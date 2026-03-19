Iran zaatakował 18 marca infrastrukturę w kompleksie Ras Laffan - kompleks przemysłowo-energetyczny, w którym produkowany jest gaz LNG i przez który przechodzi większość gazu eksportowanego przez Katar. Był to odwet za izraelski atak na złoże gazu South Pars, które znajdują się w Iranie.

„Izrael, kierując się gniewem za to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, przeprowadził gwałtowny obiekt na duży obiekt znany jako pole gazowe South Pars w Iranie. Względnie niewielka część całości została trafiona. USA nie wiedziały nic o tym konkretnym ataku, a Katar w żaden sposób i w żadnej formie nie był w niego zaangażowany, ani nie miał pojęcia co się stanie” - napisał Trump w nocy z środy na czwartek (czasu polskiego) w należącym do niego serwisie Truth Social.

„Niestety Iran nie znał tych okoliczności ani istotnych faktów dotyczących ataku na South Pars i niesłusznie zaatakował część katarskiej infrastruktury LNG” - dodał Trump zapewniając, że Izrael nie zaatakuje już więcej irańskich złóż gazu. „Chyba że Iran niemądrze zdecyduje się na atak na niewinny, w tym przypadku, Katar – w tym przypadku USA z pomocą lub bez pomocy czy wiedzy Izraela przeprowadzi potężne uderzenie na całe złoże gazu South Pars z siłą i mocą, które Iran dotychczas nie widział” - podkreślił.