Strategiczny przegląd obecności amerykańskich wojsk w Europie wisiał nad bezpieczeństwem naszego regionu jak miecz Damoklesa. Dlatego po ogłoszeniu przez departament wojny w Waszyngtonie, że liczba żołnierzy amerykańskich w Niemczech zostanie zredukowana o 5 tys. osób, niemiecki minister obrony Boris Pistorius mówił, że była ona przewidywalna.
Nie tylko liczba amerykańskich żołnierzy wpływa na bezpieczeństwo Europy, ale również powód ich stacjonowania na Starym Kontynencie. We współczesnych czasach nie tyle w liczbie siła, ale w technologiach i zaawansowanej broni.
Pojawiają się bowiem sugestie, że Amerykanie mogą wycofać się z porozumienia, na podstawie którego do Niemiec miały wrócić rakiety średniego zasięgu. Przypomnijmy, że w lipcu 2024 r., podczas szczytu NATO w Waszyngtonie USA ustaliły, że rozlokują do 2026 r. w Niemczech batalion albo dywizjon dysponujący rakietami Tomahawk i SM-6. Miała to być odpowiedź na agresję Rosji przeciw Ukrainie i zbrojenie obwodu królewieckiego. W języku wojskowym oznaczało to, że w Niemczech pojawi się amerykańska broń zdolna przechwytywać Iskandery, a także przeprowadzać atak odwetowy w przypadku odpalenia pocisków z Królewca.
I takiego scenariusza obawiają się niemieccy dyplomaci i polscy politycy. Bo oznaczałoby to, że Europa Zachodnia znajdzie się w sytuacji… gorszej niż Ukraina. Nasi wschodni sąsiedzi bowiem w ostatnich latach stworzyli broń, którą mogą atakować Rosję głęboko za linią frontu. Ukraińcom udawało się razić cele na odległość do dwóch tysięcy kilometrów. I to bez amerykańskich Tomahawków, których nie mogli się doczekać.
Niemcy właśnie wcielają w życie plan budowy największej armii w Europie. I mają na to znacznie więcej pieniędzy niż Polska, która również od lat modernizuje wielkim wysiłkiem finansowym swoją armię. Ale istnieje poważna luka w tych zbrojeniach, m.in. w postaci rakiet średniego zasięgu. Europejski projekt ich stworzenia, w którym uczestniczą m.in. Polska, Niemcy, Francja oraz Włochy został zainicjowany właśnie na wspomnianym szczycie NATO w 2024 r. i potrzebuje jeszcze kilku lat, by wejść w życie.
To zaś oznacza, że mimo deklaracji administracji Donalda Trumpa o wyjątkowości relacji z Polską, nasze bezpieczeństwo może w każdej chwili ulec pogorszeniu. Jeśli Donald Trump wycofa się z porozumienia zawartego dwa lata temu, realnie osłabi to bezpieczeństwo Europy. A zatem, negatywnie wpłynie na bezpieczeństwo Polski.
Po raz pierwszy od 1999 r. stajemy przed zupełnie nową sytuacją. Polska powinna oczywiście liczyć na lojalność całego sojuszu oraz na wsparcie Stanów Zjednoczonych w godzinie próby, ale też przygotowywać się na najgorsze. Z jednej więc strony musimy podejmować wszelkie dyplomatyczne zabiegi, by ocalić jedność NATO i pokazywać, że w obliczu rosyjskiego zagrożenia Zachód działa wspólnie, ale równocześnie szykować się na różne nieoczywiste scenariusze i zawierać dodatkowe bilateralne sojusze. A przede wszystkim uczyć się od Ukraińców, jak rozmaitymi sposobami i własnym pomysłem odeprzeć możliwy atak i zadać samemu agresorowi tak potężne ciosy, by wiedział, że za potencjalny atak na Polskę będzie musiał zapłacić straszną cenę.
Bo sygnał, jaki Trump wysyła Putinowi, zmniejszając liczbę amerykańskich wojsk w Europie do rozmiaru sprzed agresji na Ukrainę i nie dając jej Tomahawków, jest dla nas bardzo niepokojący.
