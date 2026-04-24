Z wyliczeń „Rzeczpospolitej” wynika, że eksport usług osiągnął rekord, a jego wartość wzrosła o ponad jedną dziesiątą w ciągu roku, co oznacza, że rośnie on szybciej niż w poprzednich latach. Silny eksport usług, w tym biznesowych, jest coraz poważniejszym stabilizatorem dla gospodarki, a także dla kursu złotego.

Nie sprawdziły się obawy, że zaszkodzi usługom profesjonalnym niepewność w geopolityce czy turbulencje z jesieni, kiedy to w przypadku części z nich saldo obrotów handlowych wyraźnie się pogorszyło.

Usługi biznesowe doganiają transport

Usługi biznesowe są coraz bardziej znaczącą pozycją w polskim eksporcie. Doganiają eksport usług transportowych. I pokazują, jak skuteczne dla rozwoju biznesu mogą być inwestycje w kompetencje pracowników oraz technologie. Z analizy „Rzeczpospolitej” wynika bowiem, że właśnie rozwój technologiczny i możliwość zaoferowania kontrahentom coraz bardziej specjalistycznych procesów poprawiały wyniki polskiego sektora usług dla biznesu.

To jedna z branż, która zmienia się systematycznie i skutecznie. Ze względu na rosnące płace przestajemy w porównaniu do Europy Południowej być atrakcyjni jako miejsce dla centrów usług finansowych i księgowych. Stajemy się natomiast oferentem skomplikowanych procesów technologicznych – wynika z informacji zebranych przez „Rzeczpospolitą”.

Inwestujmy i w technologie, i w kompetencje pracowników

Kilka miesięcy temu Polski Instytut Ekonomiczny opublikował raport, w którym przedstawił wyzwania dla sektora usług w Polsce oraz sposoby na poradzenie sobie z nimi. Jednym z pomysłów był tzw. tygiel zmian: ekspansja zagraniczna powiązana z dopasowaniem się do potrzeb kontrahentów, wysoką jakością usług oraz wykorzystaniem nowoczesnych technologii i wysokich kompetencji pracowników. Dane o eksporcie pokazują, że wdrożona strategia już przynosi efekty. Eksport rośnie, bo firmy oferują coraz bardziej nowoczesne technologie i procesy.

Na ponad 2000 centrów usług wspólnych ponad połowę prowadzą firmy technologiczne, wśród których spora część ma polskich właścicieli. Większość inwestorów koncentruje się na usługach zagranicznych. Sektor znajduje się w fazie konsolidacji oraz transformacji cyfrowej.

Eksperci, których „Rzeczpospolita” poprosiła o komentarz, podkreślają, że Polska coraz częściej pełni rolę hubu kompetencyjnego obsługującego procesy o wysokim stopniu złożoności i wyższej wartości dodanej. Potrzebne są więc równoczesne inwestycje i w technologię, i w kompetencje pracowników. Zapewne eksport usług wsparłaby finalizacja projektu AI Gigafactory, który wzmocniłby pozycję Polski jako regionalnego hubu nowych technologii.