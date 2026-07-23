- Osoby zaangażowane w ekshumacje na Wołyniu mówią mi, że afera z Orderem Orła Białego Wołodymira Zełenskiego nie utrudniła ich pracy, a Ukraińcy są bardziej otwarci na współpracę po ostatnich dwóch latach, choć początki były trudne. Ostatnie ekshumacje odbyły się w 2015 r., ale pamiętajmy, że w Ukrainie od 2014 r. trwa wojna – powiedziała Marta Cienkowska, ministra kultury, podsumowując rok swojego urzędowania w resorcie. – Dziwią mnie wypowiedzi ludzi prezydenta RP, że sprawy ruszyły tylko dzięki niemu, ponieważ dużo działo się zanim Karol Nawrocki zgłosił chęć kandydowania na urząd prezydenta RP - dodała.

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Marta Cienkowska mówi o odzyskaniu 900 dóbr kultury z Niemiec

Ministra wskazała też na dobry klimat pracy w grupie restytucyjnej, zajmującej się polskimi dobrami kultury zagrabionymi podczas II wojny światowej przez Niemców. Wkrótce możemy się spodziewać kolejnych autografów dziennika Stefana Żeromskiego (niektóre już wcześniej wróciły do Polski). W przyszłym roku, w dziesięciolecie ustawy, na podstawie której polskie dobra kultury wracają do Polski, odbędzie się wielka wystawa na Zamku Królewskim w Warszawie. Do dziś powróciło do Polski z Niemiec około 900 obiektów.

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Marta Cienkowska zaliczyła do swoich sukcesów projekt ustawy o zabezpieczeniu socjalnym artystów, atakowany głównie przez Konfederację. Po wakacjach w sejmowej komisji kultury odbędzie się pierwsze czytanie tej ustawy. Zwyczajowo zakończenie procesu legislacyjnego trwa kilka miesięcy.

Ministra zapowiedziała, że na pewno zostanie zwiększona transparentność wspierania artystów oraz zapis o jego statusie, by poprzez formułę „artysty zawodowego” nie kojarzył się z weryfikacjami ministerialnymi w czasach PRL. Wiadomo też, że związki i stowarzyszenia twórcze planują własną kampanię medialną mającą na celu działanie przeciw negatywnym stereotypom na temat artystów.

Na media publiczne ma być przeznaczane rocznie 2,5 mld złotych

Ministerialna ustawa o ochronie rynku książki zakłada dwunastomiesięczny okres jednolitej ceny książki, maksymalnie 45 proc. rabatu hurtowego, a także minimum 10 proc. z ceny okładkowej dla autorów oraz 1 proc. dla tłumaczy. Do końca przyszłego roku ma się odbyć konkurs na dyrektora Biblioteki Narodowej.

Do Komitetu Stałego Rady Ministrów trafił już z ministerstwa kultury projekt ustawy medialnej. Zakłada wydatki na media publiczne – Telewizję Polska i Polskie Radio – w wysokości 2,5 mld zł rocznie z budżetu państwa. W tym roku zaplanowano 2,2 mld zł.

Projekt zakłada odpolitycznienie: osoby zasiadające w zarządach mediów publicznych powinny mieć co najmniej 5 lat przerwy od przynależności partyjnej oraz 10 lat od aktywności politycznej. O tym, co dalej z projektem zadecyduje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Ministra Marta Cienkowska poinformowała również, że m.in. zamieszanie wokół konkursu na dyrektora Teatru im. Żeromskiego w Kielcach (po kompromisie z samorządem województwa świętokrzyskiego jest współprowadzony z samorządem pod kierunkiem resortu kultury) oraz obsady dyrektora Muzeum Literatury, a także skandal wokół techno w Pałacu w Wilanowie – sprawiły, że wprowadzone mają być zmiany do ustawy o działalności kulturalnej.

Zmiany dotyczyć będą m.in. współprowadzenia instytucji, a także konkursów i kadencyjności. Dyrekcja będzie mogła zajmować stanowiska maksymalnie przez 10 lat. Do ustawy mają być wpisane także społeczne instytucje kultury (taki status ma m.in. Komuna Warszawa).

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W przyszłym roku odbędzie się już drugi Sezon Polsko-Francuski we Francji. Jednocześnie po raz pierwszy odbędzie się Sezon Francuski w Polsce. Francja ma na ten cel przeznaczyć 1 mln euro.

Ministra ujawniła też, że zamierza przekierować pieniądze z Polskiej Fundacji Narodowej na wielką produkcję filmową o Słowianach.

- Jestem dumna, że przetrwałem, a ministerstwo kultury zajmowało się w tym czasie sprawami przez lata nierozwiązanymi – podsumowała Cienkowska.