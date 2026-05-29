Targi Książki to zawsze okazja do spotkania ulubionych pisarzy i możliwość chwili rozmowy oraz uzyskania autografu także na najnowszych tytułach.

Reklama Reklama

Żulczyk podpisze wznowiony i uzupełniony debiut „Zrób mi jakąś krzywdę”.

W sobotę od godz. 17 do 19 w stoisku Świata Książki podpisywać swoje książki będzie Jakub Żulczyk, który 20 lat od premiery wznowił swoją debiutancką powieść „Zrób mi jakąś krzywdę”. Kolekcjonerskie, rozszerzone wydanie zawiera dopisany przez autora epilog, którego akcja toczy się dwie dekady po wydarzeniach z oryginału.

Czytaj więcej Literatura „Kandydat" Żulczyka, czyli polski kościół Szatana News-killer, „gejmczendżer”, który chce opublikować Reporter w dniu drugiej tury wyborów prezydenckich, jest kluczem do polskiego piekła opisanego...

W stoisku Marginesów w sobotę od godz. 13:00 będzie można spotkać Wojciecha Chmielarza, który w kwietniu wydał „Tam, gdzie zmrok zapada szybciej”, zaś w niedzielę o tej samej porze Szczepana Twardocha, autora cenionego „Nulla”, który wznowił thriller szpiegowski „Przemienienie”.

Laureatka Nike Eliza Kącka, autorka „Wczoraj byłaś zła na zielono” spotka się z czytelnikami w sobotę o godz. 15:00 w stoisku Karakteru.

W niedzielę od godz. 12 do godz. 14 w Strefie Autora w Centrum Konferencyjnym będzie można otrzymać autograf dr Ewy Woydyłło na jej książkach opublikowanych przez Wydawnictwo Literackie i Wydawnictwo Zwierciadło – m.in. „Cztery pory roku z Ewą Woydyłło. Przewodnik po codzienności”.

Czytaj więcej Literatura Ewa Woydyłło i jej szczęśliwa trzynastka „Wszystkiego najlepszego! Jak dbać o własne szczęście”, lipcowa premiera Ewy Woydyłło i trzy jej klasyczne pozycje zebrane pod tytułem „Świętowanie...

Tomek Lipiński i Muniek Staszczyk podpiszą książki

Nie zabraknie gwiazd rocka. Tomek Lipiński, który właśnie wydał drugi tom autobiografii "Jeszcze będzie normalnie", spotka się z fanami w sobotę o godz. 13:00 w strefie Wydawnictwa Harde. Muniek Staszczyk zaprasza w niedzielę o godz. 14:00 do stanowiska Emocji.

W niedzielę od godz. 14 pod szyldem Skarpy Warszawskiej podpisywać będzie książki nasz wspaniały kolega redakcyjny Stefan Szczepłek, autor m.in. „Stadionów wiecznej ciszy". Godzinę wcześniej w Bellonie pojawi się Wojciech Fibak.

Tadeusza Słobodzianka będzie można poprosić o autograf w strefie Ostróg w sobotę między 16 a 17.

Vincent Severski spotka się z czytelnikami pod logo Czarnej Owcy w niedzielę o godz. 13:00.

Jeszcze w piątek w stanowisku ArtRage na „Krzywdzie” autografy składać będzie Paweł Rzewuski, Laureat Nagrody Literackiej im. Władysława Reymonta w kategorii „Młoda proza”.

Marek Krajewski podpisze swoje książki w niedzielę od godz. 15:00 w stoisku Znaku.

Spotkania z literaturą i kulturą Szardży i Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA)

W tym roku Gościem Honorowym Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie jest Emirat Szardża. Bogaty i różnorodny program jest zaproszeniem do bliższego spotkania z literaturą i kulturą Szardży i Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA).

Udział Szardży w targach książki w Warszawie organizuje Sharjah Book Authority – instytucja założona pod patronatem Jego Wysokości szejka dr. Sultana bin Mohammeda Al Qasimiego, członka Rady Najwyższej i emira Szardży, i kierowana przez Jej Wysokość szejkę Bodour bint Sultan Al Qasimi. Jej Wysokość odwiedzi Warszawę na czele delegacji twórców z ZEA.

Motto wystąpienia Gościa Honorowego, które brzmi: „Opowieść liter. Między dwiema cywilizacjami”, zwraca uwagę na wizualne podobieństwo liter języka polskiego i arabskiego i zachęca do poszukiwania wspólnych doświadczeń i podobieństw obu kultur mimo zewnętrznych różnic.

Szardżę reprezentować będzie grupa wybitnych twórców należących do różnych pokoleń i nurtów współczesnej literatury emirackiej – poetów, badaczy i twórców kultury, których dorobek odzwierciedla zarówno silne zakorzenienie w tradycji, jak i otwarcie na dialog międzynarodowy. Wśród zaproszonych gości znajduje się dr Sultan Al Amimi – poeta, krytyk literacki i badacz folkloru, prezes Związku Pisarzy Emiratów oraz dyrektor Akademii Poezji Arabskiej, autor powieści, zbiorów opowiadań i licznych opracowań naukowych.

Do Warszawy przyjedzie też dr Hind Al-Mashmoum – badaczka literatury arabskiej, łącząca działalność akademicką z krytyką literacką i refleksją nad językiem oraz tożsamością kulturową. Silnie reprezentowana jest też współczesna poezja emiracka, m.in. przez Khulood Al-Mualla – tłumaczoną na wiele języków poetkę, której twórczość zakorzeniona jest w poetyce sufizmu oraz Kaltham Abdullah – poetkę i pisarkę łączącą humanizm z tematyką pamięci, dziedzictwa i doświadczenia kobiet.