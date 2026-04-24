Klienci odwiedzający obiekty handlowe oczekują komfortowych, bezpiecznych i łatwych w nawigacji przestrzeni. Aż 73 proc. ankietowanych preferuje wielofunkcyjne kompleksy, a 69 proc. deklaruje gotowość zapłacenia więcej za te same produkty, jeśli miejsce zakupu będzie dla nich źródłem lepszych doświadczeń. To wnioski z raportu „JLL Global Consumer Experience”, opartego na badaniu 12 tys. respondentów na 19 rynkach i w 64 miastach.

Tego szukamy w mieście

– Samo łączenie funkcji jednak nie wystarcza. Kluczowe jest ich spójne zaprojektowanie i dopasowanie do lokalnych potrzeb. Poczucie bezpieczeństwa, komfortu, przynależności oraz dostęp do udogodnień kształtują sposób, w jaki ludzie doświadczają miasta, zarówno w czasie, jak i po pracy – podkreśla Maciej Kotowski, dyrektor w dziale badań i doradztwa w firmie doradczej JLL. – Aż 66 proc. respondentów badania deklaruje silne przywiązanie do swojej lokalnej społeczności, co wskazuje na lukę, którą dobrze zaprojektowane inwestycje mogą wypełnić – akcentuje.

Autorzy raportu wskazują trzy elementy decydujące o powodzeniu inwestycji mixed-use.

Po pierwsze to funkcja społeczna. Atrakcyjność nieruchomości zwiększają przestrzenie wspólne i tereny zielone, które sprzyjają interakcjom i wspólnemu odpoczynkowi. Po drugie: zrównoważony projekt. Liczy się jakość przestrzeni, wpływ na środowisko i dostępność transportu publicznego. Po trzecie: elastyczność i technologia, możliwość adaptacji i personalizacji przestrzeni.

Strategie inwestycyjne

Jak mówią eksperci JLL, dla inwestorów i deweloperów oznacza to zmianę podejścia. – Doświadczenie użytkownika staje się mierzalnym elementem nie tylko oceny nieruchomości, lecz również planowania, projektu i realizacji. Idea ta otwiera pole do popisu projektantom i urbanistom – wyjaśniają analitycy. – Celem jest stworzenie destynacji długoterminowo odpowiadającej na potrzeby użytkowników, z uwzględnieniem możliwych zmian w przyszłości.

Najważniejsze pytania przy ocenie wielofunkcyjnych inwestycji to: czy klienci mają powody odwiedzania kompleksu o każdej porze dnia przez cały tydzień? Czy wspólne przestrzenie społeczne i zielone są integralną częścią nieruchomości? Jak bardzo projekt odpowiada na potrzeby lokalnych społeczności? Czy jest wystarczająco elastyczny, aby móc ewoluować w czasie wraz z pojawieniem się nowych potrzeb użytkowników? Czy korzystający czerpią realne korzyści z inwestycji w zrównoważony rozwój i jakość otoczenia?

– Słuchanie – danych, społeczności i lokalnych uwarunkowań – staje się wspólną przewagą deweloperów i inwestorów. Stawiając doświadczenie w centrum każdej decyzji, można tworzyć przestrzenie miejskie, które zachwycają dziś i dostarczają trwałej wartości w przyszłości – wskazują autorzy raportu.

Polskie inwestycje wielofunkcyjne

– Trend stawiający w centrum komfort i doświadczenia użytkowników jest już widoczny także na polskim rynku – zarówno w istniejących kompleksach, jak i nowych inicjatywach – wskazują eksperci JLL.

Np. w stołecznych Browarach Warszawskich i w Fabryce Norblina funkcje biurowe, gastronomiczne i rekreacyjne zostały połączone z przestrzeniami publicznymi, co sprawia, że obiekty te żyją cały dzień, również w weekendy. – Z kolei Elektrownia Powiśle łączy handel, gastronomię, biura i funkcje mieszkaniowe w zrewitalizowanym obiekcie przemysłowym, co przekształciło niszczejący przez dekady postindustrialny teren w atrakcyjną, żywą tkankę miejską – podają eksperci. – W Łodzi podobną rolę pełnią EC1 Łódź – Miasto Kultury i Monopolis, gdzie funkcje kulturalne, społeczne i biurowe wzajemnie się uzupełniają, przyciągając użytkowników także poza godzinami pracy. Do listy przykładów można dodać również Halę Koszyki oraz OFF Piotrkowska Center, które pokazują, jak istotną rolę odgrywa oferta gastronomiczna i eventowa w budowaniu ruchu i zaangażowania użytkowników.

Planowane są także nowe inwestycje oparte na podobnych założeniach. – Koncepcja „Galerii Poczty Polskiej” zakłada przekształcenie historycznych budynków pocztowych w centrach miast w wielofunkcyjne przestrzenie łączące handel, usługi, kulturę i biura. W pierwszym etapie obejmie ona 32 obiekty w największych miastach – m.in. budynek Poczty Głównej przy ul. Świętokrzyskiej w Warszawie – mówią eksperci JLL. Trwają konsultacje z władzami samorządowymi i konserwatorami zabytków.

W zaawansowanej fazie realizacji jest Towarowa 22, jeden z najważniejszych projektów mixed-use w Warszawie. Po ukończeniu pierwszego etapu deweloper buduje kolejne, obejmujące funkcje biurowe, mieszkaniowe i publiczne.

– Towarowa 22 doskonale pokazuje, w jakim kierunku rozwija się dziś warszawski rynek mixed-use – są to coraz większe, bardziej złożone i wieloetapowe projekty, które redefiniują całe fragmenty miasta – komentuje Maciej Kotowski. – W pewien sposób jest to odpowiedź na problem z dostępnością działek w centrach dużych aglomeracji. Brakuje dużych, niezabudowanych gruntów o dobrej komunikacji. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych czy zabytkowych obiektów jest nierzadko najlepszym wyborem – zauważa.