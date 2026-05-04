Znany producent sałatek zamyka zakład w Legnicy / zdjęcie ilustracyjne
Eisberg Polska to firma założona w 1992 r., której zakład mieści się przy ul. Bydgoskiej w Legnicy. Swoje produkty dostarczała m.in. do takich sieci handlowych jak Biedronka i Lidl. Wcześniej należała do szwajcarskiej Bell Food Group. Od października 2025 r. należy do Green Factory – polskiego producenta sałat i warzyw, który z kolei jest częścią Grupy Green Holding. Ta natomiast na rynku działa od niemal 30 lat w modelu „od pola do stołu”.
Czytaj więcej
Spółka Okaidi Poland, prowadząca sieć sklepów z odzieżą dziecięcą, jest w stanie upadłości. Jej upadłość 22 kwietnia 2026 r. ogłosił Sąd Rejonowy w...
Informacja o likwidacji legnickiego zakładu Eisberg Polska, jak zaznaczają lokalne serwisy, miała zostać oficjalnie podana przez prezesa, bez wcześniejszych zapowiedzi.
W odpowiedzi na informację w zakładzie powstała komórka Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność, do której przystąpiła ponad połowa załogi. Związkowcy wspierani przez Zarząd Regionu NSZZ Solidarność Zagłębie Miedziowe prowadzą rozmowy z przedstawicielami Green Factory. Chcą wynegocjować jak najlepsze warunki odejścia dla załogi.
Czytaj więcej
18 kwietnia, po ponad 30 latach, zamknięta została znana wielkopolska perfumeria. Mowa o Perfumerii Jobke z Wolsztyna. O jej historii oraz powodach...
Decyzja o zamknięciu legnickiego zakładu Eisberg Polska poprzedzona była analizami operacyjnymi i finansowymi, poinformowała Green Factory w specjalnym oświadczeniu przesłanym serwisowi DlaHandlu.pl.
O likwidacji ostatecznie zdecydowały „[…] w szczególności wysokie koszty funkcjonowania zakładu, niewystarczający wolumen produkcji do pokrycia kosztów stałych – skutkujące jego trwałą nierentownością oraz konieczność poniesienia znaczących nakładów inwestycyjnych związanych z dostosowaniem obiektu do dodatkowych wymogów przeciwpożarowych i środowiskowych. To oznacza, że zakładu w Legnicy nie można ani rozbudowywać, ani rozwijać z przyczyn rynkowych i regulacyjnych, a jego funkcjonowanie wymaga istotnych zmian infrastrukturalnych, które w obecnych warunkach nie mogą zostać zrealizowane w wymaganym czasie i skali”.
Jednocześnie firma zapewnia: „Rozumiemy, że za tą decyzją stoją konkretni ludzie, ich rodziny i codzienność. Dlatego naszym najważniejszym zobowiązaniem jest dziś przeprowadzenie tego procesu odpowiedzialnie, z szacunkiem i z możliwie największym wsparciem dla pracowników”.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas