku Stanów Zjednoczonych i Izraela na kompl...
Sekretarz generalny ONZ António Guterres w rozmowie z portalem Politico bronił roli ONZ jako światowej organizac...
Od północy do wczesnego wieczora w piątek Iran wystrzelił w kierunku Izraela osiem salw pocisków balistycznych....
W pięciu krajach Bliskiego Wschodu Ukraina rozmieściła jednostki wojskowe, mające na celu ochronę infrastruktury...
