O tym, że na Bliski Wschód mogą trafić tysiące dodatkowych żołnierzy USA informuje Reuters, powołując się na trzy źródła zbliżone do sprawy i na przedstawiciela administracji Stanów Zjednoczonych. Większe siły w rejonie Bliskiego Wschodu mają otworzyć przed Trumpem nowe opcje działania w konflikcie, który trwa już 20 dni. Obecnie USA dysponują w rejonie Bliskiego Wschodu ok. 50 tysiącami żołnierzy – to największa koncentracja amerykańskich sił w tym regionie od czasu wojny z Irakiem w 2003 roku.

Żołnierze USA mogą pojawić się na wybrzeżu Cieśniny Ormuz

Rozmowy o wzmocnieniu amerykańskich sił w rejonie Iranu mają wykraczać poza skierowanie tam w przyszłym tygodniu grupy uderzeniowej desantu morskiego i jednostki ekspedycyjnej piechoty morskiej liczącej ponad 2 tys. żołnierzy.

Wśród działań, jakie mogą podjąć USA, jest m.in. zapewnienie bezpiecznego przejścia przez Cieśninę Ormuz dla tankowców. Zablokowanie wód Cieśniny przez Iran w odwecie za izraelsko-amerykańskie ataki doprowadziło do poważnego kryzysu paliwowego – w normalnych warunkach przez wody Cieśniny Ormuz przepływa 20 proc. ropy transportowanej drogą morską i 30 proc. gazu LNG transportowanego tą samą drogą. Trump przed kilkoma dniami zwrócił się m.in. do sojuszników z NATO, by wysłały okręty na Bliski Wschód i pomogły w odblokowaniu Cieśniny, ale apel nie spotkał się z odzewem.

Zatoka Perska i Cieśnina Ormuz Foto: PAP

W środowym wpisie w serwisie Truth Social Trump sugerował, że mógłby – po rozprawieniu się z Iranem – pozostawić kwestię Cieśniny Ormuz do rozwiązania państwom, które korzystają z eksportowanej przez wody Cieśniny ropy (większość trafia do Azji).