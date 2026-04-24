W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Rekord eksportu usług biznesowych z Polski

Polska gospodarka notuje historyczny wynik w eksporcie usług biznesowych. W 2025 r. wpływy z zagranicznej sprzedaży tego sektora wyniosły aż 58,3 mld dol. – o 11 proc. więcej niż rok wcześniej. Dane Narodowego Banku Polskiego pokazują rosnącą rolę usług IT, które odpowiadają już za blisko 38 proc. eksportu. Eksperci wskazują, że za wzrostem stoi zarówno poprawa koniunktury, jak i zmiana modelu działania firm. Coraz większy nacisk kładziony jest na usługi o wysokiej wartości dodanej, w tym wdrożenia sztucznej inteligencji. Polska przestaje być postrzegana jako tania lokalizacja, a staje się hubem kompetencyjnym dla zaawansowanych procesów biznesowych.

Bliski Wschód w napięciu, rynki reagują

Sytuacja geopolityczna w Zatoce Perskiej pozostaje niestabilna. Po decyzji o przedłużeniu zawieszenia broni przez Donalda Trumpa kontakty między USA a Iranem wyraźnie osłabły, co zwiększa ryzyko eskalacji konfliktu. Doniesienia o aktywacji systemów obrony powietrznej w Teheranie natychmiast przełożyły się na rynki – cena ropy Brent wzrosła do 107 dol. za baryłkę. Jednocześnie spadła cena złota, co pokazuje rosnącą niepewność inwestorów i brak wiary w szybkie rozwiązanie konfliktu.

UE zatwierdza 20. pakiet sankcji na Rosję

Unia Europejska przyjęła kolejny, już 20. pakiet sankcji wobec Rosji. Obejmuje on m.in. zakaz świadczenia usług dla rosyjskich gazowców i lodołamaczy oraz ograniczenia dla firm powiązanych z rosyjskim kapitałem w dostępie do terminali LNG. To kolejny krok w kierunku ograniczenia wpływów Rosji na europejski rynek energii. Jednocześnie jednak pojawiają się głosy krytyczne – część państw UE wskazuje, że potrzebne są bardziej zdecydowane działania w walce z kryzysem energetycznym.

Rekordowa sprzedaż aut elektrycznych w Europie

Europejski rynek motoryzacyjny wyraźnie przyspiesza w kierunku elektromobilności. W marcu sprzedaż nowych samochodów sięgnęła 1,6 mln sztuk, a największy wzrost odnotowały auta elektryczne – o ponad 40 proc. rok do roku. Spadki sprzedaży samochodów spalinowych są coraz wyraźniej kompensowane przez dynamiczny rozwój segmentu EV. Producenci zwiększają moce produkcyjne, a rosnący popyt napędza inwestycje – czego przykładem jest rozbudowa fabryk i plany nowych modeli.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.