Kody określające ograniczenia w korzystaniu z uprawnień lub informacje dodatkowe określone zostały w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 sierpnia 2025 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

Reklama Reklama

Co oznaczają najpopularniejsze kody w prawie jazdy?

We wspomnianym załączniku przedstawiony został wzór prawa jazdy wydawanego na terytorium Polski wraz ze szczegółowym opisem jego awersu i rewersu. Kody, które określają ograniczenia w korzystaniu z uprawnień lub informacje dodatkowe, znajdują się na rewersie w polach kolumny oznaczonej liczbą 12.

Najpopularniejsze z nich to te oznaczone kodem 01, a dotyczące wymaganej u kierowcy korekty lub ochrony wzroku:

01.01 – okulary,

01.02 – soczewka kontaktowa (soczewki kontaktowe),

01.05 – przepaska na oko,

01.06 – okulary lub soczewki kontaktowe,

01.07 – indywidualna korekta lub ochrona wzroku.

W przypadku nieprzestrzegania przez kierowcę ograniczeń wpisanych w prawie jazdy policja może nałożyć mandat w wysokości do 500 zł.

Inne kody w prawie jazdy. Co oznaczają?

Kody umieszczone na prawie jazdy, a związane z korektą lub ochroną wzroku, nie są jedynymi, które mogą się znaleźć we wspomnianej kolumnie oznaczonej liczbą 12. Inne, nieco rzadziej spotykane, to na przykład: