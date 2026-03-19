Donald Trump
Iran zaatakował 18 marca infrastrukturę w kompleksie Ras Laffan - kompleks przemysłowo-energetyczny, w którym produkowany jest gaz LNG i przez który przechodzi większość gazu eksportowanego przez Katar. Był to odwet za izraelski atak na złoże gazu South Pars, które znajdują się w Iranie.
„Izrael, kierując się gniewem za to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, przeprowadził gwałtowny obiekt na duży obiekt znany jako pole gazowe South Pars w Iranie. Względnie niewielka część całości została trafiona. USA nie wiedziały nic o tym konkretnym ataku, a Katar w żaden sposób i w żadnej formie nie był w niego zaangażowany, ani nie miał pojęcia co się stanie” - napisał Trump w nocy z środy na czwartek (czasu polskiego) w należącym do niego serwisie Truth Social.
„Niestety Iran nie znał tych okoliczności ani istotnych faktów dotyczących ataku na South Pars i niesłusznie zaatakował część katarskiej infrastruktury LNG” - dodał Trump zapewniając, że Izrael nie zaatakuje już więcej irańskich złóż gazu. „Chyba że Iran niemądrze zdecyduje się na atak na niewinny, w tym przypadku, Katar – w tym przypadku USA z pomocą lub bez pomocy czy wiedzy Izraela przeprowadzi potężne uderzenie na całe złoże gazu South Pars z siłą i mocą, które Iran dotychczas nie widział” - podkreślił.
„Nie chcę wyrażać zgody na taki poziom przemocy i zniszczenia ze względu na długoterminowe skutki, jakie miałoby to na przyszłość Iranu, ale jeśli katarska infrastruktura LNG zostanie ponownie zaatakowana, nie będę się wahał” - zakończył swój wpis Trump.
Katar poinformował w czwartek, że w kolejnych irańskich atakach ucierpiały obiekty związane z produkcją gazu LNG. Atak miał wywołać „znaczące pożary i rozległe zniszczenia”. Już wcześniej, zaraz po wybuchu wojny, Katar wstrzymał produkcję gazu LPG, ale zniszczenia infrastruktury mogą sprawić, że nie będzie mógł w pełni wznowić jej po zakończeniu wojny. Tymczasem to właśnie Katar jest jednym z największych eksporterów gazu na świecie – odpowiada za ok. 20 proc. globalnego eksportu gazu LPG. Po atakach Iranu na Katar w czwartek nad ranem cena baryłki ropy osiągnęła poziom ok. 110 dolarów.
Atak na Katar potępił m.in. premier Australii Anthony Albanese potępił „lekkomyślne” ataki odwetowe Iranu na cele na Bliskim Wschodzie. - Jestem głęboko zaniepokojony atakami na infrastrukturę cywilną i energetyczną, w tym ostatnimi atakami w Katarze - mówił w rozmowie z dziennikarzami australijski premier.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas