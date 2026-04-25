Znana wielkopolska perfumeria zakończyła swoją działalność po ponad 30 latach
Perfumeria Jobke, jak przypomina serwis, była rodzinnym sklepem działającym w Wolsztynie przy ul. Kocha 33. Założona została w 1994 r.
„Wszystko zaczęło się w 1994 roku gdzie czasy były trudne, pracy nie było, a bezrobocie było wysokie. Wtedy za namową swoich rodziców Arleta z Krzysiem postanowili zaryzykować i otworzyć własną firmę. Padło na handel – drogeria. Pierwszy towar do sklepu dostarczali osobiście w plecakach jeżdżąc PKP/PKS do Poznania czy Zielonej Góry po towar zanim dorobili się pierwszego samochodu” – w ten sposób początki swojej działalności opisują właściciele perfumerii we wpisie pożegnalnym opublikowanym na Facebooku, który cytuje dlahandlu.pl.
Z czasem właściciele rozwinęli działalność sklepu – rozbudowali lokal i zatrudnili kolejnych pracowników. Przez pewien czas perfumeria działała jako franczyza pod marką „NATURA”. Po kilku latach znów stała się niezależną marką i już jako Perfumeria Jobke budowała swoją popularność wśród klientów.
Powodem decyzji o zamknięciu sklepu była, jak wyjaśniono we wpisie cytowanym przez serwis dlahandlu.pl, niedawna śmierć jednego z właścicieli. „Jedynym rozwiązaniem, ze względów spadkowych i prawnych, była całkowita wyprzedaż i likwidacja sklepu” – napisano.
W związku z tym sklep stacjonarny działał do 18 kwietnia. Jeszcze przez jakiś czas będzie natomiast trwać internetowa wyprzedaż jego towarów, podaje dlahandlu.pl.
„Z całego serca dziękujemy Wam za te wszystkie lata – za zaufanie, obecność i każdą wizytę. To dzięki Wam mogliśmy być częścią Waszej codzienności przez tak długi czas” – podkreślono w pożegnalnym wpisie.
