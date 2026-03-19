Donald Trump składa Iranowi obietnicę. I grozi

Prezydent USA Donald Trump we wpisie w serwisie Truth Social grozi potężnym atakiem na irańską część największego na świecie złoża gazu ziemnego South Pars/North Dome. To reakcja na irański atak na Katar.

Aktualizacja: 19.03.2026 06:33 Publikacja: 19.03.2026 05:59

Donald Trump

Artur Bartkiewicz

Iran zaatakował 18 marca infrastrukturę w kompleksie Ras Laffan - kompleks przemysłowo-energetyczny, w którym produkowany jest gaz LNG i przez który przechodzi większość gazu eksportowanego przez Katar. Był to odwet za izraelski atak na złoże gazu South Pars, które znajdują się w Iranie. 

„Izrael, kierując się gniewem za to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, przeprowadził gwałtowny obiekt na duży obiekt znany jako pole gazowe South Pars w Iranie. Względnie niewielka część całości została trafiona. USA nie wiedziały nic o tym konkretnym ataku, a Katar w żaden sposób i w żadnej formie nie był w niego zaangażowany, ani nie miał pojęcia co się stanie” - napisał Trump w nocy z środy na czwartek (czasu polskiego) w należącym do niego serwisie Truth Social. 

„Niestety Iran nie znał tych okoliczności ani istotnych faktów dotyczących ataku na South Pars i niesłusznie zaatakował część katarskiej infrastruktury LNG” - dodał Trump zapewniając, że Izrael nie zaatakuje już więcej irańskich złóż gazu. „Chyba że Iran niemądrze zdecyduje się na atak na niewinny, w tym przypadku, Katar – w tym przypadku USA z pomocą lub bez pomocy czy wiedzy Izraela przeprowadzi potężne uderzenie na całe złoże gazu South Pars z siłą i mocą, które Iran dotychczas nie widział” - podkreślił. 

„Nie chcę wyrażać zgody na taki poziom przemocy i zniszczenia ze względu na długoterminowe skutki, jakie miałoby to na przyszłość Iranu, ale jeśli katarska infrastruktura LNG zostanie ponownie zaatakowana, nie będę się wahał” - zakończył swój wpis Trump.

Katar poinformował w czwartek, że w kolejnych irańskich atakach ucierpiały obiekty związane z produkcją gazu LNG. Atak miał wywołać „znaczące pożary i rozległe zniszczenia”. Już wcześniej, zaraz po wybuchu wojny, Katar wstrzymał produkcję gazu LPG, ale zniszczenia infrastruktury mogą sprawić, że nie będzie mógł w pełni wznowić jej po zakończeniu wojny. Tymczasem to właśnie Katar jest jednym z największych eksporterów gazu na świecie – odpowiada za ok. 20 proc. globalnego eksportu gazu LPG. Po atakach Iranu na Katar w czwartek nad ranem cena baryłki ropy osiągnęła poziom ok. 110 dolarów. 

Atak na Katar potępił m.in. premier Australii Anthony Albanese potępił „lekkomyślne” ataki odwetowe Iranu na cele na Bliskim Wschodzie. - Jestem głęboko zaniepokojony atakami na infrastrukturę cywilną i energetyczną, w tym ostatnimi atakami w Katarze - mówił w rozmowie z dziennikarzami australijski premier. 

Czy w Iranie pojawią się amerykańscy żołnierze?
Konflikty zbrojne
„Donald Trump mądrze pozostawia wszystkie opcje”. Żołnierze USA mogą wejść do Iranu
Południowy Liban, 18 marca 2026 r.
Konflikty zbrojne
Blisko 1000 ofiar w Libanie. Najnowszy bilans konfliktu na Bliskim Wschodzie
Jan Wysocki, Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej
Konflikty zbrojne
Czy Izrael wejdzie do Bejrutu? Liban w kleszczach
Ajatollah Modżtaba Chamenei, nowy najwyższy przywódca duchowy Iranu
Konflikty zbrojne
Nowy przywódca Iranu grozi odwetem po ataku. „Każda krew ma swoją cenę”
