W piątek 10 lipca na Zamku Sarny w Ścinawce Górnej Olga Tokarczuk ujawni okładkę i tytuł swojej najnowszej książki. Jak już wiadomo przywołuje w niej historię jednego z największych przesiedleń w dziejach Europy i opowiada o losach społeczności sprowadzonych po II wojnie światowej między innymi na tereny Dolnego Śląska.

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Idea terytorium zakłada, że ziemia jest tylko tłem dla ludzkiego działania, sceną, na której rozgrywają się człowiecze fobie: polityka, gospodarka, historia. Olga Tokarczuk

Tokarczuk czyta nową powieść

Lektura zainicjuje rozmowy wokół tematu przewodniego 12. edycji Festiwalu Góry Literatury – Terytoriów. Jego źródło stanowi także niepublikowany jeszcze esej-wykład, wygłoszony przez noblistkę w maju tego roku we Florencji.

Oto fragment eseju: „Granica ma za zadanie wyznaczyć wielkość terytorium. Opasać konstrukcję, która udaje naturalną, i przedstawiać ją tak, jakby istniała od zawsze, choć w rzeczywistości jest efektem negocjacji, konfliktów, aktów prawnych i przemocy. Idea terytorium zakłada, że ziemia jest tylko tłem dla ludzkiego działania, sceną, na której rozgrywają się człowiecze fobie: polityka, gospodarka, historia. Gdyż terytorium staje się bytem dopiero wówczas, kiedy ludzie aktem dzielenia i wyznaczania granic nadają mu sens i znaczenie. (…) Tak stworzył się akt nadrzędnej tożsamości i zapanowała zgoda, że wszyscy należymy do jakiegoś terytorium”.

Próba zrozumienia szczególnego charakteru Ziem Zachodnich i Północnych oraz ich powojennych losów będzie trwała przez cały festiwal. Także podczas rozmów z antropolożką Karoliną Ćwiek-Rogalską, politologiem Tomaszem Grabowskim oraz niemieckim historykiem Andreasem Kossertem. O migracjach powiedzą badacze Didier Fassina i Anne-Claire Defossez.

Georgi Gospodinow na Festiwalu Góry Literatury

Pierwszego dnia gościem festiwalu będzie Georgi Gospodinow, laureat Międzynarodowej Nagrody Bookera i Nagrody Angelus, a także najczęściej tłumaczony bułgarski autor. Opowie o wydanym właśnie w Polsce zbiorze opowiadań „I wszystko stało się Księżycem”.

Pasmo sztuki otworzy wernisaż wystawy „Kamień, papier, nożyce” a swój manifest odczyta Agnieszka Szpila. Pierwszy dzień na scenie literackiej zamknie kolejna z głośnych lektur, tworząca wraz z czytaniem noblistki swoistą klamrę: Robert Więckiewicz zaprezentuje zapomniane opowiadanie Wiesława Dymnego „Przeprawa” z tomu „Droga na Dziki Zachód” z 1974 roku. Koncert zagrają Ralph Kamiński & My Best Band In The World.

Wśród prowadzących warsztaty, lekcje i rozmowy są między innymi Roksana Jędrzejewska-Wróbel, Grzegorz Kasdepke, Krzysztof Łapiński, Joanna Rusinek, Michał Rusinek i Wit Szostak.

Joanna Kuciel-Frydryszak na Festiwalu Góry Literatury

O zwrocie ludowym w literaturze mówić będą Joanna Kuciel-Frydryszak, Adam Leszczyński, Kacper Pobłocki i Antonina Tosiek. W setną rocznicę urodzin Marii Janion odbędzie się rozmowa z jej uczniami: Kazimierą Szczuką i Markiem Bieńczykiem.

Z kolei opowiadanie Olgi Tokarczuk „Schronienie” przeczytają Maja Ostaszewska i autorka, a fragmenty powieści Olgi Tokarczuk „Anna In w grobowcach świata” zaprezentują Maja Ostaszewska, Maria Peszek, Andrzej Seweryn i Maciej Stuhr.

Koncerty zagrają Kasia Sienkiewicz, Spięty, Maria Peszek i Bartek Wąsik, Pablopavo i Ludziki oraz John Porter.

W następny weekend na Zamku Sarny pojawią się Joanna Bator, Agnieszka Holland, Renata Przemyk, Radek Rak, Hania Rani, Michał Rusinek, Małgorzata Szejnert i Wit Szostak.