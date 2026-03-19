Events
Sojusznicy USA gotowi chronić bezpieczną żeglugę w cieśninie Ormuz. Wspólne oświadczenie

Przywódcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Włoch, Holandii, Japonii i Kanady zadeklarowali gotowość do wsparcia działań mających na celu zapewnienie bezpiecznego przejścia statków handlowych przez cieśninę Ormuz po ostatnich atakach Iranu w Zatoce Perskiej.

Publikacja: 19.03.2026 18:52

Statek towarowy Mayuree Naree pod banderą Tajlandii w płomieniach po trafieniu irańskimi pociskami w cieśninie Ormuz w Iranie, 11 marca 2026 r.

Agnieszka Kazimierczuk

„Wyrażamy gotowość do wniesienia wkładu w odpowiednie działania mające na celu zapewnienia bezpiecznego przepływu przez Cieśninę. Z zadowoleniem przyjmujemy zaangażowanie państw w planowanie przedsięwzięcia” – głosi wspólne oświadczenie przywódców.

Przywódcy m.in. Niemiec i Francji potępiają blokadę cieśniny Ormuz przez Iran

Liderzy w najostrzejszych słowach potępili ostatnie ataki Iranu na nieuzbrojone statki handlowe w Zatoce Perskiej, infrastrukturę cywilną, w tym instalacje naftowe i gazowe, oraz faktyczne zamknięcie cieśniny Ormuz przez siły Iranu.

Wezwali Teheran do natychmiastowego zaprzestania agresywnych działań, w tym gróźb, minowania akwenów, ataków dronami i rakietami oraz innych prób blokady Cieśniny dla żeglugi handlowej. Podkreślili też konieczność przestrzegania rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2817 – to rezolucja z 11 marca 2026 roku, potępiająca „rażące ataki” Iranu na państwa Zatoki Perskiej (Bahrajn, Kuwejt, Oman, Katar, Arabię Saudyjską, ZEA) i Jordanię, przeprowadzone w ramach odwetu za ataki Izraela i Stanów Zjednoczonych na Iran.

Oświadczenie podkreśla szersze konsekwencje działań Iranu, które odczują ludzie na całym świecie, zwłaszcza najsłabsi. Przywódcy przypomnieli, że wolność żeglugi to podstawowa zasada prawa międzynarodowego, w tym Konwencji ONZ o prawie morza. Wezwano do natychmiastowego, kompleksowego moratorium na ataki na infrastrukturę cywilną, w tym instalacje naftowe i gazowe.

Strategiczne rezerwy ropy zostaną uwolnione

Liderzy przekazali także, że z zadowoleniem przyjęli decyzję Międzynarodowej Agencji Energetycznej o zezwoleniu na skoordynowane uwolnienie strategicznych rezerw ropy naftowej. i zapowiedzieli podjęcie również innych kroków w celu stabilizacji rynków energii.

Będziemy również wspierać kraje najbardziej dotknięte kryzysem, w tym za pośrednictwem Organizacji Narodów Zjednoczonych i międzynarodowych instytucji finansowych” - czytamy w oświadczeniu.

Po publikacji dokumentu, do wspólnego komunikatu przyłączyła się Kanada.

Wcześniej, 17 marca, Chiny ogłosiły, że wyślą pomoc doraźną do Iranu, Jordanii, Libanu i Iraku w związku z amerykańsko-izraelskimi atakami w regionie, aby „złagodzić sytuację humanitarną ludności cywilnej”.

Żądania Trumpa wobec sojuszników

Prezydent USA Donald Trump zażądał od państw Zachodu, w tym sojuszników z NATO, Chin, Japonii i Korei Południowej, aktywnego udziału w ochronie cieśniny Ormuz i wysłania okrętów wojennych do eskorty tankowców. „Żądam, by te kraje chroniły swój własny teren, bo to ich energia płynie tą trasą” – oświadczył 15-16 marca, podkreślając, że USA nie potrzebują tego korytarza tak jak inni, np. Chiny (które transportują tą trasą 90 proc.  ich ropy).

Następnie zmienił stanowisko, stwierdzając, że USA nie potrzebują pomocy sojuszników NATO i nigdy jej nie potrzebowały, ale państwa Sojuszu popełniły „głupi błąd” tej pomocy odmawiając

Eskalacja w regionie trwa od 28 lutego, gdy Izrael i USA rozpoczęły wspólną ofensywę na Iran, zabijając ponad 1200 osób, w tym ówczesnego Najwyższego Lidera Iranu Alego Chameneiego. Iran odpowiedział atakami dronami i rakietami, faktycznie zamykając cieśninę Ormuz – kluczową trasę dla ok. 20 mln baryłek ropy dziennie i 20 proc.  światowego handlu skroplonym gazem ziemnym.

