Z tego artykułu dowiesz się: Jakie państwa zadeklarowały gotowość do wsparcia bezpieczeństwa żeglugi w regionie Zatoki Perskiej?

Jakie działania Iranu zostały potępione przez przywódców międzynarodowych?

Do jakich konkretnych działań wezwano Teheran w kontekście agresji?

Jakie decyzje podjęto w celu stabilizacji rynków energii i wsparcia krajów dotkniętych kryzysem?

„Wyrażamy gotowość do wniesienia wkładu w odpowiednie działania mające na celu zapewnienia bezpiecznego przepływu przez Cieśninę. Z zadowoleniem przyjmujemy zaangażowanie państw w planowanie przedsięwzięcia” – głosi wspólne oświadczenie przywódców.

Przywódcy m.in. Niemiec i Francji potępiają blokadę cieśniny Ormuz przez Iran

Liderzy w najostrzejszych słowach potępili ostatnie ataki Iranu na nieuzbrojone statki handlowe w Zatoce Perskiej, infrastrukturę cywilną, w tym instalacje naftowe i gazowe, oraz faktyczne zamknięcie cieśniny Ormuz przez siły Iranu.

Wezwali Teheran do natychmiastowego zaprzestania agresywnych działań, w tym gróźb, minowania akwenów, ataków dronami i rakietami oraz innych prób blokady Cieśniny dla żeglugi handlowej. Podkreślili też konieczność przestrzegania rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2817 – to rezolucja z 11 marca 2026 roku, potępiająca „rażące ataki” Iranu na państwa Zatoki Perskiej (Bahrajn, Kuwejt, Oman, Katar, Arabię Saudyjską, ZEA) i Jordanię, przeprowadzone w ramach odwetu za ataki Izraela i Stanów Zjednoczonych na Iran.