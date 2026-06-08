Serwis GetHome.pl analizuje sytuację na rynku wtórnym w maju. Z danych wynika, że średnie ceny metra kwadratowego mieszkań z drugiej ręki niemal się nie zmieniły, z wyjątkiem Łodzi i Trójmiasta. W tym pierwszym mieście portal odnotował niewielki, 1-proc. wzrost, z 8,7 tys. zł za mkw. w kwietniu do 8,8 tys. zł w maju. Z kolei na trójmiejskim rynku wtórnym przeciętne ceny lokali w ciągu miesiąca spadły o 1 proc., z 17 tys. zł do 16,8 tys. zł za mkw.

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Rynek wtórny „rozjeżdża się” lokalnie

W Warszawie średnia cena mkw. mieszkań na rynku wtórnym utrzymała się na poziomie ok. 18,2 tys. zł. O stabilizacji w ujęciu miesięcznym można też mówić w Poznaniu (średnia cena ofertowa: 12,1 tys. zł/mkw.), Katowicach (11,7 tys. zł/mkw.) i w Krakowie (ok. 17 tys. zł/mkw.). – We Wrocławiu średnie ceny mieszkań na rynku wtórnym po wcześniejszych spadkach ustabilizowały się na poziomie 13,6–13,7 tys. zł za mkw. – podaje Marek Wielgo, ekspert portali GetHome.pl i RynekPierwotny.pl.

Foto: mat.prasowe

Analityk zaznacza, że obraz rynku jest już bardziej zróżnicowany w ujęciu rok do roku. Najbardziej wyróżnia się Trójmiasto. Średnie ceny lokali z drugiej ręki są na tym rynku wyższe niż rok temu o ok. 6 proc. Wzrost cen GetHome.pl odnotował także w Poznaniu (o 3 proc.) i w Warszawie (o 2 proc.). W Krakowie i Katowicach przeciętne ceny w ciągu roku poszły w górę o ok. 1 proc. W Łodzi ceny praktycznie się nie zmieniły, natomiast we Wrocławiu są niższe o ok. 4 proc.

– To pokazuje, że rynek wtórny coraz wyraźniej „rozjeżdża się” lokalnie i przestaje reagować jednym rytmem. Coraz więcej zależy od lokalnej relacji podaży do popytu – komentuje Marek Wielgo.

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Większa podaż, mniej transakcji

Analizy GetHome.pl wskazują też na osłabienie popytu przy rosnącej ofercie mieszkań. – W porównaniu z ubiegłym rokiem kredyty hipoteczne są bardziej dostępne, ale w ostatnich miesiącach zdolność kredytowa się pogarsza. Część kupujących znów odkłada decyzje o zakupie – mówi Wielgo. – Efektem jest rosnąca oferta i malejąca liczba mieszkań znikających z rynku.

Foto: mat.prasowe

GetHome.pl podaje, przywołując dane przeszukiwarki portali nieruchomości Adradar, że w maju w porównaniu z kwietniem liczba mieszkań wprowadzonych na rynek wzrosła o 3 proc., a o 9 proc. spadła liczba ofert, które z rynku zniknęły. – W praktyce oznacza to mniejszą sprzedaż – wyjaśnia Marek Wielgo. – To odwrócenie wcześniejszej tendencji jest jednym z ważniejszych sygnałów płynących z rynku wtórnego. Właściciele częściej decydują się na sprzedaż, a kupujący są bardziej ostrożni. W efekcie wydłuża się czas poszukiwania nabywcy i rośnie konkurencja między ofertami.

Maj przyniósł wzrost liczby ofert w niemal wszystkich największych miastach. Adradar podaje, że w Warszawie w sprzedaży było ok. 15,8 tys. mieszkań wobec 15,6 tys. miesiąc wcześniej. We Wrocławiu liczba ogłoszeń wzrosła do ok. 8 tys., z 7,9 tys. w kwietniu, a w Trójmieście do ok. 8,4 tys. z 8,3 tys. W Poznaniu oferta zwiększyła się z ok. 3,6 tys. do 3,8 tys., a w Katowicach – z 2,2 tys. do ok. 2,3 tys. W Łodzi liczba mieszkań w sprzedaży wzrosła do ok. 4,9 tys., z 4,8 tys. miesiąc wcześniej. Jedynym dużym rynkiem, na którym oferta nieco się skurczyła, był Kraków – z ok. 7,9 tys. do 7,8 tys. mieszkań.

– Nie zmienia to jednak faktu, że we wszystkich analizowanych miastach oferta pozostaje wyraźnie mniejsza niż rok temu – zaznacza Marek Wielgo. – W Warszawie jest to spadek rzędu ok. 18 proc., we Wrocławiu ok. 23 proc., w Krakowie ok. 20 proc., a w Łodzi ok. 14 proc. Mniejsze różnice widać w Trójmieście i Poznaniu (po ok. 7 proc.), a najmniejsze w Katowicach (ok. 4 proc.). Z jednej strony ogranicza to presję na spadki cen, z drugiej – przy słabszym popycie nie wystarcza już do ich wzrostów.

Sprzedający mieszkania z drugiej ręki konkurują z deweloperami

– Maj potwierdził, że rynek wtórny wszedł w fazę stabilizacji, żadna ze stron nie ma wyraźnej przewagi. Z jednej strony przybywa mieszkań w sprzedaży, z drugiej kupujący podchodzą do decyzji coraz ostrożniej. W takiej sytuacji rola negocjacji rośnie, a możliwości podnoszenia cen maleją – komentuje Marek Wielgo, zwracając uwagę na rekordową ofertę rynku pierwotnego.

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– Deweloperzy coraz częściej wspierają sprzedaż różnego rodzaju zachętami, co ogranicza możliwość podnoszenia cen przez właścicieli mieszkań używanych – mówi ekspert. – Sprzedający starają się więc utrzymać ceny, a kupujący liczą na większą elastyczność, spokojnie analizując sytuację. Jeśli przewaga nowych ofert mieszkań nad sprzedażą się utrzyma, presja na ceny będzie stopniowo rosła. Na razie jednak rynek raczej dryfuje, niż zmienia kierunek – ocenia Wielgo.