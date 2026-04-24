Z wyliczeń „Rzeczpospolitej” wynika, że eksport usług osiągnął rekord, a jego wartość wzrosła o ponad jedną dziesiątą w ciągu roku, co oznacza, że rośnie on szybciej niż w poprzednich latach. Silny eksport usług, w tym biznesowych, jest coraz poważniejszym stabilizatorem dla gospodarki, a także dla kursu złotego.
Czytaj więcej:
Pro
Nie sprawdziły się obawy, że zaszkodzi usługom profesjonalnym niepewność w geopolityce czy turbulencje z jesieni, kiedy to w przypadku części z nich saldo obrotów handlowych wyraźnie się pogorszyło.
Usługi biznesowe są coraz bardziej znaczącą pozycją w polskim eksporcie. Doganiają eksport usług transportowych. I pokazują, jak skuteczne dla rozwoju biznesu mogą być inwestycje w kompetencje pracowników oraz technologie. Z analizy „Rzeczpospolitej” wynika bowiem, że właśnie rozwój technologiczny i możliwość zaoferowania kontrahentom coraz bardziej specjalistycznych procesów poprawiały wyniki polskiego sektora usług dla biznesu.
To jedna z branż, która zmienia się systematycznie i skutecznie. Ze względu na rosnące płace przestajemy w porównaniu do Europy Południowej być atrakcyjni jako miejsce dla centrów usług finansowych i księgowych. Stajemy się natomiast oferentem skomplikowanych procesów technologicznych – wynika z informacji zebranych przez „Rzeczpospolitą”.
Kilka miesięcy temu Polski Instytut Ekonomiczny opublikował raport, w którym przedstawił wyzwania dla sektora usług w Polsce oraz sposoby na poradzenie sobie z nimi. Jednym z pomysłów był tzw. tygiel zmian: ekspansja zagraniczna powiązana z dopasowaniem się do potrzeb kontrahentów, wysoką jakością usług oraz wykorzystaniem nowoczesnych technologii i wysokich kompetencji pracowników. Dane o eksporcie pokazują, że wdrożona strategia już przynosi efekty. Eksport rośnie, bo firmy oferują coraz bardziej nowoczesne technologie i procesy.
Na ponad 2000 centrów usług wspólnych ponad połowę prowadzą firmy technologiczne, wśród których spora część ma polskich właścicieli. Większość inwestorów koncentruje się na usługach zagranicznych. Sektor znajduje się w fazie konsolidacji oraz transformacji cyfrowej.
Eksperci, których „Rzeczpospolita” poprosiła o komentarz, podkreślają, że Polska coraz częściej pełni rolę hubu kompetencyjnego obsługującego procesy o wysokim stopniu złożoności i wyższej wartości dodanej. Potrzebne są więc równoczesne inwestycje i w technologię, i w kompetencje pracowników. Zapewne eksport usług wsparłaby finalizacja projektu AI Gigafactory, który wzmocniłby pozycję Polski jako regionalnego hubu nowych technologii.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas