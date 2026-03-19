Statek towarowy Mayuree Naree pod banderą Tajlandii w płomieniach po trafieniu irańskimi pociskami w cieśninie Ormuz w Iranie, 11 marca 2026 r.
„Wyrażamy gotowość do wniesienia wkładu w odpowiednie działania mające na celu zapewnienia bezpiecznego przepływu przez Cieśninę. Z zadowoleniem przyjmujemy zaangażowanie państw w planowanie przedsięwzięcia” – głosi wspólne oświadczenie przywódców.
Liderzy w najostrzejszych słowach potępili ostatnie ataki Iranu na nieuzbrojone statki handlowe w Zatoce Perskiej, infrastrukturę cywilną, w tym instalacje naftowe i gazowe, oraz faktyczne zamknięcie cieśniny Ormuz przez siły Iranu.
Wezwali Teheran do natychmiastowego zaprzestania agresywnych działań, w tym gróźb, minowania akwenów, ataków dronami i rakietami oraz innych prób blokady Cieśniny dla żeglugi handlowej. Podkreślili też konieczność przestrzegania rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2817 – to rezolucja z 11 marca 2026 roku, potępiająca „rażące ataki” Iranu na państwa Zatoki Perskiej (Bahrajn, Kuwejt, Oman, Katar, Arabię Saudyjską, ZEA) i Jordanię, przeprowadzone w ramach odwetu za ataki Izraela i Stanów Zjednoczonych na Iran.
Departament Obrony stara się o 200 miliardów dolarów dodatkowych funduszy na prowadzenie wojny z Iranem - podaje AP, powołując się na wysokiego ran...
Oświadczenie podkreśla szersze konsekwencje działań Iranu, które odczują ludzie na całym świecie, zwłaszcza najsłabsi. Przywódcy przypomnieli, że wolność żeglugi to podstawowa zasada prawa międzynarodowego, w tym Konwencji ONZ o prawie morza. Wezwano do natychmiastowego, kompleksowego moratorium na ataki na infrastrukturę cywilną, w tym instalacje naftowe i gazowe.
Liderzy przekazali także, że z zadowoleniem przyjęli decyzję Międzynarodowej Agencji Energetycznej o zezwoleniu na skoordynowane uwolnienie strategicznych rezerw ropy naftowej. i zapowiedzieli podjęcie również innych kroków w celu stabilizacji rynków energii.
„Będziemy również wspierać kraje najbardziej dotknięte kryzysem, w tym za pośrednictwem Organizacji Narodów Zjednoczonych i międzynarodowych instytucji finansowych” - czytamy w oświadczeniu.
Prezydent USA Donald Trump we wpisie w serwisie Truth Social grozi potężnym atakiem na irańską część największego na świecie złoża gazu ziemnego So...
Po publikacji dokumentu, do wspólnego komunikatu przyłączyła się Kanada.
Wcześniej, 17 marca, Chiny ogłosiły, że wyślą pomoc doraźną do Iranu, Jordanii, Libanu i Iraku w związku z amerykańsko-izraelskimi atakami w regionie, aby „złagodzić sytuację humanitarną ludności cywilnej”.
Prezydent USA Donald Trump zażądał od państw Zachodu, w tym sojuszników z NATO, Chin, Japonii i Korei Południowej, aktywnego udziału w ochronie cieśniny Ormuz i wysłania okrętów wojennych do eskorty tankowców. „Żądam, by te kraje chroniły swój własny teren, bo to ich energia płynie tą trasą” – oświadczył 15-16 marca, podkreślając, że USA nie potrzebują tego korytarza tak jak inni, np. Chiny (które transportują tą trasą 90 proc. ich ropy).
Sojusznicy Stanów Zjednoczonych na świecie zareagowali chłodno — a niektórzy wręcz odmownie — na żądania prezydenta Donalda Trumpa, aby wysłali okr...
Następnie zmienił stanowisko, stwierdzając, że USA nie potrzebują pomocy sojuszników NATO i nigdy jej nie potrzebowały, ale państwa Sojuszu popełniły „głupi błąd” tej pomocy odmawiając
Eskalacja w regionie trwa od 28 lutego, gdy Izrael i USA rozpoczęły wspólną ofensywę na Iran, zabijając ponad 1200 osób, w tym ówczesnego Najwyższego Lidera Iranu Alego Chameneiego. Iran odpowiedział atakami dronami i rakietami, faktycznie zamykając cieśninę Ormuz – kluczową trasę dla ok. 20 mln baryłek ropy dziennie i 20 proc. światowego handlu skroplonym gazem ziemnym.
Departament Obrony stara się o 200 miliardów dolarów dodatkowych funduszy na prowadzenie wojny z Iranem - podaje...
Dania po cichu przygotowywała się do wysadzenia własnych pasów startowych na Grenlandii, spodziewając się, że w...
Prezydent Wołodymyr Zełenski ma wszystkie narzędzia ku temu, by przeprowadzić nad Dnieprem kończące wojnę refere...
Iran rozważa wprowadzenie opłat tranzytowych, które musiałyby być płacone za pokonywanie przez statki Cieśniny O...
